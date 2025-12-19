Bývalý brankár Slovana strieľa góly na východe. Lige citeľne chýbajú mladí hráči

Finančné problémy sa nevyhýbajú ani športu. Svedčí o tom aj fakt, že aj vo vyšších, profesionálnych súťažiach je klubov z východu akosi pomenej.
Zložité podmienky však majú aj tí, ktorí najmä z lásky k športu a k futbalu zvlášť vybiehajú na trávniky okresných súťaží na amatérskej úrovni.
Aj keď sa v okrese Bardejov, najmä vďaka obetavým funkcionárom a hráčom, situácia postupne skonsolidovala, problémy v niektorých mužstvách pretrvávajú.
V 7. lige ObFZ Bardejov štartuje dvanásť družstiev. Po jesennej časti je na čele tabuľky ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves s 27 bodmi.
Milénium je klub s bohatou tradíciou a jeho hráči si v minulosti zahrali aj tretiu ligu.
Mnohí z nich dnes opäť obliekajú dres mužstva z predmestia Bardejova a snažia sa o návrat k starej sláve. Funkcionári Milénia 2000 sa ambíciami na návrat minimálne do regionálnych súťaží netaja.
Na druhom mieste je TJ Hviezda Lopuchov, o poradí rozhoduje len lepšie skóre lídra. Tretí je BFC 2018 Bardejov s bilanciou 11 víťazstiev, 2 remíz a 1 prehrou, so skóre 42:7 a ziskom 26 bodov.
Štvrtú priečku okupuje ďalší bardejovský účastník súťaže, Dlhá Lúka, mestská časť Bardejova. Dlholúčania dosiahli bilanciu 7 víťazstiev, 3 remízy a 1 prehru, so skóre 47:12 a 24 bodmi.
Prvé štyri tímy sa môžu pochváliť excelentnou streleckou produktivitou. Milénium nastrieľalo v jedenástich dueloch 67 gólov a inkasovalo iba desať. Hviezda Lopuchov má skóre 41:15, BFC 42:7 a Dlhá Lúka 47:12.
Výraznou mierou sa pod tieto čísla podpisujú najlepší strelci: Mário Macečko (Bardejovská Nová Ves) skóroval 24-krát, Juraj Kuhajdík (Lopuchov) 12-krát, Marián Jurčišin, Patrik Partila a Róbert Stachura (BFC) po sedem gólov a Matúš Vilček (Dlhá Lúka) zaznamenal 14 presných zásahov.
Vyrovnaný je aj stred tabuľky. Od siedmeho Osikova s 21 bodmi až po desiate Smilno so siedmimi bodmi to zatiaľ na dramatický boj o záchranu nevyzerá.
Dôvod je jednoduchý – jedenásty Kružlov má len tri body a posledný Zborov jediný. Najmä Zborov je prekvapením, keďže fanúšikovia klubu s bohatou tradíciou, ktorý nedávno oslávil významné výročie, sú zvyknutí na iné výsledky.
Ani tu však ešte nie je nič rozhodnuté. Smilno, Fričkovce či Malcov si cez zimu nemôžu dovoliť spať na vavrínoch. Bodové rozdiely sú malé a na jar je v hre ešte 33 bodov.
V okresných súťažiach citeľne chýbajú mladí hráči aj stredná futbalová generácia futbalistov. Mladí často nemajú o futbal dostatočný záujem, stredná generácia zase odchádza za prácou mimo východného Slovenska a do zápasov nastupuje len sporadicky.
Štyridsiatnici dnes nie sú výnimkou, rovnako ani hráči o generáciu starší. Najstarším hráčom na súpiskách je 66-ročný Marián Štefúrik zo Zborova, ktorý stále aktívne nastupuje.
Mužstvom s pravdepodobne najvyšším vekovým priemerom je BFC. Tvoria ho prevažne hráči s minulosťou z vyšších súťaží, ktorí sa futbalu nedokážu vzdať.
Napriek tomu, že im to už menej behá, ich skúsenosti sú neoceniteľné a futbalisti BFC tak už roky v okresných súťažiach miešajú karty.
Jesennú časť hodnotí pozitívne aj hráč a tímový manažér BFC Martin Marcinov, bývalý ligový futbalista vtedajšieho BSC JAS a vyštudovaný telocvikár:
„Jesennú časť hodnotím veľmi pozitívne. Som hrdý na chlapcov, že aj v takomto veku dokazujú, že stále vedia hrať kvalitný futbal.
Potvrdili to nielen v ligových zápasoch, ale aj v malom futbale – dosiahli sme úspech v Sofii v Bulharsku a rovnako aj na futsalovom turnaji v Poľsku, kde sme obhájili prvé miesto a dokonca porazili majstrov Poľska v kategórii 40+.“
K plánom do jarnej časti dodáva: „Naším cieľom je vyhrať súťaž. Samozrejme, je ešte skoro o tom hovoriť, ale ambície máme jasné a urobíme maximum, aby sa nám ich podarilo naplniť.“
V nižších súťažiach sa navyše dejú veci, aké v profesionálnom futbale neuvidíte. Najlepší strelec súťaže Mário Macečko dokázal v jednom zápase streliť osem gólov.
V lige pôsobia aj dvaja známi brankári – Matúš Putnocký a Ján Čikoš Pavličko.
Putnocký, dvojnásobný majster Slovenska so Slovanom, bývalý najlepší brankár extraligy a reprezentant SR, ktorý chytal za Košice, Bardejov, Slovan, Nitru, Ružomberok, Ruch Chorzów, Lech Poznaň a Śląsk Vroclav, dnes nastupuje na hrote útoku a zaznamenal už dva góly.
Ján Čikoš Pavličko, dlhoročná opora Partizána Bardejov a bývalý brankár Skalice, má na konte štyri presné zásahy. Obaja tak dokazujú, že okresný futbal má svoje osobité čaro.