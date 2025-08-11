Jeden bod z dvoch zápasov nestačí. Treťoligista na východe bleskovo vymenil trénera

BRATISLAVA. Futbalisti MŠK Tesla Stropkov mali pred štartom nového ročníka III. ligy vysoké ambície.
Mužstvo sa výrazne posilnilo, prišli tri opory z Vranova nad Topľou, novým trénerom sa stal Ondrej Desiatnik. Úvod sezóny však mužstvu vôbec nevyšiel podľa predstáv.
V prvom kole Stropkov doma prehral pred takmer 1200 divákmi s béčkom FC Košice 1:4 a v druhom remizoval na pôde nováčika z Medzeva 2:2.
Medzitým v Slovnaft Cupe postúpil iba s odretými ušami na penalty cez piatoligové Olováry.
Prichádza staronový kouč
Na nevydarený štart sezóny zareagovalo aj vedenie klubu, a po dohode ukončilo spoluprácu s trénerom Desiatnikom.
Na lavičku sa vracia staronový tréner Ján Šafranko, ktorý v Stropkove pôsobil od roku 2021, najprv ako asistent trénera a ostatné dve sezóny ako hlavný tréner.
Po minulom ročníku však povedal, že si trochu chce od trénovania oddýchnuť.
„Tím potrebuje nový impulz, ktorý prinesie zlepšený herný prejav a výsledky, na ktoré čakajú fanúšikovia aj celý klub. Nový trénerský tím tvoria naši odchovanci, ktorí poznajú vôňu tejto trávy a hlas našich tribún,“ oznámil klub výmenu trénera na svojich sociálnych sieťach.
Asistentmi Jána Šafranka budú Marián Veselý a Peter Kočiš, trénerom brankárov Marek Jenčo.
Hrá sa o 12 bodov menej
„Letné obdobie bolo v klube mimoriadne turbulentné. Začali sme prípravné obdobie o dva týždne skôr ako ostatné tímy. Príprava bola dlhá, náročná a kvalitná a preto sme očakávali, že vstup do novej sezóny bude výsledkovo trošku lepší,“ povedal pre Sportnet športový riaditeľ Stropkova Dominik Teraz.
„S trénerom Desiatnikom sme to vyhodnotili tak, že chýba nejaký ten dielik do mozaiky. Rozišli sme sa v úplne korektnom duchu, bez negatívnych emócií,“ zdôraznil funkcionár klubu.
„Možno sa niekomu zdá, že je to skoro a unáhlené, ale bola tam hĺbková analýza a dospeli sme k takémuto rozhodnutiu,“ podčiarkol.
Po reorganizácii je v III. lige Východ 14 tímov, celkovo v sezóne sa hrá o štyri zápasy menej a teda aj o 12 bodov menej, ako v predchádzajúcich troch ročníkoch. Aj preto boli pre Stropkov varovaním straty bodov v úvodných kolách.
„Zápasy s tímami, ktoré sa netaja vysokými ambíciami, sú ešte pred nami. Reagovali sme promptne, aby nám vlak neušiel,“ doplnil.
Potrebovali okamžitý efekt
Ondrej Desiatnik mal skúsenosti aj z najvyššej súťaže, v jarnej časti sezóny 2022/2023 viedol Liptovský Mikuláš. V druhej lige pôsobil dokopy tri sezóny v Trebišove a kratšie obdobie strávil aj v Humennom.
„„Mám nejaké nastavenie z vyšších líg. Uvidíme, ako to chlapci zvládnu, či bude treba nejako ubrať,“ povedal pre Sportnet po prvom týždni prípravy v Stropkove.
S odstupom času sa javí, že aj to v tomto mohol byť háčik.
„Nastavený tréningový proces z hľadiska objemu a obsahu bol možno prílišným skokom pre našich hráčov. Ak by sme boli vo fáze nového budovania tímu, tak efekt toho všetkého sa možno dostaví v zime a v jarnej časti. My však sme v situácii, že nemáme čas na budovanie, potrebovali sme okamžitý efekt,“ vysvetľoval Dominik Teraz.
Širší a kvalitnejší káder
S Jánom Šafrankom sa rýchlo dohodli na opätovnej spolupráci.
„Náš káder bol v minulosti ovplyvnený tým, že sme boli farmou Tatrana Prešov. Mali sme užší káder, prišli zranenia, tréningový proces nebol taký kvalitný z hľadiska počtu hráčov, aby tréner nestrácal motiváciu,“ uviedol športový riaditeľ klubu.
Od tohto ročníka už striedavé štarty v kategórii mužov neexistujú, farmy zanikli.
Tretia liga má v súčasnosti tri skupiny a do nich boli zaradené novovytvorené béčka ligových mužstiev a klubov so štatútom akadémií.
„Teraz je situácia iná, v letnom prestupovom období dokážeme riešiť prestup bez prekážky z klubu, v ktorom daný hráč aktuálne pôsobil. Došlo k posilneniu kádra, máme počtovo a kvalitatívne káder na vyššej úrovni. Myslím si, že aj to bolo lákadlom pre trénera Šafranka,“ myslí si Teraz.
Stropkov v nedeľu privíta na domácom ihrisku nováčika z Kežmarku. „Veríme, že príde plný dom a že fanúšikovia nám pomôžu prekonať blok a naštartovať úspešnú sériu,“ uzavrel stropkovský funkcionár.