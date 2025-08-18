Chcel si dať oddych, po dvoch kolách je späť. Staronový kouč oslávil päťdesiatku víťazstvom

BRATISLAVA. Po skončení minulej sezóny hovoril o tom, že si chce dopriať oddych.
Ján Šafranko sa však po dvoch mesiacoch znovu ocitol na lavičke MŠK Tesla Stropkov.
Mužstvo prevzal po tom, čo v prvých dvoch zápasoch napriek veľkým očakávaniam získalo iba jeden bod.
Vedenie klubu sa po neúspešnom štarte rozlúčilo s trénerom Ondrejom Desiatnikom a na lavičku sa vrátil staronový kouč.
Čakal ľahší zápas
Pod jeho vedením Stropkov v treťom kole sezóny zaknihoval prvé víťazstvo. Nováčika z Kežmarku zdolal 2:1. Stalo sa to iba dva dni po trénerových okrúhlych 50. narodeninách.
„Bol to špecifický zápas, lebo som ešte nebol v takej situácii, že som mužstvo prevzal počas súťaže. Súper potvrdil svoju kvalitu. Priznám sa, očakával som trochu ľahší zápas,“ uviedol pre Sportnet Šafranko.
Domáci vyhrávali po polhodine hry 2:0, skórovali Kolumbijčania Kevin Daniel Castrillón Gómez a Jhonatan Garcia Araque.
Kežmarok však zdramatizoval záver zápasu, keď osem minút pred koncom dal gól Tomáš Mikluš.
„Súper sa na môj vkus dostal do príliš veľa gólových príležitostí, ale mali sme aj my veľa šancí. Po inkasovanom góle sme trošku znervózneli, ale nakoniec sme to uhrali,“ skonštatoval tréner.
Mužstvo je dobre pripravené
Stropkov v sezóne 2023/2024 pod vedením Jána Šafranka vyhral III. ligu Východ, ale nemohol postúpiť. Bol totiž farmou Tatrana Prešov a ten nepostúpil z II. ligy.
V uplynulom ročníku obsadil Stropkov 5. priečku. „Keď som po sezóne odchádzal, prial som si, aby som sa raz vrátil, ale nemyslel som si, že to bude tak skoro,“ poznamenal Šafranko.
V aktuálnej sezóne už striedavé štarty medzi mužmi nie sú možné, farmy teda zanikli.
Stropkov sa značne posilnil, ale v dvoch zápasoch získal iba jeden bod. Doma prehral s košickým béčkom 1:4 a následne remizoval v Medzeve 2:2.
„Funkcionári klubu ma oslovili a po dohovore aj s realizačným tímom sme sa rozhodli tú ponuku prijať,“ vravel Šafranko.
Stretnutie s košickou rezervou videl na vlastné oči. „Čakal som, že úvod sezóny bude vyzerať inak, ale musím povedať, že mali veľmi ťažkých súperov,“ zdôraznil.
Vyzdvihol, že mužstvo prevzal vo veľmi dobrom stave. „Mužstvo je veľmi dobre pripravené fyzicky, prišiel som do dobre rozbehnutej práce,“ podčiarkol Šafranko.
Prišiel do veľmi známeho prostredia, aj keď káder sa obmenil. „Väčšinu hráčov som poznal, aj tých, ktorí prišli z klubov, proti ktorým sme hrali v súťaži. Mal som o nich prehľad. Ale nemôžem povedať, že máme už všetko zmapované. Stále sa zoznamujeme s niektorými variantami, na akých pozíciách môžeme jednotlivých hráčov použiť,“ vravel Šafranko.
Konkurencia na brankárskom poste
Jednou z letných posíl Stropkova je brankár Dávid Slávik, ktorý prišiel zo štvrtoligového českého klubu FC Strání. Odchytal zatiaľ všetky majstrovské zápasy.
V uplynulých ročníkoch bol jasnou jednotkou Dušan Dlugoš a podľa internetových diskusií a komentárov by ho fanúšikovia aj tentoraz radi videli v bránke.
„Príchodom ďalšieho kvalitného brankára sa Dušan bude musieť pobiť o svoju pozíciu. Niekedy konkurencia vie posunúť hráčov aj brankárov vyššie,“ myslí si Šafranko.
Zdôrazňuje, že nikde nie je napísané, že by v ďalších zápasoch nemohol chytať Dlugoš.
„Ondrej Desiatnik zvážil, že bude v prvých zápasoch chytať Dávid a my sme to brali z takého profesionálneho hľadiska. Videli sme obidvoch v tréningovom procese a rozhodli sme sa pre Dávida. No nad Dušanom nikto neláme palicu. Je to kvalitný brankár a ešte nám pomôže,“ podčiarkol tréner Stropkova.