Robil nožnice na škvare. Hráč z okresu pripomenul udalosť z roku 1996

PREŠOV. Dve skoro rovnaké udalosti delí 29 rokov, 31 km na trase Prešov – Víťaz a rozdiel ôsmich súťaží.
Na slovenských dedinách sa vždy niečo deje - a to nie iba v sobotu na zábave, keď sa chlapci občas pobijú pre dievčatá.
Prípadne, „rušno“ býva aj v nedeľu po omši, keď sa babky zavše rozrozprávajú, čo je nové na hornom či dolnom konci.
Futbalisti píšu príbehy
Avšak, svoje príbehy píšu aj futbalisti. Pomerne často sa udejú veci, o ktorých sa potom fanúšikovia rozprávajú medzi sebou celý týždeň.
Niektoré udalosti priženú do mysle spomienky na minulosť, kreatívnejší pamätníci si vtedy dokážu spomenúť na rovnaké či veľmi podobné udalosti spred desiatich, dvadsiatich či tridsiatich rokov – a nielen zo sveta dedinského futbalu.
Ako tomu bolo naposledy v jednom zo zápasov 8. ligy ObFZ Prešov medzi TJ Družstevník Víťaz – ŠK Slovan Solivar.
A čo sa v tomto meraní síl vlastne udialo? Nič zvláštne – až do 88. minúty.
Začnime ale o čosi skôr - presnejšie v 75. minúte, kedy vybehol na ihrisko striedajúci hráč hostí Jakub Špak (na fotografii vpravo s číslom 10).
Po desiatich minútach dostal za nedovolený zákrok žltú kartu a o ďalšie tri minúty druhú, po ktorej nasledoval predčasný odchod pod sprchy. Toľko krátky príbeh jedného hráča z prešovskej okresnej súťaže.
Bol to podobný príbeh
Veľmi podobný príbeh napísal aj iný futbalista a hoci to bolo skoro tri desaťročia skôr, v najvyššej slovenskej súťaži a na inom štadióne, bol skoro rovnaký a nemenej zaujímavý.
Presne 25. marca 1996 sa na dnes už neexistujúcom štadióne na Čapajevovej ulici v Prešove odohral súboj domáceho Tatrana s Nitrou (1:0, gól dal z penalty vtedajší kapitán Peter Hluško).
Pre ghanského „hroťáka“ Karima Al Hasana išlo o premiéru v zeleno-bielom drese, ktorá ale dopadla pre neho veľmi neslávne.
Na ihrisko vybehol ako striedajúci hráč v 74. minúte, onedlho dostal za faul žltú kartu a v 84. minúte po ďalšom nedovolenom zákroku druhú žltú - a po nej zákonite červenú.
Toľko dve historky z futbalového prostredia, jedna z minulosti, druhá zo súčasnosti.
Na záver už len dve krátke spomienky na Karima Al Hasana...
Vladimír Varga, bývalý prezident Tatrana Prešov: „V tom čase sa vedelo, že obľúbený Kennedy Chihuri opustí klub a ľudia si žiadali náhradu zaň. Žiaľ, po tomto lapsuse Al hasana to ďalej nešlo a onedlho sme sa s ním rozlúčili.“
Stanislav Varga, ex kapitán Tatrana: „Pamätám si na neho ako na vysokého hráča, ktorý nemal problém urobiť nožnice na škvare.“