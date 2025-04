Trnava je v tranze, zlyhali najväčšie esá Slovana. Weissa rozladila otázka

Až do konca to bola obrovská dráma.

Krátko pred zápasom fanúšikovia Trnavy zahádzali trávnik konfetami a papierikmi, čo avizovali už pred zápasom. Volajú to Argentína. A nielen to. Aj rozhodca Boris Marhefka likvidoval čierno- čierne balóniky. Zápas sa tak začal zhruba o päť minút neskôr.

Prišlo viac ako 10-tisíc ľudí

Usporiadatelia museli počas zápasu viackrát čistiť trávnik, aj tak tam bol slušný bordel. Aj druhý polčas mal hluché chvíle, keď rozhodca prerušil hru pre pyrotechniku. Hostia zo Slovana zaplnili sektor pre hostí.

Ani na súpiske nebol Vladimír Weiss junior, ktorý sa v predošlom ligovom zápase zranil.

„Sme schopní ísť do finále. Potrebujeme, aby nám prišli v odvete aj ľudia. Na Tehelnom poli bolo osemtisíc, ale my potrebujeme desať tisíc fanúšikov, aby nás dotlačili do finále,“ želal si pred zápasom tréner Trnavy Michal Gašparík.

VIDEO: Michal Gašparík hodnotí zápas Trnava - Slovan