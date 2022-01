Krásne gesto futbalistov treťoligistu. Darovali najvzácnejšiu tekutinu

Aktuálne sú Rakytovce na treťom mieste tretej ligy Stred, na prvý Dolný Kubín strácajú šesť bodov.



„Súťaž máme výborne rozohranú. Na jar chceme pokračovať v dobrých výkonoch a naplnení ambícií, ktoré sme si dali pred začiatkom sezóny,“ dodal.

Chcú hrať tretiu ligu Západ

Cieľom Rakytoviec je dostať sa po reorganizácii do novovytvorenej tretej ligy Západ. Stačiť by im na to malo tretie miesto. „Predbehnutie prvých dvoch celkov by bol príjemný bonus navyše,“ pousmial sa Dzúrik.