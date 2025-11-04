Favorit súťaže mal rozpačitý vstup, no neprehral už mesiace. Svojimi výkonmi udivuje nováčik

BARDEJOV. Jesenná časť Majstrovstiev regiónu – 4. ligy Východ je za nami. Reorganizácia súťaží realizovaná SFZ bola pôvodne určená pre tretiu ligu, no dotkla sa aj tej štvrtej.
Pôvodný zámer, aby v TIPOS III. lige štartovali B-mužstvá klubov s futbalovými akadémiami, sa na východe napokon príliš neosvedčil.
Z troch avizovaných tímov U23 (Košice, Michalovce, Prešov) sa prihlásili len Košice, a tak bolo nutné tretiu ligu doplniť.
Z Majstrovstiev regiónu preto postúpili až štyri mužstvá. Odchod najlepších sa, prirodzene, podpísal aj na úrovni aktuálneho ročníka.
Po 13 odohraných zápasoch (súťaž má 14 účastníkov) vedie tabuľku Partizán Bardejov. Mužstvo, ktoré v minulom ročníku vypadlo z tretej ligy, má jasný cieľ – návrat medzi treťoligistov.
Úvod sezóny však Bardejovčanom príliš nevyšiel. Po remíze v pohárovom stretnutí s Gaboltovom postúpili až po úspešných pokutových kopoch. Na domácom trávniku síce porazili slabšie Sobrance, no v Kendiciach prišla prehra.
Od 16. augusta však Hornošarišania nabrali dych a až do konca jesene neokúsili trpkosť prehry.
Body stratili len po dvoch remízach – doma s Ľuboticami (1:1) a vonku v Rudňanoch (0:0). Znamená to, že absolvovali 11 zápasov, teda 990 minút bez jedinej prehry.
V Bardejove teda môžu byť spokojní. Asistent trénera Ján Čikoš Pavličko to zhodnotil nasledovne
„Myslím si, že sme vo všetkých zápasoch boli lepším, dominantnejším mužstvom. Škoda remíz s Ľuboticami a v Rudňanoch – v oboch stretnutiach sme spálili niekoľko tutoviek.
Stálo nás to štyri body, ktoré by v tak nabitej tabuľke pomohli, ale priebežné prvé miesto je asi zaslúžené. Uvidíme, čo prinesie jar.“
Na druhom mieste je Čaňa, ktorá už v minulosti okúsila pôsobenie vo vyšších súťažiach. Postupu by sa v klube určite nebránili – na lídra strácajú len štyri body.
Keďže sa na jar bude hrať ešte o 39 bodov, všetko je otvorené. Aj keď sa dá len ťažko predpokladať, že Bardejovčania svoje výborné postavenie a výkony nepretavia do postupu.
Dobré výsledky majú aj Gerlachov a nováčik z Kendíc.
Jeden z lídrov mužstva, Peter Bašista, situáciu hodnotí takto: „Ako nováčik sme sa neprezentovali zle, ale v niektorých zápasoch sme zbytočne stratili body, čo by sa nám nemalo stávať. Počas prestávky sa budeme snažiť tieto nedostatky postupne odstrániť.“
V pokojnom strede tabuľky sa pohybujú tímy od piateho Záhradného (21 bodov) až po desiaty Kechnec (16 bodov).
Tabuľku uzatvárajú Pavlovce nad Uhom, ktoré majú na konte len jeden bod za remízu na domácom ihrisku s Medzilaborcami.
O priečku vyššie sa nachádza ďalší nováčik, FK Geča s ôsmimi bodmi, a nad ňou Rožňava s deviatimi. Ani vo Veľkom Šariši (10 bodov) ešte nemôžu byť celkom pokojní.
Geča aj ostatné tímy sa netaja úmyslom v súťaži zotrvať.
Tréner FK Geča Stanislav Cuprišin pre Futbalnet uviedol: „Chceme sa zlepšovať v každom zápase, posúvať sa ako jednotlivci aj ako tím.
V každom stretnutí sa chceme futbalovo pobiť o víťazstvo, ukázať našu tvár, priniesť pozitívnu emóciu a ísť na hranicu našich možností. Veríme, že nám to prinesie výsledky a vyhneme sa priamemu boju o záchranu.“
V listine strelcov vedie Jakub Škovran (Čaňa) so 14 gólmi. Jedenásť presných zásahov zaznamenal Carlos David Mena Jimenéz (Gerlachov), po osem gólov majú Filip Serečin (Medzilaborce) a Patrik Adamčo (Veľký Šariš).