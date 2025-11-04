    Favorit súťaže mal rozpačitý vstup, no neprehral už mesiace. Svojimi výkonmi udivuje nováčik

    Fotka zo zápasu Bardejov - Sobrance.
    Fotka zo zápasu Bardejov - Sobrance. (Autor: PC)
    Peter Cingel|4. nov 2025 o 10:05
    ShareTweet0

    Reorganizácia súťaží sa podpísala aj na kvalite štvrtej ligy.

    BARDEJOV. Jesenná časť Majstrovstiev regiónu – 4. ligy Východ je za nami. Reorganizácia súťaží realizovaná SFZ bola pôvodne určená pre tretiu ligu, no dotkla sa aj tej štvrtej.

    Pôvodný zámer, aby v TIPOS III. lige štartovali B-mužstvá klubov s futbalovými akadémiami, sa na východe napokon príliš neosvedčil.

    Z troch avizovaných tímov U23 (Košice, Michalovce, Prešov) sa prihlásili len Košice, a tak bolo nutné tretiu ligu doplniť.

    Z Majstrovstiev regiónu preto postúpili až štyri mužstvá. Odchod najlepších sa, prirodzene, podpísal aj na úrovni aktuálneho ročníka.

    Po 13 odohraných zápasoch (súťaž má 14 účastníkov) vedie tabuľku Partizán Bardejov. Mužstvo, ktoré v minulom ročníku vypadlo z tretej ligy, má jasný cieľ – návrat medzi treťoligistov.

    Úvod sezóny však Bardejovčanom príliš nevyšiel. Po remíze v pohárovom stretnutí s Gaboltovom postúpili až po úspešných pokutových kopoch. Na domácom trávniku síce porazili slabšie Sobrance, no v Kendiciach prišla prehra.

    Od 16. augusta však Hornošarišania nabrali dych a až do konca jesene neokúsili trpkosť prehry.

    Body stratili len po dvoch remízach – doma s Ľuboticami (1:1) a vonku v Rudňanoch (0:0). Znamená to, že absolvovali 11 zápasov, teda 990 minút bez jedinej prehry.

    V Bardejove teda môžu byť spokojní. Asistent trénera Ján Čikoš Pavličko to zhodnotil nasledovne

    „Myslím si, že sme vo všetkých zápasoch boli lepším, dominantnejším mužstvom. Škoda remíz s Ľuboticami a v Rudňanoch – v oboch stretnutiach sme spálili niekoľko tutoviek.

    Stálo nás to štyri body, ktoré by v tak nabitej tabuľke pomohli, ale priebežné prvé miesto je asi zaslúžené. Uvidíme, čo prinesie jar.“

    Fotka zo zápasu Gerlachov - Čaňa.
    Fotka zo zápasu Gerlachov - Čaňa. (Autor: PC)

    Na druhom mieste je Čaňa, ktorá už v minulosti okúsila pôsobenie vo vyšších súťažiach. Postupu by sa v klube určite nebránili – na lídra strácajú len štyri body.

    Keďže sa na jar bude hrať ešte o 39 bodov, všetko je otvorené. Aj keď sa dá len ťažko predpokladať, že Bardejovčania svoje výborné postavenie a výkony nepretavia do postupu.

    Dobré výsledky majú aj Gerlachov a nováčik z Kendíc.

    Jeden z lídrov mužstva, Peter Bašista, situáciu hodnotí takto: „Ako nováčik sme sa neprezentovali zle, ale v niektorých zápasoch sme zbytočne stratili body, čo by sa nám nemalo stávať. Počas prestávky sa budeme snažiť tieto nedostatky postupne odstrániť.“

    Bývalý reprezentant má stále tie najvyššie ambície. Po hráčskej kariére ho láka trénovanie
    Súvisiaci článok
    Bývalý reprezentant má stále tie najvyššie ambície. Po hráčskej kariére ho láka trénovanie

    V pokojnom strede tabuľky sa pohybujú tímy od piateho Záhradného (21 bodov) až po desiaty Kechnec (16 bodov).

    Tabuľku uzatvárajú Pavlovce nad Uhom, ktoré majú na konte len jeden bod za remízu na domácom ihrisku s Medzilaborcami.

    O priečku vyššie sa nachádza ďalší nováčik, FK Geča s ôsmimi bodmi, a nad ňou Rožňava s deviatimi. Ani vo Veľkom Šariši (10 bodov) ešte nemôžu byť celkom pokojní.

    Geča aj ostatné tímy sa netaja úmyslom v súťaži zotrvať.

    Tréner FK Geča Stanislav Cuprišin pre Futbalnet uviedol: „Chceme sa zlepšovať v každom zápase, posúvať sa ako jednotlivci aj ako tím.

    V každom stretnutí sa chceme futbalovo pobiť o víťazstvo, ukázať našu tvár, priniesť pozitívnu emóciu a ísť na hranicu našich možností. Veríme, že nám to prinesie výsledky a vyhneme sa priamemu boju o záchranu.“

    V listine strelcov vedie Jakub Škovran (Čaňa) so 14 gólmi. Jedenásť presných zásahov zaznamenal Carlos David Mena Jimenéz (Gerlachov), po osem gólov majú Filip Serečin (Medzilaborce) a Patrik Adamčo (Veľký Šariš).

    Tabuľka Majstrovstvo regiónu IV. liga Východ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
    13
    10
    2
    1
    28:6
    32
    R
    V
    V
    V
    V
    2
    FK ČaňaFK ČaňaFK Čaňa
    13
    9
    1
    3
    40:19
    28
    V
    V
    V
    V
    P
    3
    FK Slovan KendiceFK Slovan KendiceFK Slovan Kendice
    13
    8
    3
    2
    36:20
    27
    V
    P
    V
    R
    V
    4
    FK GerlachovFK GerlachovFK Gerlachov
    13
    8
    1
    4
    31:10
    25
    V
    V
    P
    P
    V
    5
    ŠK ZáhradnéŠK ZáhradnéŠK Záhradné
    13
    6
    3
    4
    22:18
    21
    V
    V
    P
    P
    V
    6
    MŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK Medzilaborce
    13
    6
    2
    5
    27:26
    20
    V
    P
    R
    P
    V
    7
    Futbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -Sobranecko
    13
    6
    2
    5
    14:20
    20
    V
    V
    R
    R
    P
    8
    PWG Sokol ĽuboticePWG Sokol ĽuboticePWG Sokol Ľubotice
    13
    5
    4
    4
    20:15
    19
    P
    V
    P
    V
    V
    9
    OŠK RudňanyOŠK RudňanyOŠK Rudňany
    13
    4
    6
    3
    15:14
    18
    R
    P
    R
    P
    R
    10
    FK KechnecFK KechnecFK Kechnec
    13
    3
    7
    3
    18:22
    16
    V
    P
    R
    R
    R
    11
    MFK Veľký ŠarišMFK Veľký ŠarišMFK Veľký Šariš
    13
    3
    1
    9
    18:30
    10
    P
    P
    P
    V
    P
    12
    MFK RožňavaMFK RožňavaMFK Rožňava
    13
    2
    3
    8
    11:30
    9
    P
    P
    R
    P
    R
    13
    FK Geča 73FK Geča 73FK Geča 73
    13
    2
    2
    9
    9:24
    8
    P
    P
    R
    V
    P
    14
    OŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad Uhom
    13
    0
    1
    12
    8:43
    1
    P
    P
    R
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

      Fotka zo zápasu Bardejov - Sobrance.
      Fotka zo zápasu Bardejov - Sobrance.
      Favorit súťaže mal rozpačitý vstup, no neprehral už mesiace. Svojimi výkonmi udivuje nováčik
      Peter Cingel|dnes 10:05
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Favorit súťaže mal rozpačitý vstup, no neprehral už mesiace. Svojimi výkonmi udivuje nováčik