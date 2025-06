Slováci na EURO U21: Parádny gól Greška, skalp Anglicka či deň, keď veľmoci zabili futbal

BRATISLAVA. Slovensko debutovalo na futbalových ME hráčov do 21 rokov pred štvrťstoročím, pričom turnaj aj organizovalo. O tom sa však rozhodlo až po tom, čo mladí Slováci zvládli kvalifikáciu i baráž proti Rusku. Po výhre 1:0 v Moskve uspeli v domácej odvete 3:1, čo znamenalo nielen historicky postup, ale aj prehranú stávku trénera Dušana Radolského, ktorému oholil hlavu kapitán tímu Juraj Czinege. Program, výsledky a tabuľky - ME vo futbale U21 2025 na Slovensku "Zišla sa partia s rovnakým cieľom, motiváciou a nejak to fungovalo. Jasné, že tam bolo zopár indivíduí, čo trebárs dnes človek hodnotí ako väčšie hviezdy, ale viac-menej to vtedy bolo o tíme," povedal Czinege pre TASR.

Na finálový turnaj sa prebojovalo osem najlepších mužstiev starého kontinentu, ktoré bojovali na štyroch štadiónoch v troch mestách. Okrem Bratislavy (Tehelné pole a Pasienky) sa hralo aj v Trnave a Trenčíne.

V mladom tíme Slovenska bolo viacero budúcich opôr seniorskej reprezentácie. Stačí spomenúť mená ako Čontofalský, Greško, Hlinka, Kisel či Németh. Slovensko si v úvode šampionátu poradilo s Tureckom 2:1, keď sa o rozhodujúci gól postaral dnes už zosnulý obranca Marián Čišovský. Vôbec o prvý gól ME sa postaral vtedajší hráč Bayeru Leverkusen Vratislav Greško.

"Veľa ľudí povedalo, že to bol neuveriteľný gól, ale ja som to polroka nacvičoval. Bol to impulz pre celé mužstvo, že na to máme,“ vraví Greško pre STVR. VIDEO: Zábery z ME vo futbale hráčov do 21 rokov 2000 /zdroj: SFZ/

Následne domáci remizovali s Talianskom 1:1 a vrcholom bolo víťazstvo nad Anglickom 2:0, ktoré na Pasienkoch sledovalo vyše 11-tisíc fanúšikov. V oboch dueloch sa strelecky presadil Peter Babnič. Slováci mali napriek výborným výsledkom aj trochu smoly. S Talianmi mali rovnako sedem bodov, no tí mali o gól lepšie skóre, čo ich posunulo do finále. V ňom rozhodol o výhre 2:1 nad Českom z priameho kopu Andrea Pirlo.

Na domáci tím pri vtedajšom formáte turnaja zostal súboj o bronz, v ktorom podľahli Španielsku v zostave so Xavim či Carlesom Puyolom 0:1. Štvrtým miestom si však zabezpečili účasť na OH v Sydney.

„Ja si pamätám, že tlak, ktorý vtedy na nás bol, bol taký pozitívny. Že skôr nás tlačili ľudia do lepšieho výkonu, nebolo to tak, že by nás dávali pod stres, ale skôr nás vyhecovali. S tým, ako sme postupovali a ako sme potom zvládli baráž, postupne ľudia začali vnímať, že sa môže udiať niečo veľké. Tam už sa to stupňovalo a šampionát už bol taká čerešnička,“ povedal Czinege.

Slovensko na ME vo futbale U21 2000 27. mája 2000, Bratislava: Slovensko 21 - Turecko 21 2:1 (1:0) Góly: 6. Greško, 67. Čišovský – 63. Ahmet Slovensko 21: Čontofalský – Čišovský, Lérant, Hlinka, Greško - Kisel, Czinege (87. Sedlák), Krško, Barčík (87. Ed. Hrnčár) - Babnič (69. Meszároš), Sz. Németh. 29. mája 2000, Bratislava: Slovensko 21 - Taliansko 21 1:1 (0:1) Góly: 73. Babnič – 17. Baronio. ČK: 54. Pirlo Slovensko 21: Čontofalský – Čišovský, Lérant, Hlinka, Ed. Hrnčár (71. Mintál) - Kisel (46. Barčík), Czinege, Krško, Greško – Babnič, Sz. Németh (90. Sedlák). 1. júna 2000, Bratislava: Slovensko 21 - Anglicko 21 2:0 (0:0) Góly: 67. Babnič, 74. Sz. Németh Slovensko 21: Čontofalský – Čišovský, Lérant, Hlinka, Ed. Hrnčár - Barčík (89. Vyskoč), M. Petráš, Czinege, Greško - Babnič (90. Šupka), Sz. Németh (89. Sedlák). 4. júna 2000, Bratislava - o 3. miesto: Slovensko 21 - Španielsko 21 0:1 (0:0) Gól: 58. Ferrón Slovensko 21: Čontofalský – Čišovský, Lérant, Hlinka, Greško - Kisel, M. Petráš, Czinege (71. Sedlák), Barčík (82. Mintál) - Babnič (67. Ed. Hrnčár), Sz. Németh.

EURO 2017 Na svoju druhú účasť na ME vo futbale hráčov do 21 rokov čakalo Slovensko dlhých 17 rokov. Medzitým hralo na seniorských MS aj ME, no prebojovať sa na šampionát U21 bolo vzhľadom na formát to najťažšie.

Aby sa mužstvo dostalo medzi osmičku vyvolených, muselo zvládnuť kvalifikáciu a následne aj barážový dvojzápas. Pred EURO 2015 čelilo v baráži Talianom, ktorí uspeli za známych škandalóznych okolností. Pred šampionátom v roku 2017 UEFA zvýšila počet účastníkov z osem na dvanásť, a tak Slováci ako víťazi kvalifikačnej skupiny už nemuseli hrať baráž, ale mohli baliť kufre na turnaj do Poľska.

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov počas ME 2017. (Autor: TASR)

Tím okolo Milana Škriniara, Stanislava Lobotku či Adama Zreľáka inkasoval na turnaji už v prvej minúte zápasu s domácou reprezentáciou, no následne otočili na 2:1 Martin Valjent s Pavlom Šafrankom. Druhý duel mal podobný priebeh, no tentokrát Slováci skórovali ako prví a Angličania dokázali v druhom polčase otočiť skóre vo svoj prospech. Súboje v základnej skupine ukončili "sokolíci" víťazstvom 3:0 nad Švédskom, a tak do poslednej chvíle živili šancu na to, že by sa do semifinále prebojovali ako najlepší tím z druhých miest.

To však futbalové veľmoci nedopustili. Bolo jasné, že ak Taliansko zdolá Nemecko o jeden gól, postúpia oba tímy a Slováci budú z hry von. Gól Federica Bernardeschiho po polhodine hry zabil futbal.

Slováci sledovali zápas na hoteli a márne čakali na gól na jednej či druhej strane. Nemal z čoho padnúť, čakalo sa len na záverečný hvizd. "To, čo predviedli Nemci a Taliani, je veľká hanba futbalu. Pokiaľ sa Angličania a Španieli dostanú do finále, tak si ho rád pozriem. Inak sa pre mňa šampionát skončil," povedal so slzami v očiach tréner Pavel Hapal. Napokon však povestná karma dobehla len Talianov. Nemci sa napokon stali majstrami Európy, keď v boji o zlato zdolali Španielov 1:0.

EURO 2025 Slovenskí futbalisti sa na EURO U21 vracajú po ôsmich rokoch. Pri tretej účasti na ME sú druhýkrát v pozícii hostiteľskej krajiny a paradoxom je, že vo všetkých troch prípadoch sa hralo iným systémom. Kým v roku 2000 bojovalo o trofej osem tímov, o 17 rokov neskôr ich bolo dvanásť a tentokrát ich bude šestnásť. Rozdelené budú do štvorčlenných skupín, pričom prví dvaja postúpia do play-off.

Slováci otvoria turnaj 11. júna zápasom proti Španielsku na Tehelnom poli. O tri dni neskôr ich čakajú v Trnave Taliani a súboje v základnej A-skupine ukončia 17. júna zápasom proti Rumunom v Bratislave. Mužstvo pod vedením Jaroslava Kentoša čaká náročná úloha, no pri pohľade na súpisku nie je bez šance. Lídrami budú hráči ako Tomáš Suslov, Leo Sauer, Nino Marcelli, Adrián Kaprálik, Dominik Javorček či Tomáš Rigo.

Ide teda o hráčov so skúsenosťami z prestížnych európskych líg či v prípade Marcelliho aj Ligy majstrov, v ktorej dokázal skórovať proti AC Miláno.