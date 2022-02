Hral Ligu majstrov, automaty mu zničili život. Babnič dnes robí kuchára

„Keby som mal lepšiu životosprávu, moja kariéra by bola lepšia. Na ihrisku som drel, išiel na sto percent. No mimo neho som sa flákal. Chýbal mi prístup k povinnostiam, čo ma dnes nesmierne mrzí,“ priznáva pre Sportnet po rokoch.

Českú najvyššiu súťaž vyhral so Spartou Praha, poľský pohár ovládol s Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski.

Výborný zakončovateľ, ktorý na prelome tisícročí vytvoril tandem so Szilárdom Némethom. S Interom Bratislava získal dva majstrovské tituly a poháre.

V Rakúsku pracujem v gastronómii. V malej reštaurácii som prešiel rôznymi funkciami, teraz robím kuchára. Ide o rodinný podnik. Okrem neho chodím do jednej firmy na inventúru. Vždy som mal dve roboty.

Pred desiatimi rokmi ste obliekali dres Oravského Veselého, no odvtedy o vás nepočuť. Čomu sa venuje bývalý reprezentant Slovenska?

Inak som prekvapený, že si na mňa niekto spomenul. Desať rokov ma žiadny novinár na rozhovor neoslovil. Vážim si to.

Zostal som zadlžený, preto som si musel nájsť prácu. Našťastie mi pomohli známi z Rakúska. Neovládal som jazyk, preto som musel robiť podradné práce. Dnes som však spokojný. Udomácnil som sa v malej dedinke, kde sa mi páči. Nemám strach o zárobok, dostávam päťnásobok toho, čo by som mal na Slovensku.

Nie ste jediný bývalý športovec, ktorý mal problém zaradiť sa do spoločnosti. Mnohé prípady sa skončili tragicky.

Veľa vecí som v živote pokazil. A uvedomil si to až neskoro. Neposlúchal som, a tak som musel začať od nuly.

Prejsť do normálneho života bol pre mňa obrovský problém. Pätnásť rokov som cestoval a bol stredobodom pozornosti, no zrazu o mňa nebol záujem. A ja som nevedel, čo ďalej.

Spravil som si licenciu a zopár zápasov som odtrénoval. Dostal som niekoľko ponúk, ale žiadna ma neoslovila. Respektíve, nedokázala by ma uživiť.

Na klubovej úrovni to bolo najlepšie obdobie mojej kariéry. Tréner Jozef Bubenko spravil z neznámych hráčov reprezentantov. Vďaka jeho koncepčnej práci sme išli výkonnostne a v tabuľke hore. Až sme sa stali majstri.

Získali ste dva majstrovské tituly, gólový tandem ste vytvorili so Szilárdom Némethom. Ako si spomínate na úspechy s Interom Bratislava, za ktorý ste dali tridsať gólov?

Pre mňa ako mladého hráča to bola veľká vec. Po poslednom zápase som dve noci nespal, užívali sme si to poriadne (smiech). Titul sme získali už v predstihu. A úplne zaslúžene.

Volal som s Petrom Hlinkom a jediní my dvaja sme tam chýbali. Videl som však fotky, ktoré ma potešili. Hoci sa nestretávame, na kamarátov som nezabudol. Stále sledujem, ako sa im darí v trénerskom remesle.

Nedávno sme mali stretnutie po dvadsiatich rokoch od majstrovstiev Európy do 21 rokov. No ja som sa, žiaľ, pre pracovné povinnosti nedostavil.

Dobrú generáciu ste potvrdili postupom na majstrovstvá Európy do 21 rokov, ktoré sa konali na Slovensku. Ako na tento úspech z roku 2000 spomínate?

Je to dlhý čas. Keď si na zápasy proti Anglicku, Taliansku či Španielsku spomeniem, mám zimomriavky. Hrali sme futbal na vysokej úrovni.

So spoluhráčmi sme si výborne rozumeli. Tréner Dušan Radolský vytvoril na sústredení vo Vysokých Tatrách silný kolektív.

Hrali ste proti hráčom ako Frank Lampard, Carles Puyol, Xavi Hernandéz, Andrea Pirlo či Gennaro Gattuso.

Už vtedy to boli veľké hviezdy. Nesústredili sme sa však na mená súperov, ale na svoje výkony. Chceli sme ukázať, že aj my na to máme. Boli sme nesmierne motivovaní.