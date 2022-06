Unikátny projekt na Slovensku. Futbalový zápas hrali nepretržite 24 hodín

„Akcia sa organizuje už niekoľko mesiacov pred úvodným výkopom. Je to spojené s oslovovaním sponzorov, hráčov, to všetko je veľmi dôležité, aby bolo podujatie úspešné. Jediné, čo nevieme ovplyvniť, je počasie. A to sa aj tento rok s nami trošku zahralo, približne o tretej poobede to vyzeralo na poriadnu búrku, ale ani to neodradilo hráčov, divákov, aby opustili túto akciu,“ opísal prípravu organizátor podujatia Martin Uríček.

Tento ročník bol iný ako ostatné. Bol s príchuťou smútku, nakoľko po prvýkrát akciu neotváral zosnulý bývalý primátor mesta Handlová a spoluzakladateľ Rudolf Podoba.