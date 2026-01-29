Čo z toho, že Slováci hrali na úrovni. Katastrofa? Vážte slová, zúril šéf Lobotku

Slovenská stopa v Lige majstrov po poslednom kole hlavnej fázy výrazne vybledla. To, čo malo byť potvrdením ambícií, sa zmenilo na trpké precitnutie.
Plány, s ktorými slovenskí futbalisti vstupovali do sezóny so svojimi klubmi, sa rozpadli a európska cesta sa pre väčšinu z nich skončila tichým sklamaním, ktoré bolí viac než jasná prehra.
Stanislav Lobotka aj Dávid Hancko urobili svoju prácu. Profesionálne, poctivo, na úrovni. Lenže futbal je neúprosný – individuálna kvalita nestačí, keď tím zlyhá ako celok.
SSC Neapol viedol nad Chelsea, Atlético Madrid nad Bodø/Glimt. V oboch prípadoch to však nezvládli, aj keď hrali doma.
Najväčší úder inkasoval Stanislav Lobotka s Neapolom. Taliansky majster síce po polčase doma viedol nad Chelsea 2:1, no napokon prehral 2:3 a senzačne nepostúpil ani medzi 24 najlepších tímov, čo znamená koniec už v hlavnej fáze Ligy majstrov.
Conte: Opatrne so slovami
Tréner Neapola Antonio Conte po zápase neskrýval emócie:
„Katastrofa? Podľa mňa sú katastrofy úplne iné veci… Hovoríme o športe. Robíme maximum.
V tomto takzvanom futbalovom nešťastí sme vyhrali Taliansku ligu aj Superpohár, takže so slovami treba narábať opatrne a hodnotiť cestu aj ťažkosti, ktorými prechádzame. Hrali sme bez trinástich hráčov a dokázali sme držať krok s Chelsea. To považujem za najdôležitejšie.“
VIDEO: Zostrih zápasu Neapol - Chelsea
Conte pripomenul, že Neapol trápia vážne absencie už od začiatku sezóny:
„Od začiatku ročníka máme vážne výpadky, no napriek tomu pokračujeme na našej ceste. Najväčšou chybou bol zápas v Kodani (minulý týždeň, remíza 1:1, pozn. red.), to je duel, ktorý bude všetkých dlho mrzieť.
Slováci v Lige majstrov - výsledky
Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt 1:2 (1:1)
Góly: 15. Sörloth - 35. Sjövold, 59. Högh
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas a mal asistenciu/
SSC Neapol - FC Chelsea 2:3 (2:1)
Góly: 33. Vergara, 43. Höjlund - 61. a 82. Pedro, 19. Fernandez (z 11 m)
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/
Pafos FC - SK Slavia Praha 4:1 (1:1)
Góly: 84. a 87. Silva, 17. Dragomir, 53. Bruno - 44. Chaloupek. ČK: 59. Bořil (Slavia)
/E. Prekop (Slavia) hral do 55. minúty/
Zaslúžili sme si oveľa viac
Skúsený tréner zdôraznil, že výkon proti Chelsea bol dôkazom kvality jeho tímu:
„Musíme si zmerať úroveň súperov aj tú našu. Dnešný výkon s výrazne oslabeným mužstvom ukazuje, že Neapol nie je výsledkom náhody, ale práce. Musíme pokračovať v raste, no potrebujeme aj trochu športového šťastia.“
Neapol nepostúpil z hlavnej fázy Ligy majstrov do play-off po siedmich rokoch, pričom predtým trikrát za sebou uspel.
Conte sa po vyradení opäť postavil za svojich hráčov:
„Napriek tomu cítim veľkú hrdosť a spokojnosť. Aj keď nám chýbala viac než polovica mužstva, odohrali sme zápas dokonca lepšie než Chelsea a zaslúžili sme si omnoho viac. Mrzí ma to. Chlapcom som povedal, že skutočná ľútosť pramení zo zápasu v Kodani – ten nás prakticky odsúdil.“
Lobotka tradične spoľahlivý
Neapol bol podľa neho nútený hrať vabank:
„Dnes sme museli hrať o všetko proti špičkovému klubu, ktorý, nezabúdajme, vyhral majstrovstvá sveta a má mimoriadnych hráčov nielen na ihrisku, ale aj na lavičke či na tribúne. Som hrdý. Vysoko sme ich napádali a vytvorili si gólové príležitosti. Škoda, zaslúžili sme si ísť do play-off.“
Stanislav Lobotka odohral proti Chelsea celý zápas a podal štandardne kvalitný výkon. Úspešnosť jeho prihrávok dosiahla 89 percent.
„Pracoval so všetkými ,špinavými‘ loptami a s veľkou rozvahou ich dokázal vyčistiť a upokojiť hru,“ hodnotil portál TuttoNapoli.
„Profesor, ktorý dokáže upokojiť spoluhráčov. V druhom polčase sa snažil v strede poľa manévrovať, no únava dobehla aj jeho,“ doplnil CalcioNapoli1926.
Hancko postúpil, ale nepriamo
Jediným Slovákom, ktorý zostáva v Lige majstrov ešte v hre, je Dávid Hancko s Atléticom Madrid. Aj v tomto prípade však ide o trpký večer.
Atlético doma nezvládlo rolu favorita a prehralo s nórskym Bodø/Glimt 1:2, čím skončilo až na 14. mieste. To znamená nutnosť hrať šestnásťfinále.
Madridčania pritom viedli – na prvý gól Sörlotha asistoval presným centrom práve Dávid Hancko.
VIDEO: Gólová asistencia Dávida Hancka
Slovenský reprezentant podal jeden z najlepších výkonov v tíme:
„Jeden z najlepších prestupov sezóny v Európe. Striedal pozíciu ľavého stopéra v trojčlennej obrane a ľavého obrancu.
Pripísal si asistenciu po výbornom centri na hlavičku Sörlotha. Výborne si rozumie so Sörlothom. Vie, kedy sa uvoľniť a kedy mu poslať loptu do priestoru. Skvelá sezóna slovenského reprezentanta,“ hodnotil denník AS.
Potupa pre Atlético
„V druhom polčase hral na stopérskom poste, no tím inkasoval druhý gól po sérii viacerých chýb,“ dodal španielsky denník.
Denník AS nešetril kritikou na výkon Atlética:
„Zostala len neschopnosť, chaos a fraška. Ako voda, ktorá sa zmení na ľad a dokáže roztrhnúť kameň zvnútra. Presne to urobil Bodø/Glimt s Metropolitano. Že sa štadión ráno zobudil pod snehovou prikrývkou, bolo vlastne znamením,“ napísal denník AS.
Atlético vyslalo 27 striel, osem na bránu, no strelilo iba jeden gól. Bodø vystrelilo jedenásťkrát, sedemkrát na bránu Jana Oblaka, a skórovalo dvakrát.
Tréner Atlética Diego Simeone sa po zápase postavil za mužstvo:
„Dali sme do toho všetko. Pýtať od hráčov viac, neviem, čo ešte by som od nich mohol chcieť. Snažia sa, bojujú. Nie sme dostatočne dôrazní v poslednej tretine ihriska, áno, ale tieto situácie ešte prídu.“
Slavia bez víťazstva
Pražská Slavia zakončila svoje účinkovanie v Lige majstrov vysokou prehrou 1:4 na pôde Pafosu FC. V základnej zostave nastúpil Erik Prekop, ktorý sa snažil byť aktívny, no na rozbehnutého súpera to nestačilo. Ivan Schranz tentoraz sledoval dianie na ihrisku iba z lavičky náhradníkov.
Slavia v tejto edícii Ligy majstrov nedokázala vyhrať ani jeden zápas. So ziskom troch bodov skončila na 34. mieste.
Tím, ktorý doma pôsobí sebavedomo a zrelo, narazil v Európe na vlastné limity.
VIDEO: Zostrih zápasu Pafos - Slavia