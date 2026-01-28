Expert varuje pred hanbou: Tím Lobotku hrá o všetko, má silného spojenca

SSC Neapol je na hrane. Sezóna sa láme. A tím okolo Stanislava Lobotku dnes večer (o 21.00 vysiela Nova Sport 4) hrá zápas, ktorý môže rozhodnúť o všetkom.
Slovenský stredopoliar stojí v centre hry aj pozornosti. Je jednou z kľúčových postáv mužstva, ktoré v poslednom zápase hlavnej fázy Ligy majstrov privíta na vypredanom štadióne Maradona londýnsku Chelsea. Vzduch je hustý, tlak citeľný. Pre SSC Neapol neexistuje žiadna taktika B. Treba vyhrať.
Tabuľka je neúprosná. Osem bodov, 25. miesto – prvé pod čiarou. Jediný krok od postupu, jediný krok od zlyhania. Ak by sa úradujúci taliansky majster nedostal medzi 24 postupujúcich tímov, bola by to rana, ktorá by bolela ešte dlho. Športovo, reputačne, systémovo.
Conte si môže zaplatiť plat
Dnes nejde len o jeden večer. Ide o to, či Neapol zostane súčasťou európskej elity, alebo sa z nej potichu vytratí. O to, či sezóna dostane nový dych, alebo sa zlomí. A o to, či mužstvo, ktoré ešte nedávno vládlo Taliansku, dokáže zvládnuť okamih, keď sa hrá pod maximálnym tlakom.
Aj preto sa slávny taliansky novinár a dlhoročný expert na dianie okolo SSC Umberto Chiariello vo svojom tradičnom editoriáli na rádiu CRC ostro venoval témam pred večerným duelom Neapol – Chelsea.
„Blížime sa k zápasu, ktorý môže určiť smer celej sezóny. Nemá zmysel tváriť sa, že o nič nejde. Nepreniknúť medzi prvých 24 tímov v Európe nie je len športová rana, ale aj ekonomická strata – v hodnote od troch do dvadsiatich miliónov eur, čo zodpovedá približne nákladom na celý realizačný tím. Conte si v podstate môže jedným postupom zaplatiť svoj plat,“ povedal Chiariello.
Expert spomína hanbu
Podľa neho však nejde iba o financie. „Bola by to hanba. Úradujúci taliansky majster z jednej z piatich vedúcich futbalových krajín Európy, z jedného z top európskych šampionátov, by sa nedostal medzi prvých 24 tímov. A to v čase, keď napríklad Atalanta, mužstvo momentálne zo stredu tabuľky, môže reálne pomýšľať na postup medzi najlepšiu osmičku. Bol by to príliš negatívny signál,“ zdôraznil.
Situácia Neapola je o to vypätejšia, že nádeje na udržanie kontaktu s „veľkou pohárovou scénou“ sa zúžili na poslednú možnosť.
Program záverečného 8. kola
Streda 28. januára
21:00 Union Royale Saint-Gilloise - Atalanta Bergamo
21:00 PSV Eindhoven - Bayern Mníchov
21:00 Paríž Saint-Germain - Newcastle United
21:00 Pafos FC - SK Slavia Praha (Nova Sport 3)
21:00 SSC Neapol - FC Chelsea (Nova Sport 4)
21:00 AS Monaco - Juventus FC
21:00 Manchester City - Galatasaray Istanbul
21:00 FC Liverpool - FK Karabach /rozhodujú: Ivan Kružliak - Branislav Hancko, Ján Pozor (všetci SR)/
21:00 Bayer Leverkusen - CF Villarreal
21:00 Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur
21:00 Borussia Dortmund - Inter Miláno
21:00 FC Bruggy - Olympique Marseille
21:00 Benfica Lisabon - Real Madrid
21:00 FC Barcelona - FC Kodaň
21:00 Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt
21:00 Athletic Bilbao - Sporting Lisabon
21:00 FC Arsenal - Kajrat Almaty
21:00 Ajax Amsterdam - Olympiakos Pireus
Ak sa chce Neapol dostať medzi prvých 24 tímov, ktoré postúpia do vyraďovacej fázy, musí dnes bezpodmienečne zvíťaziť a zároveň dúfať, že niektorý zo súperov od 17. miesta nižšie zaváha a uvoľní mu miesto.
Teoreticky by mohla stačiť aj remíza, no iba pri viacerých súbežných zaváhaniach konkurentov – príliš veľa kombinácií, príliš málo reálnych šancí. Platí teda jediné: tri body sú nutnosťou.
Lobotka sa cíti ako Neapolčan
Ďalšiu kapitolu tohto dramatického večera píše súper. Chelsea je momentálne ôsma s 13 bodmi, ktoré má na konte spolu s ďalšími siedmimi tímami. Len o vlások je tak medzi mužstvami s priamym postupom do osemfinále. Inými slovami: na víťazstvo musí myslieť aj londýnsky klub, navyše prichádza v dobrej forme po troch výhrach v rade.
V neľahkej situácii sa Neapol opiera aj o svojich lídrov. Jedným z nich je slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý v rozhovore pre The Athletic otvorene prehovoril o svojom vzťahu ku klubu aj k mestu.
„Pre mňa je Neapol ako druhý domov. Cítim sa ako Neapolčan, pretože som tu už toľko rokov. Jedlo je fantastické. Mesto, ľudia, mentalita. Som tu naozaj šťastný. Videl som, ako ľudia každý deň oslavovali. Všetko bolo zatvorené, pretože sme vyhrali. Všade, kam som išiel, som sa cítil ako prezident krajiny,“ opísal Lobotka.
Na ihrisku sa riadi jasnou filozofiou.
Najtvrdšia príprava
„Nikdy nemám strach hrať futbal. Vždy sa snažím urobiť maximum, aby som nestratil loptu, našiel riešenie, zvolil správnu prihrávku a najlepšiu cestu, ako dostať tím vyššie na ihrisku.“
Veľké uznanie adresoval aj trénerovi Antoniovi Contemu.
„Rozprával som sa s Milanom Škriniarom, mojím spoluhráčom zo slovenskej reprezentácie, ktorý pod Contem pôsobil v Interi Miláno. Povedal mi: Nebude to jednoduché, ale ak budeš robiť všetko, čo od teba chce, na konci sezóny budeš úspešný.“
Lobotka priznal, že príprava pod talianskym koučom bola extrémne náročná.
„Bola to najtvrdšia predsezónna príprava v mojom živote. Bol som úplne vyčerpaný, ale stal som sa fyzicky aj mentálne silnejším. Všetko malo svoj dôvod.“
Podľa slovenského reprezentanta je Conte detailista, ktorý hráčom výrazne uľahčuje rozhodovanie.
Conte je optimista
Stanislav Lobotka
Pre mňa je Neapol ako druhý domov. Cítim sa ako Neapolčan, pretože som tu už toľko rokov. Jedlo je fantastické. Mesto, ľudia, mentalita. Som tu naozaj šťastný. Videl som, ako ľudia každý deň oslavovali. Všetko bolo zatvorené, pretože sme vyhrali.
„Spôsob, akým nás pripravuje na každý zápas, funguje presne tak, ako hovorí. Zlepšil ma najmä v hre bez lopty, ale aj s loptou – napríklad v situáciách, keď som sám, ako mám prebrať loptu alebo ktorým smerom sa otočiť. Sú to drobnosti, ktoré ťa prinútia premýšľať. Natrénuješ ich a potom sa presne taká situácia objaví v zápase. Vtedy si povieš: mal pravdu. A to ti dodá sebavedomie.“
Pred samotným duelom prehovoril aj tréner Neapola Antonio Conte, ktorý si uvedomuje vážnosť okamihu.
„Treba byť optimistom, ale zároveň pripraveným aj na to najhoršie. To je naša úloha, aj keď veci nejdú podľa predstáv. Keď ideš proti vetru, vlny sú vysoké. Inak je silný každý.“
Neapol má spojenca
„Mám však mužstvo, ktoré je pripravené ísť ďalej. Nemáme si čo vyčítať, dávame do toho všetko,“ dodal Conte.
Chelsea v minulosti viedol počas dvoch sezón (2016 – 2018) a získal s ňou anglický titul aj FA Cup.
„Teraz je pred nami Chelsea, úradujúci majster sveta klubov. Poznám ju veľmi dobre – jej víziu, investície aj ambície. Musíme zo seba dostať maximum a zároveň si uvedomiť, že máme silného spojenca: štadión Maradona. Nesmieme ho podceniť."
"Fanúšikovia vedia, že bez ohľadu na výsledok môžu byť rozhodujúcim faktorom. Vieme, čo znamená hrať doma s ich podporou. Bolo by krásne vidieť modrú vlnu, ktorá nás poženie vpred.“
Situáciu Neapola komplikuje aj dlhodobo rozsiahla maródka. Zranení sú De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Rrahmani, Politano, Mazzocchi, David Neres aj Vanja Milinković-Savič.