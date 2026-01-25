Slovák očaril Španielsko. Všestranný, bezchybný a vytvoril zlatý pár, tvrdia experti

Bol to súboj dvoch Slovákov, dvoch obrancov, dvoch stopérov. Ľavák Dávid Hancko proti pravákovi Martinovi Valjentovi. Spokojnejší mohol byť prvý menovaný.
Atlético Madrid v 21. kole španielskej La Ligy potvrdilo úlohu jasného favorita a zdolalo RCD Mallorcu 3:0.
Hanckov tím mal duel pod kontrolou a bez väčších komplikácií si pripísal ďalšie tri body.
Kapitán Valjent obstál
Tridsaťročný Martin Valjent nastúpil v drese hostí s kapitánskou páskou a patril k najlepším hráčom Mallorcy.
Pokazil iba jednu prihrávku, jeho úspešnosť prihrávok dosiahla vynikajúcich 97 percent. Pripísal si aj jednu strelu a bol jedným z mála hráčov, ktorí dokázali čeliť tlaku domácich.
„Kapitán bol s loptou čistý, ale mal problém udržať súperových útočníkov v šachu. Vykonal niekoľko odkopov, ale tlak bol jednoducho neúprosný. Mal jednu z mála striel Mallorcy na bránu,“ analyzoval jeho výkon španielsky server sportsdunia.com.
Atlético Madrid - RCD Mallorca 3:0 (1:0)
Góly: 22. Sörloth, 75. Lopez (vlastný), 87. Almada
/D. Hancko odohral celý zápas - M. Valjent celý zápas/
Hancko späť na kraji obrany
Dávid Hancko si pripísal dva strelecké pokusy, jeho úspešnosť prihrávok bola 84 percent.
Tréner Diego Simeone nasadil slovenského reprezentanta po dlhšom čase na pozíciu ľavého obrancu, hoci v poslednom období tvoril stabilnú a prakticky neoddeliteľnú stopérsku dvojicu s Pubillom.
Denník Into the Calderón udelil Hanckovi druhú najvyššiu známku v tíme – 8.
„Podobne ako Llorente na opačnej strane, aj Hancko si na ľavom kraji dlhodobo drží vysoký štandard. Jednoznačne najlepší ľavý obranca tímu, prínosný v ofenzíve aj defenzíve.
V prvom polčase vytvoril viacero šancí, najmä v momentoch, keď mužstvo hľadalo cestu k prelomeniu obrany súpera. Jeho prihrávky a centre zostávajú kľúčové pri odomykaní defenzív,“ tvrdil reportér Ashwin Balla.
Chvála z denníka Marca
Denník Marca tiež upozornil na jeho návrat na kraj obrany.
„Hoci tvoril s Pubillom stabilnú, prakticky neoddeliteľnú stopérsku dvojicu, tentoraz sa vrátil na pozíciu krajného obrancu,“ napísala Marca.
„Bol veľmi aktívny v ofenzíve, šancu si vytvoril aj po rohovom kope, keď jeho hlavička skončila mimo brány. V defenzíve si počínal razantne, ako je uňho zvykom,“ pokračoval denník.
„Aj v druhom polčase potvrdzoval svoju dravosť, keď sa v šestnástke oprel do voleja, no strelu zblokovala obrana. Vzadu bez jedinej chybičky,“ dodala Marca.
Všestrannosť a pohyb
Sergio Picos z denníka AS vyzdvihol najmä jeho pohyb a univerzálnosť.
„Aj na ľavom kraji obrany sa cíti komfortne. Neustálym pohybom do voľných priestorov ponúkal tímu množstvo možností pri rozohrávke. Kombinuje, hľadá narážačky, je v pohybe, oživuje hru. Miestami pôsobí trochu anarchicky, no pre mužstvo je nesmierne platný,“ opisoval.
„V niektorých fázach výstavby hry sa sťahoval až do pozície tretieho stopéra. Je veľkým prínosom. Pridal niekoľko mimoriadne dôležitých defenzívnych zákrokov, vždy spoľahlivý. Skvelá posila,“ dodal Picos.
Jedno slovo: všestranný
Redaktor Chema G. Fuentes z denníka Mundo Deportivo označil Slováka jediným slovom – všestranný.
„Po návrate na kraj obrany predviedol viacero vydarených ofenzívnych výpadov a v defenzíve pôsobil veľmi isto. Mal aj jednu veľkú šancu po rohovom kope, keď nebezpečne hlavičkoval,“ analyzoval.
Chválou nešetril ani server sportsdunia.com.
„Pôsobivý výkon. Vyhral vysoké percento svojich zákrokov a bol pokojný s loptou, dokonca sa odvážil vyraziť dopredu, aby podporil útoky. Všimli sme si, že v súbojoch jeden na jedného bol zriedka prekonaný. Veľmi komplexný obranný výkon,“ napísal.
Zlatý pár Simeoneho
Španielske médiá sú z Hancka očarené a vyzdvihujú aj jeho spoluprácu s Pubillom.
„Simeone našiel zlatý pár. Bránia vysoko na súperovej polovici, vyhrávajú súboje, sú rýchli, kvalitne rozohrávajú a zapájajú sa do útoku. Ich súhra je čoraz výraznejšia.
Simeone má vyriešenú defenzívnu os – tandem, ktorý si rozumie a navzájom sa posilňuje, s odvahou brániť ďaleko od vlastnej brány a s veľkým priestorom za chrbtom,“ opisoval Picos z AS.
„Pretože Pubill (22) a Hancko (28) majú agresivitu pri posúvaní línií aj schopnosť korigovať situácie rýchlosťou. Vyhrávajú osobné súboje vo vzduchu aj na zemi a vynikajú kvalitnou rozohrávkou.
Hancko zároveň jasne ukázal, že práve po boku katalánskeho spoluhráča sa cíti najkomfortnejšie. Hoci dokáže nastúpiť aj na kraji obrany, jeho prirodzenou pozíciou je stopér.“
Bez kariet, s minutážou lídra
Hancko je v drese Atlética iba od začiatku sezóny, no okamžite sa stal oporou.
„Agresívny, no čistý – bez jedinej žltej karty. Ako upozorňuje ´Atletico stats´ide o obrancu s najväčším počtom zápasov v top ligách bez žltej karty," pokračuje denník AS.
Slovenský reprezentant odohral vo všetkých súťažiach už 29 zápasov.
„Hancko je zároveň hráč z poľa s najväčšou minutážou v kádri (2 333 minút), čo sa počas celej éry Diega Simeoneho podarilo len dvom novým posilám.“
Mallorca o záchranu
Zápas proti Mallorce rozhodli dorážka Alexandra Sørlotha, nešťastný vlastný gól Davida Lópeza a presný zásah Thiaga Almadu.
Atlético Madrid neprehralo v lige už päť duelov za sebou a na treťom mieste tabuľky si vytvorilo trojbodový náskok pred štvrtým Villarrealom, ktorý má zápas k dobru.
Mallorca figuruje v neúplnej tabuľke na 16. mieste, dva body nad pásmom zostupu.