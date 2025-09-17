Calzona chváli svoje mužstvo, zväz aj Hamšíka. Proti Nemecku sme odohrali perfektný zápas, hovorí

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti odštartovali kvalifikáciu na MS vo futbale 2026 dvoma víťazstvami.
Najprv si na domácom Tehelnom poli nečakane poradili s favoritom skupiny Nemeckom 2:0, následne triumfovali v Luxembursku 1:0.
Tréner Francesco Calzona nešetril v relácii Euro Show na Sky Sport chválou na svoje mužstvo a takisto aj na realizačný tím.
„Proti Nemecku sme odohrali perfektný zápas. Mnohí hovorili o zraneniach v nemeckom tíme, ale nám chýbalo až sedem hráčov.
Boli sme vo väčšej núdzi ako súper, no nechcel som o tom rozprávať, aby to nebolo brané ako alibi. Každý, kto nastúpil, dal zo seba maximum,“ uviedol Calzona.
„Slovenskí fanúšikovia sú tradične trochu chladní, ale za tri roky sa nám podarilo prilákať ľudí späť na štadión. Proti Nemecku bolo plno, čo pre nás znamenalo veľkú satisfakciu.
Predvádzame dobrý futbal a to je cesta, ktorá prináša výsledky a zároveň fanúšikov, čo je pre nás dôležité.“
Calzona vyzdvihol aj ľudí okolo seba, najmä Mareka Hamšíka: „Mám skvelý realizačný tím a federácia mi vytvára výborné podmienky. Snažíme sa prinášať radosť našim ľuďom.
Hamšík bol kľúčový, bol to on, kto mi zavolal a navrhol moje meno. Máme fantastický vzťah, profesionálny aj ľudský.
Veľmi mi pomáha pri tréningoch a nedávno dokončil aj licenciu UEFA Pro. Je pre mňa obrovskou posilou aj priateľom.“
VIDEO: Rozhovor s Mariánom Zemanom a Ľubomírom Moravčíkom
Najbližšie sa slovenská futbalová reprezentácia predstaví 10. októbra v Belfaste v súboji so Severným Írskom a následne doma v Trnave privíta Luxembursko.