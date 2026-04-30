Calzona nehovorí pravdu, projekt je pre Arabov. Zatvorili sa dvere a začala paľba, tvrdí Kocian

Rozchod, ktorý mal prebehnúť „podaním ruky“, sa v priebehu niekoľkých hodín zmenil na otvorený spor dvoch verzií pravdy.
Francesco Calzona skončil vo funkcii trénera slovenskej reprezentácie, no namiesto pokojnej rozlúčky prišli ostré slová, obvinenia a vzájomné spochybňovanie.
Talian „začal páliť“ do Slovenského futbalového zväzu (SFZ), zatiaľ čo jeden z členov rokovacej komisie Ján Kocian reagoval nemenej priamo.
Rozchod sa na slovenský spôsob zmenil na malú futbalovú telenovelu. S úvodnou scénou, ktorá by pokojne obstála aj v minimalistickom divadle: tréner Francesco Calzona, chodba, novinári a slovo – „Čau.“
Stručné, výstižné, symbolické. A vlastne aj najúprimnejšie z celého pondelka.
Potom už prišlo len ticho. Žiadna tlačovka, žiadne vysvetlenia. Členovia komisie nikde, tréner nikde. Pred médiá predstúpil iba hovorca SFZ Juraj Čurný – a aj ten s poznámkou, že na rokovaní vlastne nebol. V praxi teda tlmočil verziu tých, ktorí pri stole sedeli.
Oficiálny príbeh bol jednoduchý: zväz ponúkol dvojročnú zmluvu, tréner chcel viac. Koniec.
Lenže, ako to už býva, oficiálne príbehy majú nepríjemnú vlastnosť – nie vždy prežijú prvý rozhovor.
Calzona: „Nie je to pravda“
Taliansky tréner však vzápätí v rozhovore pre denník Šport rázne poprel, že by dôvodom jeho konca bola dĺžka kontraktu. Problémom vraj bola chýbajúca filozofia pre rozvoj mládeže.
„Nie je to pravda. Prekvapuje ma, že to hovorca oznámil týmto spôsobom. Neodmietol som ponuku pre dĺžku kontraktu, ale pre chýbajúcu jasnú filozofiu rozvoja,“ uviedol Calzona.
Jeho slová potvrdzuje pre TV Markíza aj Marek Hamšík, ktorý pri trénerovi stál od začiatku: „Tréner si nikdy nepýtal zmluvu na štyri roky. Tréner jasne odpovedal pri otázke, či prijíma, alebo neprijíma ponuku zväzu. Že ju odmieta.“
Calzona zároveň tvrdí, že komunikácia zo strany SFZ bola po stretnutí iná, než na akej sa dohodli. „Hneď, ako som odišiel zo stretnutia, začali mi písať správy, aby som zmenil svoje stanovisko, ale odmietol som to a požadoval som, aby dohodu rešpektovali.
SFZ však komunikoval inak, takže si myslím, že je správne veci objasniť,“ vysvetlil.
Zároveň zdôraznil, že zo Slovenska neodchádza nahnevaný, ale presvedčený o svojom rozhodnutí. „Nie, som pokojný. Urobil som, čo som považoval za správne. Musím veriť v to, čo musím urobiť… Mohol som podpísať dvojročnú zmluvu bez obáv o budúcnosť, ale to nie je v mojej povahe.“
Zaujímavé je, že aj napriek kritike smerom k zväzu si Calzona zachoval rešpekt k prezidentovi. „Nie som sklamaný z prezidenta Kováčika, v tejto záležitosti nezohral žiadnu úlohu,“ dodal.
Spor o víziu: mládež verzus realita
Podľa Calzonu bol kameňom úrazu jeho projekt, ktorý mal posilniť mládežnícky futbal. Tvrdí, že mu bola ponúknutá dvojročná zmluva bez záväzkov na systémové zmeny.
Na druhej strane stojí verzia SFZ, ktorú prezentoval Ján Kocian – člen výkonného výboru a komisie pre výber trénera. Ten v podcaste denníka Šport ´Čo to hráte´ priznal sklamanie z vývoja situácie.
„Cítim obrovské sklamanie z toho, ako to celé dopadlo a ako teraz Francesco strieľa po zväze. Dohodli sme sa, ako to ukončíme, teda na spoločnom vyhlásení, vo veľmi priateľskej atmosfére. Bola to harmónia ako z filmu. Zatvorili sa dvere a začala sa paľba,“ povedal Kocian.
Podľa jeho slov bol problém aj v samotných požiadavkách talianskeho trénera. „Francescovi sme ponúkli zmluvu na dva roky a on chcel na štyri. Nie sme v stave, aby sme zabezpečili jeho víziu. Predstavil nám projekt, ktorý je v našich podmienkach nerealizovateľný,“ vysvetlil.
Kocian zároveň odmieta, že by zväz menil dohodnutú verziu komunikácie. „Dohodli sme sa na verzii pre verejnosť, ktorú sme nezmenili, ale ktorú po odchode žiadal zmeniť práve on. Očakával našu deklaráciu, že on ukončil rokovania. Ale to nie je pravda. My sme jednoducho neboli schopní realizovať jeho víziu.“
„Projekt pre Saudskú Arábiu“
Bývalý reprezentačný tréner šiel ešte ďalej a Calzonovu víziu označil za nerealistickú.
„Francesco pripravil dobrý projekt, ale papier znesie všetko. Jeho projekt je náročný finančne aj technicky,“ uviedol Kocian a dodal konkrétne príklady.
Podľa neho chcel Calzona viac tréningových kempov, častejšie zrazy a výraznejší zásah do fungovania mládežníckych tímov. „V minulosti sme mali štyri kempy do roka, teraz sú dva, ale on ich chcel šesť. Nemali by sme s tým problém, ale to by neprešlo u klubov,“ vysvetlil.
Zároveň poukázal na sporné body v projekte: „Chcel, aby hlavný tréner reprezentácie dohliadal na všetky mládežnícke družstvá od 15 do 21 rokov. Ako má dohliadať, keď tu vôbec nie je a celý čas je v Taliansku?“
Kocian tiež tvrdí, že Calzona chcel mať výrazný vplyv na obsadenie trénerských postov. „To znamená, že Francesco chcel určovať, kto bude trénovať mládežnícke výbery,“ dodal.
Na otázku, či Calzona klame, odpovedal diplomaticky: „To netvrdím. Povedal by som, že nehovorí pravdu.“
Tajné natáčanie? „Nemalo sa to stať“
Napätie medzi oboma stranami ešte viac vyhrotilo Calzonovo obvinenie, že realizačný tím reprezentácie do 21 rokov si bez súhlasu natáčal tréningy A-tímu.
Kocian priznal, že o situácii vedel, no prekvapilo ho, že ju Calzona otvoril verejne. „Vedeli sme o tejto kauze, ale bol som prekvapený, že s tým Francesco vyšiel. Tiež, že to označil za špionáž. Nemalo sa to stať. Malo prísť ku komunikácii,“ povedal.
Podľa neho bol problém aj v slabšej komunikácii medzi oboma tímami. „Dozvedel som sa, že Francesco sa s Jaroslavom Kentošom rozprával o nomináciách jeden – dva dni pred zrazom. Neviem, komu to dávať za vinu, ale k tomuto nemalo prísť,“ dodal.
Mohlo to byť inak
Aj samotný Kocian priznal, že zväz mohol situáciu zvládnuť lepšie. „Bola to naša chyba. Keby sme sa pred médiá postavili všetci spoločne, bolo by to iné,“ uznal.
Zároveň si neodpustil poznámku na Calzonovu komunikáciu: „Keby takto intenzívne komunikoval za posledných tri a pol roka ako teraz, nevznikla by kauza mladý Weiss, Greif, Mak a podobne.“
Čo bude ďalej?
Slovensko tak stojí pred ďalšou zmenou na poste trénera. Podľa Kociana nie je situácia jednoduchá.
„Úprimne, neviem vám to teraz povedať. Oslovili sme trénerov, ktorí sú zmluvne viazaní. Ak nebudeme mať definitívu, dočasným trénerom môže byť Jaroslav Kentoš alebo Marek Hamšík,“ prezradil.
"Môžem prezradiť, že sme oslovili len slovenských trénerov, ale Michal Gašparík ml. nie je medzi nimi," ozrejmil Kocian.
Podľa informácii Sportnetu je najvážnejším kandidátom Adrián Guľa, ktorý momentálne vedie majstra Lotyšska.