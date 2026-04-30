Má ich podporu. Africká konfederácia chce opätovné zvolenie Infantina

TASR|30. apr 2026 o 17:34
ShareTweet0

Africká futbalová konfederácia (CAF) podporí opätovné zvolenie Gianniho Infantina za prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Švajčiarsky funkcionár je na čele FIFA tri funkčné obdobia.

„CAF v roku 2027 jednohlasne podporí Gianniho Infantina pri voľbách prezidenta FIFA,“ uviedli predstavitelia afrického futbalu vo svojom vyhlásení pred začiatkom Kongresu FIFA v kanadskom Vancouveri.

Infantino sa ujal postu šéfa FIFA vo februári 2016 po prepuknutí korupčného škandálu, po ktorom suspendovali jeho predchodcu Seppa Blattera, pripomenula agentúra AFP.

Reprezentácie

Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Má ich podporu. Africká konfederácia chce opätovné zvolenie Infantina