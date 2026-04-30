Futbalový olympijský turnaj mieri k reforme. Cieľom je väčšia atraktivita aj pre sponzorov

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zvažuje zásadnú zmenu futbalového turnaja na olympijských hrách, ktorý by sa v budúcnosti mohol hrať bez vekového obmedzenia do 23 rokov.
Ako referuje web AS.com, potvrdil to viceprezident MOV Juan Antonio Samaranch mladší.
Podľa jeho slov prebiehajú rokovania s Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) o tom, aby sa mužský olympijský turnaj viac priblížil formátu majstrovstiev sveta. Cieľom je zvýšiť prestíž súťaže a jej atraktivitu pre fanúšikov aj sponzorov.
V súčasnosti môžu na olympiáde štartovať prevažne hráči do 23 rokov, pričom každý tím môže doplniť trojica starších futbalistov. Nový model by však umožnil nasadenie plnohodnotných národných tímov bez vekového limitu.
Zmeny sa diskutujú aj v kontexte olympijských hier v Los Angeles v roku 2028, kde sa mužský turnaj zmenší zo 16 na 12 tímov. Naopak, ženský turnaj sa rozšíri z 12 na 16 účastníkov.
Samaranch zdôraznil, že futbal je najdôležitejším športom v olympijskom programe a jeho modernizácia by mohla priniesť významné finančné aj marketingové benefity.
Nie všetci však s návrhom súhlasia. Prezident španielskej LaLigy Javier Tebas už varoval, že by to ešte viac zaťažilo nabitý kalendár zápasov, znížilo príjmy klubov a negatívne ovplyvnilo regeneráciu hráčov.