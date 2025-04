Hrajú zadarmo, pre radosť z futbalu. Na zápasy šiestoligistu chodia stovky ľudí

„Bolo to vyrovnané stretnutie vo veľkom tempe. Chýbali nám dvaja hráči základnej zostavy, ale podarilo sa nám ich plnohodnotne nahradiť. Bola to ozajstná tímová práca, chlapci si nechali srdce na ihrisku. Rozhodlo väčšie chcenie a podpora od našich skvelých fanúšikov,“ vravel pre Sportnet tréner Tornale Róbert Juhász.

V Tornali skúšali zahraničných hráčov už aj v minulosti. „Niekedy sme spravili chybu, že nás v jednom zápase zaujali, tak sme si ich hneď vybavili a nakoniec predsa neboli takými posilami, čo by sme očakávali. Tentoraz sme si dávali pozor na to, aby boli naozaj rozdieloví hráči. Našou podmienkou bolo aj to, aby to boli mladí futbalisti,“ doplnil tréner.