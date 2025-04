Zvažoval, že skončí s futbalom. Proti lídrovi chytil dve penalty, zarmútil aj známe meno

NITRIANSKE RUDNO. Do súťaže vstupovali ako nováčik, no predvedenou hrou a bojovnosťou si hneď v úvodnom zápase získali sympatie. Hoci na pôde Hornej Poruby prehrali 1:3, tréner domácich označil výkon súpera za fantastický a predpovedal mu, že v lige skončí do piateho miesta. Odvtedy odohrala TJ Priehrada Nitrianske Rudno 20 zápasov a prognóza o umiestnení v top 5 naberá reálne kontúry. Aktuálne od tejto méty delí klub iba lepšie skóre, no jeden zápas má k dobru. Na Veľkonočnú nedeľu sa mužstvo z okresu Prievidza postaralo o prekvapenie, keď zdolalo lídra tabuľky VI. ligy Sever ZsFZ. FK Melčice - Lieskové odplatilo prehru z jesennej časti rovnakým skóre 3:1.

"Určite je to jedno z najcennejších víťazstiev v tejto sezóne, hoci veľmi vysoko radím aj výhru 1:0 v Uhrovci, kde sme podali výborný výkon. S trénerom Uhrovca sa poznám, hrali sme spolu v Bánovciach nad Bebravou a ten tiež vyzdvihol náš výkon," povedal vedúci tímu Miroslav Katrena, ktorý si v súčasnosti robí trénerskú C-licenciu. Čögleya mal naštudovaného Hrdinom zápasu proti Melčiciam bol brankár Šimon Bačík, ktorý zneškodnil dve penalty. V oboch prípadoch tým zabránil domácim vyrovnať skóre. Za stavu 0:1 si loptu postavil na biely bod Peter Čögley. Keď v roku 2007 debutoval v drese AS Trenčín v najvyššej slovenskej lige, Bačík mal len štyri roky, ale v nedeľu ho vo vzájomnom súboji zatienil.

Brankár Nitrianskeho Rudna Šimon Báčik chytá penaltu Petra Čögleya. (Autor: Valentína Petrášová)

"Priznám sa, že prvýkrát som si dopredu pozeral, ako súper zahrával penalty. Na Futbalnete som našiel, že kopal penaltu aj Čögley. Loptu vtedy poslal po brankárovej ľavej ruke, a tak som si povedal, že možno to tam kopne znova. A vyšlo to. Je to dobrý pocit chytiť penaltu hráčovi, na ktorého som sa chodil pozerať," povedal pre Sportnet mladý brankár. Jeho druhá hviezdna chvíľa prišla v 70. minúte, teda krátko po tom, čo domáci znížili skóre na 1:2. Tentokrát to zobral na seba útočník Richard Pagáč, ale Bačík opäť vystihol smer strely a loptu vyrazil.

"Druhá penalta bola čisto o pocite. Prvá išla doľava, a tak som tušil, že zmenia stranu. Všimol som si, že Čögley niečo šepkal spoluhráčovi, takže možno to bolo práve toto," s úsmevom opísal brankár túto situáciu. Kľúčové momenty intenzívne prežívala aj hosťujúca lavička. "Bola to eufória. Pred druhou penaltou som si na chvíľu pomyslel, že sme si to pokazili. Avšak, keď som zbadal, že ide kopať ľavák, tak som vedel kam to kopne a som rád, že Šimon to vedel tiež," povedal Katrena. VIDEO: Penaltové zákroky brankára Šimona Bačíka

Debut? Ťažko to niesol Bačík je odchovancom klubu, v ktorom v prípravke začínal aj so svojim bratrancom a rovesníkom Nicolasom Šikulom. Ten aktuálne bojuje o miesto v kádri Slovenska na domácich ME do 21 rokov 2025. Obaja mali v detstve cieľ dostať sa do Prievidze a následne urobiť ďalší krok vo futbalovej kariére. Kým Šikulovi sa to podarilo, Báčik po dobrej úvodnej sezóne postupne dostával menej a menej šancí.

"V Prievidzi som strávil dorastenecké roky. Spočiatku som chytával, ale neskôr už nie a rozmýšľal som, že s futbalom seknem. V Rudne ma však prehovorili. Za mužov som nastúpil už v auguste 2020, následne som sa po zvážení ešte vrátil do Prievidze, kde som chytal do kategórie U19 a po dovŕšení 19 rokov som sa naspäť vrátil do Rudna," prezradil.

Brankár klubu TJ Priehrada Nitrianske Rudno Šimon Bačík. (Autor: Valentína Petrášová)

Na spomenutú premiéru 17-ročného tínedžera medzi mužmi si dobre pamätá aj súčasný tréner prípravky U9 a dlhoročný člen vedenia klubu Ivan Kováčik. "Bol to prvý zápas sezóny. A hoci v ňom neurobil veľké chyby, ťažko niesol to, že sme s Lehotou pod Vtáčnikom B prehrali 4:5 a on teda dostal päť gólov.

Paradoxne, aj vtedy čelil dvom pokutovým kopom, no nepodarilo sa mu chytiť ani jeden. Odvtedy vyrástol, zmužnel, je viac rozhľadený v bráne a nás teší, že je to náš odchovanec," povedal Kováčik. Najlepší zápas v kariére Báčík pracuje vo Viedni, a tak je pre neho náročné skĺbiť amatérsky šport so zamestnaním. Navyše, futbal nie je jediný šport, ktorému sa venuje. "Venujem sa tiež thajskému boxu a MMA. Keďže cez týždeň pracujem v Rakúsku, mám to časovo náročné, a tak sa rozhodujem medzi dvoma športmi. Bavia ma, a tak chcem dať šancu obom," uviedol. Medzi troma žrďami podáva v tejto sezóne spoľahlivé výkony a na víťazstvo nad FK Melčice - Lieskové určite tak skoro nezabudne.

"Takýto zápas som ešte nezažil. Naposledy som chytil penaltu asi pred dvoma rokmi. Som rád, že sme nielen zabodovali, ale získali tri body. Bol to dobrý pocit vrátiť im na ich ihrisku prehru z jesennej časti. Tie chytené pokutové kopy boli už len povestná čerešnička na torte. Viem, že ma to niečo bude stáť. Mal som zápasy s dobrými zákrokmi, ale dve penalty proti lídrovi súťaže, to sa často nepodarí. Myslím si, že to bol najlepší zápas v mojej kariére," dodal brankár Nitrianskeho Rudna. FOTO: Zápas FK Melčice - Lieskové vs. TJ Priehrada Nitrianske Rudno

"Veril som chalanom, že môžeme bodovať aj na ihrisku takto silného súpera, hoci nám chýbali dvaja kľúčoví hráči. Vychádzali sme zo zabezpečenej obrany a vyrážali do brejkov, z ktorých sme boli nebezpeční a dali aj góly. Celkovo máme typologicky hráčov, ktorým hrať na brejky viac svedčí, ako dobíjať súpera, ktorý sa stiahne pred vlastnú šestnástku," doplnil Katrena.

Finančne je to trochu bolestivé Nitrianskemu Rudnu aktuálne patrí v tabuľke siedme miesto, no má zápas k dobru. Na lídra stráca osem a na druhú priečku dokonca len štyri body. Dlhé roky hralo mužstvo v Majstrovstvách oblasti, no keď sa naskytla šanca ísť o ligu vyššie, rozhodnutie hráčov a vedenia klubu bolo jednohlasné. "Chalani boli už psychicky zodraní z toho, že hrali stále s tými istými súpermi. Boli toho už presýtení a potrebovali nový impulz a energiu. Keď sme spolu pred sezónou sedeli, tak všetci povedali, že by to chceli skúsiť aj napriek tomu, že prídu o viac osobného voľna a ako to na dedinách býva, hrajú len za pivo a klobásu. Klobúk dole pred nimi. Po finančnej stránke je to trochu bolestivé, ale ak chalani aj tréner budú chcieť, tak urobíme všetko pre to, aby túto súťaž hrali," povedal Kováčik.

Katrena tiež vníma za dôležité, že nejde o jednosezónny projekt. Kostra mužstva je v ideálnom futbalovom veku, doplnená o zopár skúsených hráčov a klub sa snaží zapracovať do A-tímu aj hráčov z dorastu.

Futbalisti TJ Priehrada Nitrianske Rudno sa tešia z gólu. (Autor: Valentína Petrášová)

"Ja sa s nimi nebojím robiť, hocikedy ich môžem postaviť a treba im dávať priestor. V tomto máme výhodu aj napríklad oproti Melčiciam, ktoré nemajú dorast a musia tím vyskladať z futbalistov z okolia," hovorí. Pred začiatkom sezóny bolo jeho ambíciou umiestnenie do piateho miesta, čo je reálny cieľ aj pred záverečnými ôsmimi zápasmi v sezóne. "Sme nohami na zemi, víťazstvo nad Melčicami sme oslávili, chalani si to zaslúžili a teraz sa už sústredíme na ďalší zápas," dodal Katrena.

Tabuľka VI. ligy Sever