Skalica hrala s virózou. Mrzí nás to, ale zápas sme zorganizovať museli, znie z Podbrezovej

V prípade, že by však Podbrezovčania duel nezorganizovali, hrozila by im kontumácia 0:3.

"Vážená športová verejnosť, vážení fanúšikovia futbalu na Slovensku. Nedá nám nereagovať na dianie, ohľadom zápasu so Skalicou, ktoré strhlo veľmi negatívnu vlnu emócií a vrhá zlé svetlo na náš klub.

Od prvej chvíle, odkedy sme sa dozvedeli o zdravotných problémoch súpera, boli sme v úzkom kontakte s vedením Skalice, ako aj s Úniou ligových klubov a vzniknutú situáciu sme nepretržite riešili. Z oficiálneho stanoviska Únie ligových klubov ale jasne vyplýva, že Skalica zlyhala manažérsky, keďže nesplnila základné podmienky riešenia vzniknutej situácie ohľadom zdravotného stavu ich hráčskeho kádra a prezentáciou na verejnosti, kde sa snaží celú zodpovednosť preniesť na náš klub, zlyhala aj po stránke ľudskej.

Absolútne sa dištancujeme od vyjadrení, že my ako klub sme súperovi nevyhoveli a nesúhlasili sme s odložením zápasu, ako sa Skalica snaží verejne prezentovať! Rozhodnutie o neodohratí zápasu totiž vôbec nebolo v našej kompetencii a nemohli sme postupovať inak, bez negatívnych následkov, ktoré by z toho vyplývali.

Po športovej stránke sme zápas odohrať chceli, na zápas sa po reprezentačnej prestávke tešili hráči aj fanúšikovia, ale pokiaľ by zo strany riadiaceho orgánu súťaže došlo k rozhodnutiu, že sa zápas odloží, v plnej miere a bez výhrad by sme toto rozhodnutie rešpektovali.

V prípade, ak by sme ako organizátor zápas nezorganizovali, alebo by sme na zápas nenastúpili, vystavili by sme sa riziku kontumácie výsledku v prospech súpera a následným sankciám, ktoré nám ako organizátorovi zápasu za jeho neuskutočnenie hrozia.