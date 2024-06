V jednej sezóne vybojoval postup s dvoma tímami. Klub po sínusoide zažíva reštart

V klube už pôsobím nejakú dobu. Trénoval som ligový mladší dorast, potom dve sezóny ligový starší dorast. Tento rok som viedol „devätnástku“, ktorá bojovala o postup z druhej dorasteneckej ligy do prvej. To sme zvládli s predstihom.

Zhodou okolností to tak vyšlo, že tréner Petruš odišiel do Prešova práve vtedy, keď my s U19 sme už mali jasný postup. Vedenie klubu ma požiadalo, aby som sezónu dokončil s mužmi. V tíme bolo deväť hráčov, ktorých som už mal v doraste. Bolo to teda celkom racionálne riešenie.

Napokon postúpili aj muži do tretej ligy a dorastenci medzi elitu a zase budeme akadémiou.