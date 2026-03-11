Škola mládeže ukončila spoluprácu s trénerom. Je obvinený zo sexuálneho zneužívania

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|11. mar 2026 o 17:44
ShareTweet0

Podľa futbalovej školy ide o individuálne konanie konkrétnej osoby a nie o systémové zlyhanie klubu.

Futbalová škola mládeže Tomáša Vričana pôsobiaca v trnavskom regióne ukončila spoluprácu s trénerom, ktorého mala zadržať polícia. Informovala o tom vo svojom vyjadrení pre médiá s tým, že na trénera podala trestné oznámenie.

Podľa TV Markíza čelí muž obvineniu zo sexuálneho zneužívania a z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Polícia prípad vzhľadom na jeho citlivosť nekomentovala.

„Situáciu berieme veľmi vážne. Akékoľvek konanie, ktoré by mohlo ohrozovať alebo poškodzovať deti, považujeme za absolútne neakceptovateľné a dôrazne ho odsudzujeme.

S dotyčným sme okamžite ukončili spoluprácu a ďalej sa nepodieľa na činnosti klubu,“ podčiarkla futbalová škola. Médiá aj verejnosť požiadala o rešpektovanie súkromia členov klubu a ich rodinných príslušníkov.

Podľa futbalovej školy ide o individuálne konanie konkrétnej osoby a nie o systémové zlyhanie klubu. „Hráčom a ich rodinám sme ponúkli možnosť psychologického poradenstva a sme naďalej maximálne súčinní s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ zdôraznila.

Polícia priblížila, že okresný vyšetrovateľ vzhľadom na citlivosť prípadu a ochranu práv maloletého poškodeného rozhodol vo veci neposkytovať žiadne bližšie informácie.

„S otázkou súvisiacou s väzobným stíhaním odporúčame obrátiť sa na príslušný súd,“ ozrejmila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.

Slovensko

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Škola mládeže ukončila spoluprácu s trénerom. Je obvinený zo sexuálneho zneužívania
    dnes 17:44
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Škola mládeže ukončila spoluprácu s trénerom. Je obvinený zo sexuálneho zneužívania