Prešov sa tešil z triumfu po takmer dvoch mesiacoch. V pohári zvládol úlohu favorita

Na snímke radosť futbalistov Prešova z gólu počas zápasu štvrťfinále futbalového Slovnaft Cupu FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
Fotogaléria (11)
Na snímke radosť futbalistov Prešova z gólu počas zápasu štvrťfinále futbalového Slovnaft Cupu FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|11. mar 2026 o 19:53
ShareTweet0

Rozhodujúci gól strelili domáci po hodine hry.

Slovnaft cup - štvrťfinále

FC Tatran Prešov – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:1 (1:1)

Góly: 22. Masaryk, 64. Bernát - 35. Bartoš.

Rozhodovali: Dohál - Roszbeck, Hrmo, ŽK: Simon - Piter-Bučko, Kuchárik

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Tatrana Prešov doplnili štvoricu účastníkov semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.

V stredajšom záverečnom štvrťfinále zvíťazili nad Tatranom Liptovský Mikuláš 2:1 (1:1). V boji o postup do finále sa stretnú vo východniarskom derby s FC Košice.

Účastník Niké ligy sa dostal do vedenia v 22. minúte, keď sa presadil Andy Masaryk. Druholigista sa však nepoložil a dokázal vyrovnať o 13 minút.

Fotogaléria zo zápasu FC Tatran Prešov – MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Slovnaft Cup, štvrťfinále)
Na snímke radosť futbalistov Prešova z gólu počas zápasu štvrťfinále futbalového Slovnaft Cupu FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš v Prešove.
Na snímke radosť futbalistov Liptovského Mikuláša z gólu počas zápasu štvrťfinále futbalového Slovnaft Cupu FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš v Prešove.
Na snímke zľava Andy Masaryk (Prešov), Jaroslav Holp (Liptovský Mikuláš) počas zápasu štvrťfinále futbalového Slovnaft Cupu FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš v Prešove.
Na snímke Adrián Knurovský (Prešov) počas zápasu štvrťfinále futbalového Slovnaft Cupu FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš v Prešove.
11 fotografií
Na snímke vľavo Severin Tatolna (Prešov) povzbudzuje fanúšikov k povzbudzovaniu počas zápasu štvrťfinále futbalového Slovnaft Cupu FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš v Prešove.Na snímke Matej Franko (Liptovský Mikuláš) počas zápasu štvrťfinále futbalového Slovnaft Cupu FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš v Prešove.Na snímke zľava Matej Franko (Liptovský Mikuláš), Juraj Kotula (Prešov) počas zápasu štvrťfinále futbalového Slovnaft Cupu FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš v Prešove.Na snímke zľava Ľuboslav Laura (Liptovský Mikuláš), Severin Tatolna (Prešov) počas zápasu štvrťfinále futbalového Slovnaft Cupu FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš v Prešove.Na snímke zľava Ľuboslav Laura (Liptovský Mikuláš), Severin Tatolna (Prešov) počas zápasu štvrťfinále futbalového Slovnaft Cupu FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš v Prešove.Na snímke futbalisti Prešova počas zápasu štvrťfinále futbalového Slovnaft Cupu FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš v Prešove.Na snímke futbalisti Liptovského Mikuláša počas zápasu štvrťfinále futbalového Slovnaft Cupu FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš v Prešove.

Kapitán Liptákov Richard Bartoš stál na správnom mieste a po zákroku brankára Adriána Knurovského dorazil loptu do siete. O víťazný gól sa postaral kapitán domáceho mužstva Ján Bernát, ktorý v 64. minúte umiestnil loptu zvnútra šestnástky presne k žrdi. 

Prešov sa naposledy tešil z víťazstva v januári, keď zdolal v príprave Banskú Bystricu. Súťažný duel vyhral poslednýkrát koncom novembra minulého roka.

Druhú semifinálovú dvojicu súťaže tvoria MŠK Žilina a Železiarne Podbrezová. Boj o trofej je na programe 1. mája.

Pavúk Slovnaft Cupu

Slovensko

    Na snímke radosť futbalistov Prešova z gólu počas zápasu štvrťfinále futbalového Slovnaft Cupu FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
    Na snímke radosť futbalistov Prešova z gólu počas zápasu štvrťfinále futbalového Slovnaft Cupu FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
    Prešov sa tešil z triumfu po takmer dvoch mesiacoch. V pohári zvládol úlohu favorita
    dnes 19:53
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Prešov sa tešil z triumfu po takmer dvoch mesiacoch. V pohári zvládol úlohu favorita