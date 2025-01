Neprehrali, na jeseň dostali len päť gólov. Napriek tomu sú na druhom mieste

„Je to zásluha celého mužstva. Som rád, že sa konečne ukazuje práca s tímom, ktorú v Geči robíme tri, štyri roky,“ pre Sportnet vyhlásil tréner FK Geča 73 Stanislav Cuprišin.

Šéfa lavičky mrzia zbytočné remízy. Ak by ich bolo menej, zimujú na prvom mieste tabuľky.

Chceme sa pobiť o vrchné priečke, ale žiadne veľké vyhlásenia nedávame. Ideme ponaháňať prvú Malú Idu a uvidíme, ako to dopadne,“ prezradil.

„V našej súťaži je ťažko predikovať, ako to bude vyzerať na jar. Súperi cez zimu tiež isto nebudú spať, dôležité bude, v akých zloženiach tímy nastúpia.

Súťaž je nevyspytateľná, čakajú nás ťažké zápasy vonku a potom niektoré mužstvá budú bojovať o záchranu. Potrebujeme sa teda dobre pripraviť a dať do toho minimálne toľko, ako na jeseň,“ tvrdí a dúfa, že do posledného kola bude mať jeho mužstvo o čo hrať.

„V posledných kolách sme sa s Malou Idou odtrhli od súperov. Vyzerá to, že sa rozhodne medzi nami dvoma, ale uvidíme.

Súboj plný emócií

Geča bude v zime štartovať aj v na východe známej Krajskej futbalovej lige.

„Sme amatéri, preto to musíme dobre dávkovať, aby sme sa nerozsypali. Príprava bude dlhá, musíme to vybalansovať, aby sme to neprepálili,“ dodal.

Šláger piatej ligy Juh s Malou Idou vyhrala na jeseň Geča 2:1. Bol to vyrovnaný a napínavý zápas.

„Bol to súboj plný emócií. Na oboch stranách je kvalita, čo sa potvrdilo aj na ihrisku. Obe mužstvá mali šance a my sme premenili o jednu viac.

Na jar bude hrať súper doma, preto bude mať miernu výhodu. Verím však, že sa k nemu ešte bodovo priblížime,“ uviedol.