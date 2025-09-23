    Nový investor, nové vízie. Tradičná bašta sa chce vrátiť medzi elitu, Trenčínu nič nedaruje

    Futbalisti FK Spartak Dubnica nad Váhom.
    Futbalisti FK Spartak Dubnica nad Váhom. (Autor: Lukáš Žaludek)
    Ivan Mriška|23. sep 2025 o 14:50
    ShareTweet0

    Zápas Slovnaft Cupu sa hrá pred televíznymi kamerami.

    DUBNICA. Pre tímy z nižších súťaží je to ideálna možnosť, ako zaujať. Keď nie prekvapiť výsledkovo, aspoň potrápiť favorita. A samozrejme tak odprezentovať svoj klub.

    Tak berú Slovnaft Cup aj v Dubnici nad Váhom, bývalej futbalovej bašte, ktorá kedysi hrala najvyššiu súťaž.

    Konečne príde ligista

    Štvroligista v stredu 24. septembra od 15:30 h privíta v pohári účastníka Niké ligy AS Trenčín.

    „Po dlhých rokoch hráme s ligovým mužstvom a budú to spomienky na krásne ligové časy. Všetci sa na zápas tešíme, konečne príde do Dubnice tím z prvej ligy,“ pre Sportnet nadšene povedal tréner FK Spartak Dubnica nad Váhom Juraj Bútora.

    Hráči a podporovatelia klubu zorganizovali pred zápasom brigádu, na ktorej čistili tribúny. Súboj sa hrá pred kamerami televízie STVR Šport, čo dáva stretnutiu ešte väčší náboj.

    „Trenčín má veľa skvelých hráčov. Verím však, že uvidíme dobrý futbal aj z našej strany. Stojíme proti silnému protivníkovi, ale nebojíme sa a ideme si to s elánom a pokorou užiť,“ dodal.

    Starší usmernia mladších

    Dubnica stavia prevažne na mladých odchovancoch, ktorých dopĺňajú skúsené mená ako Lukáš Slávik.

    „Verím, že starší hráči usmernia mladých a potiahnu ich k najlepšiemu možnému výkonu. A potom môžeme aj prekvapiť.

    Vo futbale je možné všetko, určite súperovi nič nedarujeme. Prvoradé však je, aby si to diváci užili.

    Po nezdaroch príde do Dubnice konečne atraktívny súper, preto chceme potešiť fanúšikov dobrou hrou,“ uviedol Bútora.

    VIDEO: Pozvánka na zápas proti AS Trenčín

    Klub z Považia pôsobí aktuálne v štvrtej lige Západ, v ktorej je na treťom mieste za Bolerázom a Nitrou. Do FK Spartak vstúpil nedávno nový investor, preto v klube veria v návrat medzi slovenskú elitu.

    „Čo sa týka materiálneho zabezpečenia a iných vecí, na futbal máme vytvorené prvoligové podmienky.

    Aj preto robíme všetko preto, aby sa dubnický futbal vrátil do vyšších súťaží. Je to úloha, na ktorej pracujeme s našim trénerským štábom a je to pre nás veľká výzva.

    Aktuálne ideme dobrým smerom, preto musíme len vytrvať,“ vyhlásil.

    Vyrastali tam reprezentanti

    V Dubnici vyrastali bývalí reprezentanti ako Dušan Perniš, Erik Grendel, Lukáš Tesák a mnohí ďalší.

    Ako tvrdí skúsený tréner, vyhrať akúkoľvek súťaž nie je jednoduché. Najmä, keď v nej pôsobí viacero kvalitných tímov.

    „V štvrtej lige na západe hrá množstvo hráčov, ktorí majú ligové skúsenosti.

    Na druhej strane si však myslím, že mužstvo nerobia len mená, ale aj kolektív. Som rád, že v Dubnici máme dobrú partiu, ktorá môže byť základom úspechu. Nečaká nás jednoduchá cesta, ale budeme sa snažiť a pracovať na maximum,“ uzavrel tréner FK Spartak Dubnica nad Váhom Juraj Bútora.

    20 rokov od zápasu s Newcastle

    Je to presne 20 rokov, čo Dubnica v 3. kole Intertoto Cupu vzdorovala slávnemu Newcastlu United. S tímom z Premier League prehrala 1:3 a 0:2.

    „Pamätám si, ako som motivoval mužstvo. Pre nás všetkých to boli veľké chvíle a dodnes som hrdý, že sme nesklamali. Doma aj vonku sme predviedli kvalitný výkon, za ktorý sa nemusíme hanbiť. Pre nás všetkých to bol zážitok na celý život a do histórie dubnického futbalu sa tieto zápasy zapísali zlatými písmenami,“ pred časom pre Sportnet spomínal vtedajší tréner Dubnice Ľuboš Nosický.

    Úvodné stretnutie v Dubnici sa hralo pred 6 200 divákmi. Za Dubnicu sa presadil Lukáš Tesák, za hostí to boli Michael Chopra, James Milner a Alan Shearer.

    „V zápase sme mali dosť šancí, ale súper ukázal svoje kvality. Nezastaviteľný bol najmä legendárny Alan Shearer, ktorý nám dal v dvojzápase dokopy tri góly, dvakrát sa potom trafil doma.

    Výsledok však nebol až tak dôležitý, ako divácky záujem. Doma bolo vypredané a v Anglicku sledovalo zápas vyše 25-tisíc divákov, čo bol pre nás mimoriadny zážitok. V stretnutiach sme ukázali, že futbal hrať vieme, takže pocity sme mali veľmi dobré.

    Dodnes som hrdý, že fanúšikovia v Dubnici mohli na vlastné oči vidieť hráčov ako Alan Shearer, ktorý v celosvetovom meradle znamenali veľmi veľa,“ dodal.

    Program 3. kola

    23.09. 15:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    Futbalový klub Humenné, s. r. o.
    Futbalový klub Humenné, s. r. o.
    0 - 0
    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
    Futbalový štadión Humenné (Humenné) | Humenné
    23.09. 15:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    FKM Nové Zámky
    FKM Nové Zámky
    0 - 0
    FC ŠTK 1914 Šamorín
    FC ŠTK 1914 Šamorín
    Štadión Ladislava Gancznera (Nové Zámky) | Nové Zámky
    24.09. 15:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    TJ Tatran Krásno nad Kysucou
    TJ Tatran Krásno nad Kysucou
    vs.
    MFK Dukla Banská Bystrica
    MFK Dukla Banská Bystrica
    TJ TATRAN Krásno nad Kysucou (Krásno nad Kysucou) | Krásno nad Kysucou
    24.09. 15:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    FC LOKOMOTÍVA KOŠICE
    FC LOKOMOTÍVA KOŠICE
    vs.
    Stará Ľubovňa Redfox Football Club
    Stará Ľubovňa Redfox Football Club
    Lokomotíva Košice - Čermeľ (Košice - Sever) | Košice - Sever
    24.09. 15:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    TJ Dvorníky - Včeláre
    TJ Dvorníky - Včeláre
    vs.
    Partizán Bardejov BŠK
    Partizán Bardejov BŠK
    TJ Dvorníky - Včeláre (Dvorníky - Včeláre) | Dvorníky - Včeláre
    24.09. 15:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    Futbalový klub Podkonice
    Futbalový klub Podkonice
    vs.
    FK Železiarne Podbrezová
    FK Železiarne Podbrezová
    Štadión na Brodku (Podkonice) | Podkonice
    24.09. 15:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    TJ Sokol Zubrohlava
    TJ Sokol Zubrohlava
    vs.
    MŠK Žilina
    MŠK Žilina
    TJ Sokol Zubrohlava (Zubrohlava) | Zubrohlava
    24.09. 15:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928
    ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928
    vs.
    FC Slovan Galanta
    FC Slovan Galanta
    ŠK Blava (Jaslovské Bohunice) | Jaslovské Bohunice
    24.09. 15:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    FK Beluša
    FK Beluša
    vs.
    FC Spartak Trnava
    FC Spartak Trnava
    TJ Kovo Beluša (Beluša) | Beluša
    24.09. 15:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    TJ Slovan Košecké Podhradie
    TJ Slovan Košecké Podhradie
    vs.
    OŠK Trenčianske Stankovce
    OŠK Trenčianske Stankovce
    TJ Slovan Košecké Podhradie (Košecké Podhradie) | Košecké Podhradie
    24.09. 15:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    MŠK FOMAT Martin
    MŠK FOMAT Martin
    vs.
    MŠK Púchov
    MŠK Púchov
    ZŠ s MŠ Hurbanova - UT (Martin) | Martin
    24.09. 15:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    Športový klub Nová Dedinka
    Športový klub Nová Dedinka
    vs.
    MŠK Senec
    MŠK Senec
    ŠK Nová Dedinka (Nová Dedinka) | Nová Dedinka
    24.09. 15:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    FC - Žolík Malacky
    FC - Žolík Malacky
    vs.
    FC Petržalka
    FC Petržalka
    Futbalový štadión - Zámocký park Malacky (Malacky) | Malacky
    24.09. 15:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    TJ Jasenov
    TJ Jasenov
    vs.
    Slávia TU Košice
    Slávia TU Košice
    TJ Jasenov (Jasenov) | Jasenov
    24.09. 15:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    1. MFK Kežmarok
    1. MFK Kežmarok
    vs.
    MFK Ružomberok
    MFK Ružomberok
    Futbalový štadión Kežmarok (Kežmarok) | Kežmarok
    24.09. 15:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    FK Spartak Dubnica nad Váhom
    FK Spartak Dubnica nad Váhom
    vs.
    AS Trenčín
    AS Trenčín
    Mestský športový areál Dubnica nad Váhom (Dubnica nad Váhom) | Dubnica nad Váhom
    24.09. 15:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    TJ Družstevník Látky
    TJ Družstevník Látky
    vs.
    FTC Fiľakovo
    FTC Fiľakovo
    Futbalové ihrisko Látky (Látky) | Látky
    24.09. 16:00
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    ŠK 1923 Gabčíkovo
    ŠK 1923 Gabčíkovo
    vs.
    FK DAC 1904 Dunajská Streda
    FK DAC 1904 Dunajská Streda
    Štadión Gabčíkovo (Gabčíkovo) | Gabčíkovo
    24.09. 16:00
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    FK BREZNO
    FK BREZNO
    vs.
    MFK Tatran Liptovský Mikuláš
    MFK Tatran Liptovský Mikuláš
    Brezno - mestský štadión (Brezno) | Brezno
    Futbalnet

    Futbalnet

      FC ViOn Zlaté Moravce - OFK Malženice: ONLINE prenos zo zápasu 7. kola II. ligy.online
      FC ViOn Zlaté Moravce - OFK Malženice: ONLINE prenos zo zápasu 7. kola II. ligy.online
      ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - OFK Malženice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 7. kolo - dohrávka)
      dnes 15:00
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Nový investor, nové vízie. Tradičná bašta sa chce vrátiť medzi elitu, Trenčínu nič nedaruje