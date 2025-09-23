Nový investor, nové vízie. Tradičná bašta sa chce vrátiť medzi elitu, Trenčínu nič nedaruje

DUBNICA. Pre tímy z nižších súťaží je to ideálna možnosť, ako zaujať. Keď nie prekvapiť výsledkovo, aspoň potrápiť favorita. A samozrejme tak odprezentovať svoj klub.
Tak berú Slovnaft Cup aj v Dubnici nad Váhom, bývalej futbalovej bašte, ktorá kedysi hrala najvyššiu súťaž.
Konečne príde ligista
Štvroligista v stredu 24. septembra od 15:30 h privíta v pohári účastníka Niké ligy AS Trenčín.
„Po dlhých rokoch hráme s ligovým mužstvom a budú to spomienky na krásne ligové časy. Všetci sa na zápas tešíme, konečne príde do Dubnice tím z prvej ligy,“ pre Sportnet nadšene povedal tréner FK Spartak Dubnica nad Váhom Juraj Bútora.
Hráči a podporovatelia klubu zorganizovali pred zápasom brigádu, na ktorej čistili tribúny. Súboj sa hrá pred kamerami televízie STVR Šport, čo dáva stretnutiu ešte väčší náboj.
„Trenčín má veľa skvelých hráčov. Verím však, že uvidíme dobrý futbal aj z našej strany. Stojíme proti silnému protivníkovi, ale nebojíme sa a ideme si to s elánom a pokorou užiť,“ dodal.
Starší usmernia mladších
Dubnica stavia prevažne na mladých odchovancoch, ktorých dopĺňajú skúsené mená ako Lukáš Slávik.
„Verím, že starší hráči usmernia mladých a potiahnu ich k najlepšiemu možnému výkonu. A potom môžeme aj prekvapiť.
Vo futbale je možné všetko, určite súperovi nič nedarujeme. Prvoradé však je, aby si to diváci užili.
Po nezdaroch príde do Dubnice konečne atraktívny súper, preto chceme potešiť fanúšikov dobrou hrou,“ uviedol Bútora.
VIDEO: Pozvánka na zápas proti AS Trenčín
Klub z Považia pôsobí aktuálne v štvrtej lige Západ, v ktorej je na treťom mieste za Bolerázom a Nitrou. Do FK Spartak vstúpil nedávno nový investor, preto v klube veria v návrat medzi slovenskú elitu.
„Čo sa týka materiálneho zabezpečenia a iných vecí, na futbal máme vytvorené prvoligové podmienky.
Aj preto robíme všetko preto, aby sa dubnický futbal vrátil do vyšších súťaží. Je to úloha, na ktorej pracujeme s našim trénerským štábom a je to pre nás veľká výzva.
Aktuálne ideme dobrým smerom, preto musíme len vytrvať,“ vyhlásil.
Vyrastali tam reprezentanti
V Dubnici vyrastali bývalí reprezentanti ako Dušan Perniš, Erik Grendel, Lukáš Tesák a mnohí ďalší.
Ako tvrdí skúsený tréner, vyhrať akúkoľvek súťaž nie je jednoduché. Najmä, keď v nej pôsobí viacero kvalitných tímov.
„V štvrtej lige na západe hrá množstvo hráčov, ktorí majú ligové skúsenosti.
Na druhej strane si však myslím, že mužstvo nerobia len mená, ale aj kolektív. Som rád, že v Dubnici máme dobrú partiu, ktorá môže byť základom úspechu. Nečaká nás jednoduchá cesta, ale budeme sa snažiť a pracovať na maximum,“ uzavrel tréner FK Spartak Dubnica nad Váhom Juraj Bútora.
20 rokov od zápasu s Newcastle
Je to presne 20 rokov, čo Dubnica v 3. kole Intertoto Cupu vzdorovala slávnemu Newcastlu United. S tímom z Premier League prehrala 1:3 a 0:2.
„Pamätám si, ako som motivoval mužstvo. Pre nás všetkých to boli veľké chvíle a dodnes som hrdý, že sme nesklamali. Doma aj vonku sme predviedli kvalitný výkon, za ktorý sa nemusíme hanbiť. Pre nás všetkých to bol zážitok na celý život a do histórie dubnického futbalu sa tieto zápasy zapísali zlatými písmenami,“ pred časom pre Sportnet spomínal vtedajší tréner Dubnice Ľuboš Nosický.
Úvodné stretnutie v Dubnici sa hralo pred 6 200 divákmi. Za Dubnicu sa presadil Lukáš Tesák, za hostí to boli Michael Chopra, James Milner a Alan Shearer.
„V zápase sme mali dosť šancí, ale súper ukázal svoje kvality. Nezastaviteľný bol najmä legendárny Alan Shearer, ktorý nám dal v dvojzápase dokopy tri góly, dvakrát sa potom trafil doma.
Výsledok však nebol až tak dôležitý, ako divácky záujem. Doma bolo vypredané a v Anglicku sledovalo zápas vyše 25-tisíc divákov, čo bol pre nás mimoriadny zážitok. V stretnutiach sme ukázali, že futbal hrať vieme, takže pocity sme mali veľmi dobré.
Dodnes som hrdý, že fanúšikovia v Dubnici mohli na vlastné oči vidieť hráčov ako Alan Shearer, ktorý v celosvetovom meradle znamenali veľmi veľa,“ dodal.
Program 3. kola
