Tradičná značka je vo veľkých problémoch, dostáva výprask za výpraskom

KOŠICE. Keď niekto očakával od košického treťoligového derby medzi rezervou FC Košice a Lokomotívou drámu, musel byť v nedeľu dopoludnia sklamaný.
Znalí pomerov však tušili, že novovytvorené „béčko“ prvoligistu v svojom domovskom stánku v Moldave nad Bodvou potvrdí svoju výbornú fazónu z úvodu sezóny a s trápiacou sa Lokomotívou si poradí.
Možno nie až takým spôsobom a najmä výsledkom 7:1, ktorý pripomína nie futbalový, ale už hokejový debakel.
Naposledy sa košické derby medzi týmito klubmi skončilo v rámci prípravy vo februári 2017 bezgólovou remízou. Obidva kluby odvtedy prešli zaujímavým vývojom.
Vtedy druholigová Lokomotíva spadla až do piatej ligy a postupne sa prepracovala do tretej ligy, FC Košice ako nová značka prešla cestu z tretej do prvej ligy, kde už pôsobí tretiu sezónu.
Dvaja dvojgóloví z „áčka“
Demontáž Lokomotívy začala už v prvom polčase, keď po dvoch góloch Miroslava Soviča a jednom zásahu Šimona Rehuša a Samuela Segeďu svietil na ukazovateli skóre stav 4:0. Po prestávke pridal dva góly aj ďalší z hráčov prvoligového „áčka“ Adam Goljan.
Medzi jeho gólmi si strelu Samuela Čorňáka zrazil do vlastnej siete Juraj Teplan a zariadil jediný gól Lokomotívy. Skóre siedmym gólom uzatváral desať minút pred koncom Rostyslav Korol.
„Zápas sme si urobili taký, aký sme chceli. Držali sme loptu, vytvorili sme si veľa gólových príležitostí. Mohlo to skončiť ešte väčším rozdielom. Sme radí za toto víťazstvo. Všetci sme k tomu dobre pristúpili,“ povedal po zápase Goljan, ktorý vypomáhal v rezerve už v treťom zápase.
Urobili to, čo sa od nich očakáva
Goljan priznal, že v prvej štvrťhodine druhého polčasu trochu poľavili. Aj viacero z vyše päťsto fanúšikov na tribúnach im už kričalo, aby už dali súperovi pokoj. Svoje dva góly vníma ako dobrú možnosť ukázať trénerom A-tímu, že je v ofenzíve platný.
„Som rád za každú šancu aj za tieto zápasy v rezerve, každý mi niečo môže dať a verím, že prispejú k tomu, že mi budú pribúdať štarty aj v prvej lige,“ verí 24-ročný odchovanec žilinského futbalu, ktorý prišiel do Košíc v lete z rezervy pražskej Sparty.
Okrem Goljana bol ďalším dvojgólovým strelcom aj Miroslav Sovič ml., ktorý k 23 minútam v áčku v sobotňajšom zápase s Ružomberkom pridal v nedeľu aj polčas ako kapitán rezervy.
„Ak prídu hráči z A-mužstva, tak je to viac menej ich povinnosťou potiahnuť rezervu za víťazstvom. Celé je to o prístupe k zápasu, ktorý sa potom musí prejaviť. To bol presne aj dnešný scenár,“ povedal tréner Miroslav Sovič st., ktorý priznal, že počas zápasu si neuvedomoval, že je to vlastne tradičné košické derby.
„Možno to príde neskôr a vybavia sa mi spomienky na niekdajšie veľké derby,“ dodal Sovič.
Lokomotíva ako fackovací panák
Tradičná košická futbalová značka Lokomotíva sa v úvode novej sezóny dostala do takmer neuveriteľných problémov.
V klube, ktorý za niekoľko rokov zvládol cestu z piatej do tretej ligy aj so sériou viac ako 50 víťazných zápasov v rade, sa po deviatom mieste v nováčikovskej sezóne na začiatku prípravy pred novou sezónou hovorilo o útoku na postup do druhej ligy.
Týždeň pred štartom tretej ligy bolo všetko inak. Z pôvodného kádra odišli pre finančné problémy klubu takmer všetci hráči, väčšina do nižších súťaží, a tak museli vyskladať úplne nové mužstvo, prevažne z mladých hráčov do dvadsať rokov.
To vstúpilo do nového ročníka súťaže dvoma vysokými prehrami 2:6 a 0:5 na ihriskách Lipian a Raslavíc, potom si síce pripísalo dôležité jednogólové víťazstvo nad Spišským Podhradím, ale v štvrtom zápase opäť utŕžilo poriadny sedemgólový debakel a s hrozivým skóre 4:18 je zatiaľ na 11. mieste tabuľky.
Horšie sú na tom prekvapujúco už len Vranov nad Topľou a Sabinov a už spomínané Spišské Podhradie, ktoré ako jediné nezískalo ani bod.
Boj o holý život
V kádri Lokomotívy ako jediný vytŕča 32- ročný kapitán Ľubomír Ivanko Macej, ostali aj brankár Samuel Kiš a stredopoliar Sebastián Čorňák, ktorý mal v derby prsty respektíve nohu v čestnom úspechu hostí.
„Pripravovali sme sa na nich celý týždeň, ale ukázali svoju kvalitu a premenil svoje šance. Ťažko sa hrá, keď prehrávate už po polhodine hry 0:3 a potom v polčase ešte o gól viac. Cez prestávku sme si povedali, že to skúsime viac zabezpečiť a dať zo seba čo najviac, ako sa bude dať,“ povedal po zápase Čorňák.
Gól, ktorý strelil a napokon bol v zápise označený ako vlastný, ho potešil. „Lepšie by určite bolo, keby sme zobrali nejaké body, ale od toho sme boli znova ďaleko. Sezóna bude určite ťažká, stále prichádzajú noví hráči. Bolo by dobré, keby sa nám podarilo byť v strede tabuľky ako vlani, ale zatiaľ to vyzerá na boj o záchranu,“ dodal Čorňák.
Hovoriť o postupe je priskoro
Úplne inak je na tom FC Košice B. Ako jediný tím tretej ligy východ ešte v novej sezóne neprehral, tabuľku vedie so zaujímavým skóre 14:2 zo štyroch zápasov a hoci je nováčikom súťaže, stáva sa už pomaly, ale isto ašpirantom na postup do druhej ligy.
„Pohľad na tabuľku je super a myslím si, že aj cieľom klubu bude, aby sa postúpilo do druhej ligy a išli sme znova vyššie. Ale uvidíme ako to bude pokračovať. Zatiaľ je to nastavené veľmi dobre,“ myslí si Čorňák.
Podľa trénera rezervy FC Košice Miroslava Soviča staršieho je zatiaľ predčasné hovoriť o postupových ambíciách. „Zatiaľ o tom vôbec nerozprávame, priorita je niekde úplne inde. Dôležité je, aby chlapci mali minutáž a zdokonaľovali sa v mužskej súťaži. Sezóna je ešte veľmi dlhá a až čas ukáže, čo nakoniec dosiahneme,“ dodal Sovič st.