Hrali o titul, končia. Popredný tím sa odhlásil, pretože nevládze platiť nájom

Dnes nám definitívny koniec potvrdil klub AC UNIZA , ktorý do jarnej časti III. triedy ObFZ Žilina nenastúpi.

„Je to pravda. Na jar už hrať nebudeme,“ potvrdil nám prezident AC UNIZA Anton Adamovský.

„Od začiatku sme mali pocit, že o futbal tu nie je záujem. Preferovala sa atletika, a tak to aj dopadlo,“ povzdychol si Adamovský.

Zápasy budú anulované

FC AC UNIZA stála sezóna približne 15-tisíc eur. Funkcionári sa tieto prostriedky snažili vykryť vďaka sponzorom, no márne.

„Do poslednej chvíle sme robili, čo sa dá. Nájomné za prenájom štadiónu však bolo pre nás likvidačné.

Keby sme sídlili v dedine, kde vám dajú potrebné prostriedky z obce, dalo by sa to. Ale my sídlime v Žiline, a tak sme si museli zháňať sponzorov. Keďže ich nebolo dosť, nemali sme na výber,“ vysvetľoval dôvody konca s tým, že súčasná doba športu nepraje a len ťažko sa hľadajú partneri futbalového klubu.