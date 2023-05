Chcú už od neho lístky na Slovan. Šéf Košíc o Prešove: Prajem im všetko dobré

V piatom roku existencie klubu splnili to, čo hlásali od začiatku. Postúpili do Fortuna ligy. Košice sa v nej predstavia po ôsmich rokoch, pre značku FC Košice pôjde o premiéru medzi elitou.

Obrovskú eufóriu a zadosťučinenie za päť rokov tvrdej práce. Bol som veľmi šťastný, že sa nám to podarilo. Je to darček pre všetkých Košičanov, aby sme mohli chodiť na dobrý futbal.

Ťažko niekoho vyzdvihovať osobne, ale dve mená musím spomenúť. Ide o Pavla Turczyka a Tomáša Juhása, ktorí klubu dláždili cestu. Kľúčovým momentom bol vstup maďarských akcionárov. Patrí im absolutórium za to, že nám uverili na našej ceste a spoločne sme to zvládli.

Pred začiatkom sezóny sme si povedali, že by bolo výborné, ak by do ligy postúpili FC Košice aj DVTK, kde sú takisto spolumajiteľmi. Podarilo sa to, z čoho sa veľmi tešíme.

Malo mužstvo vypísané prémie za postup?

Generálny manažér Pavol Turczyk nastavil odmeny už vopred. Toto ale v kabíne vôbec nerezonovalo. Rezonovala tam emócia postupu, a to od začiatku až do konca.

Chlapci, ktorí sem prišli hrať druhú ligu, pričom mnohí z nich boli prvoligovými hráčmi, tak urobili preto, aby vrátili Košice na miesta, kam patrili v minulosti.

Samozrejme, každý žije z peňazí, určite boli lákadlom, ale nie prvotným. Výšku odmien nebudem zverejňovať, ale sú slušné a myslím si, že chlapci sú spokojní.