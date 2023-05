Zažil aj reprezentáciu. Toto je najviac, vravel hrdý Pačinda po postupe Košíc

Rovnako ako jeho spoluhráči, aj on pomedzi rozhovory absolvoval množstvo selfie fotografií s natešenými fanúšikmi.

„Sú to vynikajúce pocity. Po príchode do Košíc som si dal fotku na instagram a napísal som tam iba: Jeden cieľ. Splnili sme to, súperenie s Prešovom nebolo jednoduché. Veľmi si to ceníme,“ netajila zimná košická posila Miloš Lačný.