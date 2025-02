Ich jesenný triumf nikto nečakal. Chceme vyhrať každý zápas, burcuje tréner treťoligistu

V súťaži sú nováčikom, preto ich do role favorita nikto nepasoval. Futbalisti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom sú však jesenní majstri III. ligy Západ a v spanilej jazde chcú pokračovať aj na jar.

Bol to mix súperov, snažili sme sa zvoliť rôznu obtiažnosť a štýl hry. Zápasy nám ukázali určité veci, takže s prípravou som spokojný.

Nechcem povedať, že to bol slabší zápas, ale z našej strany to nebolo ideálne proti Kanianke. Nedokázali sme presvedčiť výkonom a nebolo to, ako sme si predstavovali.

Výborný zápas sme odohrali s druholigovým Pohroním, súboj nás dostatočne preveril a hral sa vo výbornom tempe. Prehrali sme tesne 1:2, ale to nie je až tak podstatné.

Priznám sa, túto otázku som dostával v priebehu sezóny často. My sme sa však špeciálne na defenzívu nezamerali, vyplynula zo spôsobu našej hry.

V súťaži máte najlepšiu obranu, v šestnástich zápasoch ste inkasovali len osem gólov. Je to to, na čom chcete stavať aj na jar?

Sme prví, ale nedávame žiadne veľké vyhlásenia, uvidíme, čo dokážeme na jar. Súperi sa posilnili, budú to náročné zápasy, takže potrebujeme odovzdať maximum.

Do súťaže sme išli s tým, aby sme mali dobrú východiskovú pozíciu pred reorganizáciou, aby sme nevypadli. Toto je niečo navyše.

Samozrejme, chalani majú po dlhej prestávke chuť hrať súťažné zápasy. Rozohrané to máme dobre, ale nejaký extra tlak na seba nerobíme.

Štart jarnej časti III. ligy Západ sa nezadržateľne blíži. Už to v kabíne lídra cítiť?

Vedeli sme, že Mathew je bez klubu, a že spĺňa naše kvalitatívne požiadavky. Rozhodli sme sa ho preto osloviť a on našu ponuku prijal.

Nastala situácia, že Tomáš sa pred začiatkom prípravy zranil. Verili sme, že sa vo februári pripojí k tímu, no zranenie mu to nedovoľovalo. Museli sme preto reagovať.

Pipíška podával kvalitné výkony, dostal sa do Jedenástky jesene 2024. Na brankársku pozíciu ste však angažovali skúseného legionára Mathewa Yakubua.

Pred jesennou časťou nám majiteľ povedal, skončite do šiesteho miesta, a tak sme skončili. Teraz nám povedal, vyhrajte súťaž, a tak ju ideme vyhrať.

Adam je perspektívny hráč, no je po zranení, preto sa potrebuje rozohrať. Verím, že nám pomôže, uvidíme však, kedy ho budeme môcť plnohodnotne využiť. Pretože nechceme nič unáhliť.

Marián Šmatlák je nadštandardný hráč pre tretiu ligu, prichádza z druholigového Zvolena a od začiatku ukázal svoju kvalitu. Je to pre nás zaujímavá posila.

Nehovorím, že to nie sú kvalitní hráči, ale konkurencia v Lehote je momentálne tak vysoká, že sa niektorí chlapci proste na ihrisko nedostali.

V druhom kole potom cestujeme do Serede, ktorá je podľa mňa s Interom Bratislava najväčším ašpirantom na postup. Po prvých kolách bude jasné, ako sa súťaž vykryštalizuje.

Je to jediný súper, keď nerátam pohárový zápas s Trenčínom, s ktorým sme na jeseň prehrali. Nechcem povedať, že mu ideme niečo vracať, ale máme kvalitu na to, aby sme boli doma úspešní.

Ak motyka vystrelí a podarí sa nám to, samozrejme, že aj oni budú pozvaní na oslavy. Pretože aj oni sa zaslúžili o naše postavenie a prispeli rukou k dielu. Verím, že nám budú držať palce.

Odišli z prvého tímu tabuľky. Ak by ste vyhrali súťaž, nebude ich to mrzieť?

Ako to myslíte?

Keď sa na reorganizáciu pozriem z pohľadu majiteľov, nedáva mi to zmysel. My sme bojovali päť rokov, aby sme postúpili do tretej ligy, predtým nám postup pokazila pandémia či reorganizácia.

Teraz skončíme na siedmom mieste a mali by sme vypadnúť? Náš majiteľ by takto ľahko stratil chuť podporovať futbal. Myslím, že sa to bude týkať viacerých sponzorov, túto reorganizáciu beriem ako polená pod nohy.

Za mňa je neuveriteľné, že Malacky, Rača alebo Inter (tímy z BFZ, poz. redakcie) môžu skončiť na štvrtom mieste a vypadnúť. Je to ozaj tak, že vyhraj súťaž, aby si sa zachránil.