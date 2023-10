Východ za západom zaostáva. Talentovaný tréner sa dvakrát sťahoval

BARDEJOV, ŽILINA. Ak sa pozrieme na nominácie mládežníckych reprezentácií, nájsť tam futbalistu z klubu z východu Slovenska je úloha neľahká a pri niektorých reprezentačných výberoch takmer neuskutočniteľná.

Vyzerá to tak, akoby reprezentační tréneri mali povolené vycestovať len po Banskú Bystricu. Skutočnosť je však iná. Východniarov je tam viacero. Všetci však pôsobia v kluboch na západ od svojho trvalého bydliska.

Povedzme si pravdu. Bohatší západ a okrem iného, má viacero možností na rozvoj mládežníckeho športu a výchovu mladých reprezentantov. Neplatí to však len o hráčoch. To isté pravidlo je platné aj pri tréneroch, a tak Bardejovčan Dušan Molčan si to, pred rokmi, cez Poprad namieril do Akadémie MŠK Žilina.