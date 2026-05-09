Végh a Buchinger na FNC 11 bodovali. Krištofič v hlavnom zápase podľahol Tlkancovi

    Tlkanec s Pirátom po zápase. (Zdroj: VOYO)
    Sportnet|10. máj 2026 o 01:05
    Ich zápasy museli rozhodnúť až bodoví rozhodcovia.

    Turnaj Fight Night Challenge 11 v Bratislave priniesol boxerské štarty troch popredných slovenských reprezentantov zmiešaných bojových umení (MMA).

    Kým Attila Végh a Ivan Buchinger svoje zápasy zvládli, Samuel „Pirát“ Krištofič v hlavnom súboji večera neuspel.

    Végh zvíťazil po tesnom rozhodnutí arbitrov

    Bývalý šampión Bellatoru Attila Végh sa v ringu stretol s českou legendou thaiboxu, Ondřejom Hutníkom.

    Zápas dvoch skúsených bojovníkov mal vyrovnaný priebeh a trval celé vypísané tri kolá.

    Rozhodcovia napokon po záverečnom gongu prisúdili víťazstvo slovenskému bojovníkovi pomerom 2:1 na body (Split Decision).

    Česká strana po vyhlásení výsledkov vyjadrila s verdiktom arbitrov nesúhlas.

    Buchinger kontroloval zápas s Bergerom vďaka kondícii

    Ivan Buchinger nastúpil vo váhe do 77 kilogramov proti Adamovi Bergerovi, ktorý pôsobí primárne ako tvorca internetového obsahu.

    Berger v prvom kole prekvapil favorita presným zdvihákom, no Buchinger situáciu ustál. Od druhého kola už zápas prebiehal plne v réžii profesionálneho bojovníka.

    Buchinger ťažil z lepšej fyzickej pripravenosti, súpera dostával pod neustály tlak a unaveného Bergera pravidelne zasahoval pri lanách ringu.

    Zápas skončil jednoznačným bodovým triumfom Buchingera.

    Hlavný zápas patril Tlkancovi, Krištofič spravil aj takedown

    Vyvrcholením podujatia bol titulový duel v kategórii do 92 kg medzi Samuelom „Pirátom“ Krištofičom a boxerom Erikom Tlkancom.

    Stretnutie sprevádzala vysoká intenzita a vlnu emócií podčiarkol moment, kedy Krištofič porušil pravidlá boxu a strhol Tlkanca na zem takedownom.

    VIDEO: Sekvencia zo zápasu Tlkanec - Krištofič

    Tento fyzicky náročný štýl boja sa však podpísal na Krištofičovej kondícii v záverečnom kole.

    Tlkanec prebral iniciatívu, presnými kombináciami unaveného súpera bodoval a potvrdil úlohu boxerského špecialistu.

    Rozhodcovia rozhodli jednohlasne na body (Unanimous Decision) v prospech Tlkanca, ktorý tak obhájil opasok organizácie.

