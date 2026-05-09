Végh a Buchinger na FNC 11 bodovali. Krištofič v hlavnom zápase podľahol Tlkancovi

Turnaj Fight Night Challenge 11 v Bratislave priniesol boxerské štarty troch popredných slovenských reprezentantov zmiešaných bojových umení (MMA).
Kým Attila Végh a Ivan Buchinger svoje zápasy zvládli, Samuel „Pirát“ Krištofič v hlavnom súboji večera neuspel.
Végh zvíťazil po tesnom rozhodnutí arbitrov
Bývalý šampión Bellatoru Attila Végh sa v ringu stretol s českou legendou thaiboxu, Ondřejom Hutníkom.
Zápas dvoch skúsených bojovníkov mal vyrovnaný priebeh a trval celé vypísané tri kolá.
Rozhodcovia napokon po záverečnom gongu prisúdili víťazstvo slovenskému bojovníkovi pomerom 2:1 na body (Split Decision).
Česká strana po vyhlásení výsledkov vyjadrila s verdiktom arbitrov nesúhlas.
Buchinger kontroloval zápas s Bergerom vďaka kondícii
Ivan Buchinger nastúpil vo váhe do 77 kilogramov proti Adamovi Bergerovi, ktorý pôsobí primárne ako tvorca internetového obsahu.
Berger v prvom kole prekvapil favorita presným zdvihákom, no Buchinger situáciu ustál. Od druhého kola už zápas prebiehal plne v réžii profesionálneho bojovníka.
Buchinger ťažil z lepšej fyzickej pripravenosti, súpera dostával pod neustály tlak a unaveného Bergera pravidelne zasahoval pri lanách ringu.
Zápas skončil jednoznačným bodovým triumfom Buchingera.
Hlavný zápas patril Tlkancovi, Krištofič spravil aj takedown
Vyvrcholením podujatia bol titulový duel v kategórii do 92 kg medzi Samuelom „Pirátom“ Krištofičom a boxerom Erikom Tlkancom.
Stretnutie sprevádzala vysoká intenzita a vlnu emócií podčiarkol moment, kedy Krištofič porušil pravidlá boxu a strhol Tlkanca na zem takedownom.
Tento fyzicky náročný štýl boja sa však podpísal na Krištofičovej kondícii v záverečnom kole.
Tlkanec prebral iniciatívu, presnými kombináciami unaveného súpera bodoval a potvrdil úlohu boxerského špecialistu.
Rozhodcovia rozhodli jednohlasne na body (Unanimous Decision) v prospech Tlkanca, ktorý tak obhájil opasok organizácie.