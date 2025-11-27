Ciele sú jasné - vyhrať ligu aj oblastný pohár, hovorí kapitán. Klub funguje najmä vďaka obci

Ulič je obec v Prešovskom kraji, v okrese Snina, nachádzajúca sa v historickom regióne Zemplín. Má o niečo menej ako tisíc obyvateľov. Leží len niekoľko kilometrov od ukrajinskej hranice a v obci sa nachádza symbolický vstup do Národného parku Poloniny.
Miestny futbalový klub TJ Tvarona v súčasnosti pôsobí v 7. lige ObFZ Humenné. Po jesennej časti sezóny je Tvarona na prvom mieste ligovej tabuľky.
Futbalisti v 14 zápasoch dvanásťkrát vyhrali, dvakrát remizovali a dosiahli pozoruhodné skóre 54:15. Pred druhým miestom majú náskok osem bodov.
O tom, ako to v uličskom futbale vyzerá a aké sú plány klubu do jarnej časti, sme sa rozprávali s 31-ročným stredopoliarom a kapitánom mužstva DUŠANOM JANKOM.
Ten je zároveň s ôsmimi gólmi druhým najlepším strelcom lídra 7. ligy (prvým je Milan Hromadka, ktorý skóroval trinásťkrát).
Ako vyzerala vaša futbalová história?
S futbalom som začal ako skoro každý chlapec – na ulici so svojimi kamarátmi, kde sme po škole hrávali takmer každý deň až do tmy. Neskôr som začal hrávať za ZŠ Ulič, ktorú som navštevoval ako žiak.
V dvanástich rokoch som prestúpil do športovej triedy v Snine na ZŠ Budovateľskú a hrával som za MFK Snina. Počas rokov, ktoré som strávil v mládeži Sniny, si ma všimli v Podbrezovej
Oslovili ma a po ukončení 9. ročníka som tam prestúpil. V Podbrezovej pôsobilo viacero chlapcov zo Sniny, čo tiež zavážilo.
Strávil som tam štyri a pol roka, hrával som za dorast a od sedemnástich rokov som trénoval s A-mužstvom. Tam som prvýkrát okúsil, čo znamená mužský futbal.
Po skončení pôsobenia v Podbrezovej som sa rozhodol vrátiť domov. Ozvali sa mi z Liptovského Mikuláša, a tak som odišiel na letnú prípravu tam. Celú prípravu som absolvoval, darilo sa mi, ale nakoniec to dopadlo nešťastne.
V prípravnom zápase proti Dolnému Kubínu som si zlomil ihlicu v pravej nohe a kvôli zraneniu napokon nedošlo k podpisu pripraveného kontraktu. Nasledovala deväťmesačná rekonvalescencia a po nej som začal hrávať za mužov MFK Snina.
Po pol roku som na vlastnú žiadosť odišiel do Uliča, kde som začal hrávať za klub, v ktorom sa moja futbalová cesta začala.
Po štyroch rokoch v Uliči som sa vrátil späť do Sniny. Mali sme výbornú partiu na ihrisku aj mimo neho. Po troch sezónach som na pol roka prestúpil do FK Humenné a následne som sa opäť vrátil do Sniny.
Čo vás priviedlo do Uliča?
Po druhom návrate do Sniny sme opäť mali veľmi dobrú partiu pod vedením trénera Reného Kočana. Po štyroch sezónach však klub už nemal záujem ďalej so mnou počítať, a tak sa naše cesty rozišli.
Nevedel som, či budem ešte hrať futbal, keďže v Snine som sa cítil veľmi dobre. V športe to však býva a musel som ísť ďalej.
Počas zimnej prestávky som dostal mnoho ponúk – od 3. ligy až po 7. ligu – či už z herného, alebo finančného hľadiska. Keď mi však zavolal starosta Uliča Janko Holinka, jemu som nedokázal povedať nie. Navyše Ulič bol v tej sezóne na predposlednom mieste a hrozil mu zostup.
Rozhodol som sa teda vrátiť opäť sem. Hrávam tu dodnes – so svojimi kamarátmi, s ktorými som vyrastal, ale aj so skúsenými hráčmi, bratom a bratrancom.
Vytvorili sme skvelú partiu na ihrisku aj mimo neho a je to vidno aj na výsledkoch posledných troch sezón.
Ako hodnotíte jesennú časť súťaže?
Jeseň hodnotím na výbornú. Sme opäť prví v tabuľke, máme osem bodov náskok pred druhým mužstvom a postúpili sme aj do finále oblastného pohára Humenné.
Hrali sme aj celoslovenský Prezidentský pohár, kde sme boli po minulom roku nasadeným tímom. V druhom kole sme po penaltách vyradili obec Hraň (6. liga) a postúpili medzi osmičku najlepších.
Následne nás vyradili Giraltovce. V zápase, ktorý sa nám podľa našej predstavy príliš nevydaril. Súpera musíme uznať – futbalovo nás prevýšil a zaslúžene postúpil medzi štyri najlepšie tímy.
Ako sa pripravujete na odvetnú časť súťaže?
Počas zimy si poriadne oddýchneme a zregenerujeme. Väčšina chlapcov, vrátane mňa, hrá mestskú ligu v Snine, takže aj cez zimu zostávame v tempe.
V novom roku začneme zimnú prípravu sústredením v Uliči a následne budeme pokračovať prípravnými zápasmi, aby sme boli čo najlepšie pripravení na jarnú časť. Našim cieľom je určite skončiť na prvom mieste a vyhrať aj oblastný pohár.
Ulič má najvyššie ambície a my hráči chceme naplniť očakávania starostu Janka Holinku, ľudí v klube aj fanúšikov z celej Uličskej doliny, ktorí nás chodia podporovať doma aj vonku.
Aké sú vaše klubové a osobné plány do jarnej časti sezóny?
Ciele klubu sú jasné – vyhrať ligu aj oblastný pohár a baviť futbalom seba aj našich fanúšikov.
Osobné ciele si príliš nedávam, len aby som bol zdravý a vyhli sa mi zranenia, ktoré ma trápili posledné dve sezóny. Mnoho zápasov som odohral na injekciách a cez bolesť. To isté prajem aj spoluhráčom.
Kto najviac podporuje uličský futbal?
Ulič je futbalová dedina s bohatou históriou. Klub financuje obec a veľká vďaka patrí nášmu starostovi a prezidentovi klubu Jankovi Holinkovi.
Je to skvelý človek, bez ktorého by Ulič nebol tam, kde je dnes. Keďže klub v dnešnej ťažkej finančnej situácii funguje najmä vďaka obci, je na nás hráčoch, aby sme každú sezónu priniesli do obce nejaký úspech.
Aj touto cestou sa chcem ako kapitán spolu s celou kabínou poďakovať ľuďom za podporu, starostovi aj poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí každoročne stoja za uličským futbalom.