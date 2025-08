Kapitán hrá s prilbou, radili aj lekári Chelsea. Na tréningy cestuje vyše dvesto kilometrov

Len pred dvomi rokmi postúpil s Budafoki MTE do finále Maďarského pohára, no v rámci úsporných opatrení mu predminulú zimu oznámili, že si môže hľadať nových klub.

Potom hral za druholigové Michalovce a Liptovský Mikuláš, no najviac prvoligových štartov si pripísal za FC Mezőkövesd Zsóry v Maďarsku, kde strávil spolu s dvomi druholigovými štáciami dokopy až osem rokov.

V neskoršom marcovom termíne boli prestupy profesionálov už ukončené a odísť sa dalo iba do amatérskej súťaže.

Vtedy pomohol kontakt s rodákom z Nových Zámkov Róbertom Ešekom, s ktorým hrával ešte za chýrny dorast AAC Trenčín, spoločný projekt so Spartou Praha. Nasledoval teda návrat do materského FKM Nové Zámky, ktorý si práve potreboval upevniť postupové plány na okamžitý návrat do tretej ligy.

Radili lekári Chelsea FC

Nové Zámky napokon s náskokom postúpili, vlani hrali dvojskupinovú tretiu ligu Západ a neodmysliteľným pilierom stredu ich obrany je aj najvyššími súťažami ošľahaný stopér so šľachovitou postavou a neodmysliteľnou ochrannou prilbou hlavy Dominik Fótyik.

„Proste, v nesprávnom čase som bol na nesprávnom mieste,“ reagoval na otázku 35-ročný rovný chlap, prečo hrá toľké roky v ochrannej prilbe.