V Niké lige debutoval mladý talent. Odmena za tvrdú prácu, vraví

Ako sa a vám darí v Dunajskej Strede?

Pôsobenie v DAC vnímam pozitívne a beriem to ako dobrý krok, že som sa sem pred tromi rokmi rozhodol prestúpiť. Pôsobím tu už tretiu sezónu a každá bola v niečom odlišná.

V prvej sezóne som sa zoznamoval s prostredím a musel som sa vyrovnávať s odlúčením od rodiny. Prešiel som si viacerými zraneniami, hrával som o kategóriu vyššie a sezónu som ukončil s desiatimi gólmi.

V druhom ročníku som taktiež ešte bojoval so zraneniami, ale bolo ich o niečo menej. Primárne som bol posunutý do kategórie U19, no odohral som aj niekoľko zápasov za svoju pôvodnú kategóriu U17.

V tejto sezóne som absolvoval obe kvalifikácie na EURO a aj záverečný turnaj. Podpísal som svoju prvú profesionálnu zmluvu a sezónu som opäť zakončil s desiatimi gólmi.

Tretiu sezónu som nezačal ideálne, no vďaka tvrdej práci som ju premenil na zatiaľ svoju najúspešnejšiu v drese DAC. Svojimi výkonmi som si vypýtal pozvánku do A-tímu a začal som s ním pravidelne trénovať. Absolvoval som svoj prvý štart v najvyššej súťaži a aktuálne vediem tabuľku strelcov v prvej lige U19.“