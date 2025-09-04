    Hralo sa tam v roku 2008. Dejisko finále Slovnaft Cupu je známe

    Radosť hráčov Spartaka Trnava.
    Rekordérom v počte triumfov je Slovan Bratislava.

    BRATISLAVA. Má rastúcu popularitu a láme rekordy v počte účastníkov.

    Pohárová súťaž Slovnaft Cup sa teší veľkej priazni a diváckej sledovanosti.

    Finále minulého 56. ročníka sa hralo v Dunajskej Strede a Trnava v ňom zdolala Ružomberok 1:0.

    Tento rok zavíta finále pohárovej súťaže na štadión MŠK Žilina, kde sa uskutoční 1. mája 2026.

    "Na svojom dnešnom zasadnutí o tom rozhodol Výkonný výbor SFZ. Žilina je hostiteľom po druhýkrát, predtým v sezóne 2007/08 tu Artmedia Petržalka zvíťazila nad Spartakom Trnava 1:0 gólom Zbyňka Pospěcha z nadstaveného času," informuje hovorca SFZ Juraj Čurný.

    Rekordérom v počte triumfov s Slovenskom pohári je Slovan Bratislava, ktorý triumfoval 17-krát. Nasleduje Spartak Trnava s deviatimi trofejami a Inter Bratislava so šiestimi.

