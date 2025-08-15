    Ďalší futbalový sviatok. Na Slovensku sa predstavia David de Gea či Edin Džeko

    Brankár Fiorentiny David De Gea.
    Brankár Fiorentiny David De Gea. (Autor: TASR / AP)
    Ivan Mriška|15. aug 2025 o 15:40
    Pricestujú na zápas v Konferenčnej lige.

    PREŠOV. Ohlásil koniec kariéry, no k profesionálnemu futbalu sa vrátiť.

    Ikona Manchestru United David de Gea aktuálne chytá za taliansky klub ACF Fiorentina, kde v minulosti pôsobil aj Slovák Dávid Hancko.

    Za známy taliansky klub hrajú aj ďalšie zaujímavé mená ako útočníci Edin Džeko či Moise Kean.

    A práve tieto hviezdy svetového formátu budú môcť vidieť diváci na Slovensku.

    Vďaka ukrajinskému tímu FC Polissya Zhytomyr, ktorý zdolal v Konferenčnej lige maďarský Paksi FC a v play off vyzve práve Fiorentinu.

    Ukrajinský klub už na sociálnych sieťach zverejnil informáciu, že zápas bude hostiť novučičký štadión v Prešove, Zhytomyr tu hral aj predtým.

    Pôvodne mal hrať ukrajinský klub v Košiciach, ale pre kolíziu zápasov s FC Košice sa rozhodol pre neďaleký Prešov.

    Zápas FC Polissya Zhytomyr - ACF Fiorentina je na programe 21. augusta o 20:00 h, odveta v Taliansku sa uskutoční o týždeň 28. augusta.

    Ak by ukrajinský klub cez Talianov prekvapivo postúpil, v skupine by už v Prešove hrať nemohol, pretože štadión nespĺňa kritériá 4. kategórie UEFA.

    Slovensko by však s najväčšou pravdepodobnosťou o zápasy neprišlo a je veľmi pravdepodobné, že by sa hralo v Košiciach.

