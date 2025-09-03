VIDEO: Vzplanuli vášne, zasiahli usporiadatelia. Bola to jediná čierna škvrna na skvelom zápase, vraví tréner

BRVNIŠTE. Aj v nižších súťažiach sa hrá o body a každý chce vyhrať.
Občas sa teda stane, že vzplanú vášne. Nebolo tomu inak ani v zápase 5. kola V. ligy Severozápad ZsFZ TJ Slovan Brvnište – FK Tempo Partizánske.
Strhla sa mela
V 53. minúte sa po nešetrnom zákroku strhla na ihrisku mela, výsledkom čoho boli dve červené karty.
„Udretie súpera nie zanedbateľnou silou do oblasti hlavy a krku v prerušenej hre,“ napísal hlavný rozhodca v oficiálnom zápise.
Potýčka sa strhla po nešetrnom zákroku hráča domácich, ktorý hlavný arbiter neodpískal. Hostia potom faul opätovali a na ihrisku sa začalo iskriť.
„Bol to férový zápas, ale pri tejto situácii vzplanuli vášne,“ pre Sportnet začal opisovať člen realizačného tímu TJ Slovan Brvnište Mário Hároník.
Emócie začali s hráčmi lomcovať, keď hosťujúci futbalista kopol loptu do ležiaceho hráča súpera.
„Bol to brat nešťastnej dievčiny, ktorú deň pred zápasom tehotnú zastrelili. Je to smutné. Bol som prekvapený, že s rodinou prišiel na zápas. Asi mal radšej zostať doma,“ dodal.
Veľmi ťažký zápas
Podľa Hároníka futbal prináša aj takéto situácie. Je rád, že zápas potom neskĺzol do žiadnych zákerností a hralo sa fair play.
„Pre rozhodcu to bol veľmi ťažký zápas. Riešiť musel množstvo ťažkých situácií,“ tvrdí Hároník.
VIDEO: Mela v zápase Brvnište - Partizánske
Tréner hostí mal na situáciu podobný názor ako lodivod domácich.
„Bola to jediná čierna škvrna na skvelom zápase. Klobúk dole pred domácimi usporiadateľmi, ktorí v napätej situácii výborne zasiahli a nič vážnejšie sa nikomu nestalo.
Keby nebolo ich, ktovie, akoby to skončilo,“ vravel tréner FK Tempo Partizánske Michal Štálnik.
Do potýčky sa zapojilo viacero hráčov z oboch strán. Aj po nej prišiel tvrdý atak na brankára.
„Škoda, že rozhodca nezapískal faul hráča číslo 2, pretože by k ničomu nedošlo. Zrejme to však nevidel, inak by to určite vyhodnotil ako nešportový zákrok,“ dodal.
Lodivoda hostí teší, že všetci hráči skončili zápas bez vážnejších zranení.
„Bolo to bláznovstvo. Po chvíľke sa však situácia upokojila a pokračoval dobrý, kvalitný zápas,“ uviedol Štálnik.
Rozhodli v závere zápasu
Vedenia v zápase sa v 25. minúte ujalo Brvnište, keď skóroval Mário Decký. V 72. minúte vyrovnal Matej Valach, no záver patril domácim.
O troch bodoch pre Brvnište, ktoré vedie bývalý ligový hráč Prince Ofori, rozhodol v 88. a 90. minúte Samuel Pastorek – 3:1.
„Na našu súťaž to bol kvalitný zápas, jazdilo sa hore – dole. V závere sme súboj preklopili na našu stranu a tešíme sa z troch bodov,“ opisoval Hároník.
„Škoda, že sme záver nezvládli, ale taký je futbal. Som rád, že napriek potýčke sme si po zápase podali ruky, tak to má byť,“ uviedol tréner FK Temo Partizánske Michal Štálnik.
Cesta legionárov im nedáva zmysel
Zaujímavosťou je, že hostia nastúpili s nesmierne mladým mužstvom, ktorého vekový priemer je približne 22 rokov.
„Okrem jedného chalana sú všetci hráči z Partizánskeho. Cesta preplatených legionárov na tejto úrovni nedáva zmysel. My sa chceme prezentovať našimi hráčmi, čo je jediná správna cesta. Pretože iba takto môžeme propagovať mesto a slovenský futbal,“ tvrdí.
V Partizánskom okrem FK Tempo pôsobia ďalšie dva kluby. Na 20-tisícové mesto je to podľa skúseného trénera veľa.
„Našim cieľom je vychovávať talenty a posúvať ich ďalej. Nedávno sme hráča z malej dedinky Nitrica dostali do Žiliny a chceme v tom pokračovať.
Ľudia na dedinách však musia pochopiť, že im chceme pomôcť. Vravia, že aj oni vychovávajú hráčov, ale z dedinky ako Nitrica by sa hráč do Žiliny v živote nedostal,“ tvrdí.
Podľa neho je prepojenie medzi menšími a väčšími klubmi nesmierne dôležité.
„Chlapci, ktorí sa u nás neuchytia, doplnia potom susedné obce. U nás však majú šancu vo futbale niečo dokázať. Pokiaľ toto funkcionári v menších obciach nepochopia, zanikať budú ďalšie a ďalšie kluby,“ uzavrel skúsený tréner FK Tempo Partizánske Michal Štálnik.