Hráči húfne chodia na tréningy. Okresný tím vedie mladá trénerka, v tíme má aj otca

UHORSKÁ VES. Aj v dedinskom futbale bohatom na rôzne rarity je to vzácnosť.
Účastníka deviatej ligy Liptovského futbalového zväzu TJ Ďumbier Uhorská Ves vedie od novej sezóny 2024/25 žena.
Viezla ich na ukončenie
Je ňou bývalá futbalistka MŠK Žilina a Fomatu Martin, stále len 20-ročná Dominika Oravcová.
„Začalo sa to tak, že môjho ocina a strýka, ktorí stále hrávajú, som bola zaviezť na ukončenie minulej sezóny.
Tam sa rozoberalo, že tréner končí a potrebujú nájsť náhradu. A voľba padla nakoniec na mňa,“ pre Sportnet uviedla Dominika Oravcová.
Pred začiatkom ročníka ju oslovil aj siedmoligový Liptovský Hrádok. Trénerskú kariéru sa však rozhodla odštartovať v nižšej súťaži.
„Môj ocino začal hrávať po 27 rokoch, preto chcem byť pri tom. Srdiečko rozhodla, že som v Uhorskej Vsi,“ dodala.
Mala rešpekt a obavy
Mladá a ambiciózna trénerka priznala, že pred vedením mužov mala rešpekt a obavy. Svojej úlohy sa však zhostila veľmi dobre.
„V Žiline som trénovala deti, čo je samozrejme veľký rozdiel. Pretože chlapi si povedia svoje a je náročnejšie ich koordinovať.
Drvivá väčšina si však dá povedať, poradiť, čo ma nesmierne teší. A prináša nám to aj výsledky,“ uviedla Oravcová.
Uhorská Ves je aktuálne na druhom mieste deviatej ligy Liptovského futbalového zväz. Na konte má sedem bodov za dve výhry a jednu remízu.
„Ťažké bolo presadiť si zmenu koncepcie hry.
Dlhšie trvalo, kým si hráči zvykli na ofenzívnejší systém, ale všetci časom pochopili, že je to správne,“ vysvetlila.
Kričí iba občas
Hoci má stále len dvadsať rokov, hráči ju rešpektujú. Občas na nich aj zvýši hlas.
„Nespozorovala som, že by na mňa niekto vyskakoval. Chalani chápu, že im chcem pomôcť. A zas na druhej strane, aj ja si dám poradiť a vypočujem si ich názor. Takže je to vzájomné.
Na zápase občas kričím, ale sú to väčšinou klasické pokyny ako vyššie, vystúp či nižšie.
V tréningoch sa ich snažím hlavne motivovať, chváliť. Pretože som futbal hrávala a viem, že kritika nikomu nepomôže. Skôr sa ich snažím pozitívne motivovať.
Chalani jeden druhého podporujú, takže myslím, že zatiaľ sa mi to darí,“ spokojne povedala.
Trénuje aj otca
Pod jej vedením nastupuje aj jej otec Miroslav Oravec. Ten sa vrátil k súťažnému futbalu po dlhých 27 rokoch. Usmerňovať o 26 rokov staršieho otca je pre ňu zaujímavá skúsenosť.
„Máme takú dohodu, že trikrát do týždňa som na dve hodiny vo vedení ja a inak šéfuje on.
Ocino s tým nemá žiadny problém a dá si poradiť, na čo som hrdá.
Najväčším problémom pre mňa je na neho kričať: Tatino poď. Našťastie on je zodpovedný človek a vždy je výborne pripravený.
Je to makač, bodaj by všetci mali v tíme takú kondičku ako on,“ pousmiala sa.
Otec a strýko sú v kabíne jej pravou rukou. Vďaka ním je komunikácia medzi mladou trénerkou a hráčmi na výbornej úrovni.
„Máme skupinu, kde píšem program. Napríklad, že 15:00 h je príchod na štadión a 15:20 h sú hráči prezlečení. Ak sa to niekomu nepodarí, prezlieka sa v sprchách (smiech).
Hráči si na tému prezliekania pri žene vedia aj zavtipkovať, takže vždy máme pred zápasom výbornú náladu,“ prezradila s úsmevom.
Návrat po zranení
Uhorská Ves je na spomínanom druhom mieste, no Oravcová tomu veľkú váhu neprikladá. Súťaž totiž len začala.
„Bola by som rada za postup, chalanom verím, ale ideme postupne. Prioritou pre mňa je, aby sme sa vžili s novým systémom hry a osvojili si futbalové veci ako narážačky.
Postupne chceme pridávať a stanovovať si nové ciele. Popracovať však musíme na spomínanej kondícii,“ uviedla.
S futbalom začala v roku 2018, jej najväčším úspechom sú prvoligové štarty v drese MŠK Žilina. Sľubne rozvíjajúcu kariéru jej pribrzdilo vážne zranenie.
„Pre problémy s predným krížnym väzom som musela absolvovať plastiku.
Najväčším emocionálnym úspechom pre mňa je, že som sa po vážnej operácii vrátila na ihrisko a zahrala som si druhú ligu za Martin.
Aktuálne však študujem na vysokej škole v Martine a pre zdravotné problémy sa venujem už iba trénerstvu.
Nebudem klamať, ako trénerka mám len tie najvyššie ambície,“ povedala stále len 20-ročná Dominika Oravcová.
Klub vedú ženy
Ďalšou zaujímavosťou v TJ Ďumbier Uhorská Ves je, že nielen trénerkou, ale aj predsedkyňou klubu je žena. Je ňou Katarina Pačanová.
„U nás to majú pod palcom ženy a všetko funguje na výbornú,“ nadšene povedal starosta obce s 570 obyvateľmi Vladimír Multáň.
Prácu trénerky aj predsedkyne klubu si pochvaľuje. Majú jeho plnú dôveru.
„Sú tam nejaké podpichovačky, ale zdvihla sa tréningová morálka, a to je pre mňa najdôležitejšie. Poviem to tak, hráči chodia na tréningy nadšení,“ dodal.
Pačanová pracuje tiež v štruktúrach MFK Ružomberok, kde je asistentkou trénera pri ženách.
„Trénerka i predsedkyňa vedia hráčov správne motivovať, takže som s ich prácou spokojný.
Zatiaľ sa nám darí aj výsledkovo, takže ľudia sa z futbalu tešia. Veď o tom to je, aby sme sa raz za čas na ihrisku stretli a porozprávali sa,“ uviedol.
Šéfa obce mrzí len jedna vec, že je v súťaži iba šesť účastníkov.
„Hráme síce štvorkolovo, ale zaujímavejšie by bolo, keby je v súťaži viac tímov. Tak by sme sa s jedným súperom nestretávali tak často.
Naša deviata lige je určená pre tímy z okresov Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Cestou je, že by sa hrala jedna liptovská a jedna ružomberská súťaž, teda kluby z deviatej ligy by boli dosadené vyššie,“ tvrdí Multáň.
Kapitán tímu: Človek na správnom mieste
Jedným z najskúsenejších hráčov je brankár a kapitán tímu v jednej osobe.
„Dominika je moja neter, takže sme vlastne rodinný tím,“ pousmial sa Marek Hudcovič z TJ Ďumbier Uhorská Ves.
Prácu trénerky si pochvaľuje. Je z nej nadšený a podľa neho môže byť príkladom aj pre ostatné tímy.
„Chlapi ju v kabíne rešpektujú a ja sa jej snažím vo všetkom pomáhať. Zaujímavosťou je, že aj jej otec hráva pravého obrancu,“ dodal.
Bývalá futbalistka MŠK Žilina má podľa neho množstvo skúseností. O futbale vie vraj viac, ako množstvo amatérskych hráčov.
„Jej skvelou vlastnosťou je, že dobre zvláda stresové situácie, vždy vie emócie upokojiť. V zápasoch na nás nekričí a vždy sa snaží problém vyriešiť diplomaticky.
Dominika je človek na správnom mieste,“ uzavrel kapitán TJ Ďumbier Uhorská Ves Marek Hudcovič.