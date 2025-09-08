Správne rozhodnutie alebo chyba arbitra? Brankár musel chytať so zvláštnym dresom

KALNÁ NAD HRONOM, SEMEROVO. Amatérske súťaže prinášajú množstvo bizarných situácii.
Ku jednej takej došlo v zápase šiestej ligy ZsFZ Kalná nad Hronom – Semerovo.
Chytať musel zranený
V úvode zápasu sa hosťom zranil brankár Lukáš Norovský, ktorý má problémy s trieslom.
Napriek zdravotným komplikáciám však musel s bolesťami odchytať ďalších 15 minút, počas ktorých inkasoval dva góly.
Dôvod bol bizarný. Hostia nielenže nemali náhradného brankára, ale nemali ani náhradný dres.
„Do brány sme nominovali náhradníka Michala Filipa. Rozhodca ho však nechcel pustiť do brány s iným číslom, ako mal v zápise,“ pre Sportnet začal vysvetľovať prezident FC Semerovo Igor Bohoš.
Hostia si utekali požičať brankársky dres za domácimi, no tí mali len dres s číslom 1. Rozhodli sa preto päťku za jednotkou nalepiť lepiacou páskou, aby vzniklo číslo 15.
„Futbal som hrával a robím dlhé roky, ale nič podobné som nezažil. Na dedinách je bežné, že sa zraní brankár a náhradný nie je, a tak ide chytať hráč.
Vždy sme mu však dali dres, ktorý mal prvý brankár a nebol problém. Rozhodca si to potom v zápise upravil ako potreboval,“ dodal.
Predseda: Museli sme šaškovať
Šéf Semerova si myslí, že hlavný arbiter spravil chybu. A mohol náhradníka pustiť do brány aj s iným číslom.
„Bolo to zvláštne. Postranný nám vravel, že mohol ísť hrať s rovnakým dresom, ako mal zranený brankár. Hlavný ho však nechcel pripustiť k hre.
Neviem, prečo sme museli takto šaškovať,“ krútil hlavou Bohoš.
Semerovo nakoniec prehralo v Kalnej nad Hronom vysoko 0:5.
„Keby sa nám nezranil brankár, možno by sme dostali menej. Hlavný dôvod našej prehry však bolo, že sme herne vybuchli. Tento zápas nám proste nevyšiel,“ prezradil a za prehru nevinil arbitra, ale iba svoje mužstvo.
Semerovo je po prehre na piatom mieste tabuľky, Kalná je trinásta.
„Mali sme dobrý vstup do súťaže, škoda tohto zápasu. Ideme však ďalej, potrebujeme teraz vyhrať doma a bude dobre. Verím, že stred tabuľky v pohode uhráme,“ praje si Igor Bohoš.
Podľa nami zistených informácií hlavný arbiter mohol vpustiť na ihrisko aj brankára s iným číslom, aké mal v zápise. Dôležité je, že sa taký hráč v zápise nachádza, teda sa nejedná o neoprávnený štart.
„V amatérskom futbale sa snažíme hľadať najflexibilnejšie riešenia. V zmysle pravidiel musí mať náhradník iné číslo, ale stačilo upovedomiť kapitánov, že iný dres nemajú a mohlo sa hrať,“ pre Sportnet uviedol predseda ZsFZ Peter Kováč s tým, že za účelom flexibility sa táto situácia dala vyriešiť citlivejšie. Rozhodne sa však o zásadnú chybu arbitra nejedná.