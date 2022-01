Ako brankár dal gól Slovanu, drží rekord. Kobr aj o milióne za výhru s Prešovom

„Keď chytíte penaltu, je to výborné. Ale keď ako brankár strelíte gól, je to niečo neopísateľné. Vynikajúci pocit, neskutočné emócie. Doslova bomba,” konštatuje pre Sportnet Jiří Kobr, inak veľký fanúšik Manchestru United.

„Na nejaké väčšie pozápasové oslavy vtedy nebol priestor. Hrali sme o záchranu, potrebovali sme sa sústrediť na prípravu na ďalší zápas. Samozrejme, ak dáte v drese Košíc gól Slovanu a ešte takýto, fanúšikovia to ocenia. Pamätám si, že na druhý deň po zápase bol hokej, práve medzi Košicami a Slovanom, ešte na starom štadióne na Kavečianskej ulici. Keď som na ten zápas prišiel, všetci vstali a skandovali moje meno. Bolo to veľmi príjemné,” vracia sa ďalej ku gólovému momentu.

„Pred zápasom bola v kabíne vypísaná odmena milión slovenských korún. Podmienkou bola, samozrejme, záchrana v súťaži. Hneď v nedeľu sme tie peniaze dostali. Oslavovali sme, myslím, tri alebo štyri dni. Oslavy boli možno ešte väčšie, než keby sme vyhrali ligu,” prezrádza v súčasnosti 49-ročný Kobr o zápase, v ktorom stál v košickej bráne.

„Zápas sledoval vypredaný štadión, atmosféra bola neskutočná. Keď sme po polčase prehrávali, prišli sme do šatne a všetci sme tam sedeli so zvesenými hlavami. Do kabíny za nami prišiel Stano Seman, tréner brankárov a olympijský víťaz a povedal nám, že ten zápas otočíme. A ono sa to napokon aj podarilo. Bolo to naozaj nádherné,” hovorí Kobr, ktorý podľa vlastných slov lepšiu atmosféru nikdy predtým ani potom nezažil.

„A to som chytal na rôznych veľkých štadiónoch. Napríklad v Brne, na bývalom štadióne za Lužánkami či v Opave. Zápas proti Prešovu na vypredanom štadióne Lokomotívy sa mi však do pamäti vryl najviac.”