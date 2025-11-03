    Minulý rok nepostúpili, teraz vedú len o skóre. Najlepší strelec ligy dal v jednom zápase 8 gólov

    Mário Macečko v súboji o loptu. (Autor: PC)
    Peter Cingel|3. nov 2025 o 11:05
    Funkcionári klubu sa netaja úmyslom vrátiť klub minimálne na úroveň regiónu.

    BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES. V Bardejovskej Novej Vsi sa hrá súťažný futbal do roku 1962. Bardejovská Nová Ves je mestskou časťou Bardejova.

    Počas tohto obdobia dodnes pôsobil klub , ktorý v súčasnosti nesie názov ŠK Milénium 2000 v najvyšších regionálnych ale aj vyšších súťažiach riadených SFZ. Najväčším úspechom bol postup do 2. československej národnej ligy.

    Novoveskí futbalisti pôsobili v Divízii, 2. SNFL – skupina Východ, IV. lige VsFZ aj v III. lige – skupina Východ. Istý čas hrali v tej istej súťaži ako podstatne väčší klub z okresného mesta. Istý čas boli aj farmou Partizána.

    Reorganizácia súťaží počas pandémie ich posunula z tretej do štvrtej ligy, do ktorej však už Novovešťania nenastúpili. Futbal v Novej Vsi však úplne nezanikol – pokračovali mládežnícke kategórie.

    Bez mužského futbalu sa však v mestskej časti dlho nevydržalo. Bývalí hráči spolu s dlhoročným prezidentom klubu Františkom Šottom sa pričinili o obnovenie súťaže dospelých. Klub začínal v najnižšej okresnej lige (8. liga) . Dnes už pôsobí o súťaž vyššie.

    Funkcionári klubu sa netaja úmyslom vrátiť klub minimálne na úroveň regiónu. V sezóne 2024/25 sa im ešte postúpiť nepodarilo. V tejto však šance na postup vyzerajú nádejne.

    V polčase sezóny 2025/26 vedú hráči Milénia tabuľku najvyššej okresnej súťaže. Bardejovská Nová Ves má po 11 zápasoch bilanciu 8 výhier, 3 remízy a 0 prehier.

    Súperom nastrieľali neuveriteľných 67 gólov (čo predstavuje priemer 6,1 gólu na zápas) a inkasovali len 10 -krát.

    Druhý Lopuchov a tretia Dlhá Lúka strácajú na lídra tabuľky tri body. Až v štyroch zápasoch nastrieľali Novovešťania súperovi dvojciferný počet gólov ( Zborov 12:3, Kružľov 14 : 0, Stuľany 10:1, Fričkovce 11:1).

    Lídrom mužstva je 49-ročný nestarnúci stredopoliar František Šott. Šott hrával v Ličartovciach , Bardejove, Svidníku, Lipanoch, Jelšave a aj v Dolnom Kubíne.

    František Šott. (Autor: PC)

    Najlepším strelcom je 35-ročný Mário Macečko, ktorý skóroval už 24-krát.

    Svoje strelecké úspechy komentoval slovami: „Mužstvo sa mohlo oprieť o ofenzívnu silu. Strelili sme najviac gólov a darilo sa aj mne.

    Som aktuálne najlepším strelcom súťaže len vďaka spoluhráčom, ktorí mi vytvárali šance, a mne sa ich podarilo premieňať. Cez leto sa káder omladil a posilnil o šikovných chlapcov, čo prinieslo svoje ovocie.“

    Priebeh súťaže, najmä zápasy, ktoré sa nevyvíjali podľa predstáv, hodnotí takto: „Zápasy, najmä ten v Lopuchove, kde sa body nezískavajú ľahko, boli náročné.

    Škoda straty bodov v mestských derby s BFC a Dlhou Lúkou, ale remízy boli v oboch prípadoch podľa priebehu hry zaslúžené.“

    Mário Macečko je aj rekordérom jesennej časti v počte strelených gólov v jednom zápase. Kružlovu ich dal 8.

    Okrem Macečka sa strelecky presadili aj Jakub Hric a Dominik Kačmár (po 7 gólov), Daniel Džamba (6) a František Šott (5).

    Novovešťania sa netaja ambíciou postúpiť do vyššej súťaže. Cieľom v tomto ročníku je postup do 6. ligy riadenej VsFZ. Majú k tomu dobre našliapnuté, no čaká ich ešte náročná jarná časť.

    Mário Jančošek, 36-ročný odchovanec Partizána (rovnako ako Macečko, Solanič, Hric, Kačmár a ďalší hráči BNV), je historicky najlepším strelcom novoveského futbalu – na konte má už 117 gólov a možno ešte nejaké pridá.

    Mário Jančošek. (Autor: PC)

    Na ihrisku sa objavuje menej, no okrem hráčskej pozície pôsobí aj ako tréner mužstva. Držiteľ trénerskej licencie EURO A hodnotí jesennú časť sezóny nasledovne:

    „Jesenná časť aktuálneho súťažného ročníka sa niesla v znamení úspechov a kvalitných výkonov nášho mužstva.

    Tím počas jesene predvádzal zodpovedný, bojovný a atraktívny futbal, čo sa odrazilo aj na dosiahnutých výsledkoch. Odohrali sme 11 zápasov bez prehry a stali sme sa jesenným majstrom – prvý cieľ splnený: zimovať na čele tabuľky.

    Máme dobrú východiskovú pozíciu do jarnej časti. Verím, že súťaž vyhráme a posunieme Milénium do regionálnych súťaží – tam, kam aj patrí.

    Výrazne sme zlepšili produktivitu útoku aj kompaktnosť defenzívy. Ďakujem všetkým fanúšikom za podporu a verím, že na tieto úspešné výsledky nadviažeme aj na jar.“

    Tabuľka VII. liga ObFZ Bardejov

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová VesŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová VesŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves
    11
    8
    3
    0
    67:10
    27
    V
    V
    V
    V
    R
    2
    TJ Hviezda LopúchovTJ Hviezda LopúchovTJ Hviezda Lopúchov
    11
    9
    0
    2
    41:15
    27
    V
    V
    V
    V
    V
    3
    BFC 2018 BARDEJOV, o. z.BFC 2018 BARDEJOV, o. z.BFC 2018 BARDEJOV, o. z.
    11
    8
    2
    1
    42:7
    26
    V
    V
    V
    V
    R
    4
    TJ Slovan Bardejov - Dlhá LúkaTJ Slovan Bardejov - Dlhá LúkaTJ Slovan Bardejov - Dlhá Lúka
    11
    7
    3
    1
    47:12
    24
    V
    V
    V
    R
    R
    5
    Obecný futbalový klub OsikovObecný futbalový klub OsikovObecný futbalový klub Osikov
    11
    7
    0
    4
    24:14
    21
    P
    V
    V
    V
    V
    6
    TJ Busov Nižný TvarožecTJ Busov Nižný TvarožecTJ Busov Nižný Tvarožec
    11
    6
    2
    3
    25:11
    20
    V
    P
    V
    V
    V
    7
    TJ Družstevník StuľanyTJ Družstevník StuľanyTJ Družstevník Stuľany
    11
    5
    0
    6
    30:43
    15
    P
    P
    V
    P
    V
    8
    TJ Javorina MalcovTJ Javorina MalcovTJ Javorina Malcov
    11
    4
    0
    7
    16:22
    12
    V
    P
    P
    P
    P
    9
    FK ŠK FričkovceFK ŠK FričkovceFK ŠK Fričkovce
    11
    2
    2
    7
    19:45
    8
    P
    P
    P
    P
    R
    10
    OŠK SmilnoOŠK SmilnoOŠK Smilno
    11
    2
    1
    8
    10:39
    7
    P
    P
    P
    P
    P
    11
    TJ "Strojár" KružlovTJ "Strojár" KružlovTJ "Strojár" Kružlov
    11
    1
    0
    10
    7:63
    3
    P
    P
    P
    P
    P
    12
    TJ Magura ZborovTJ Magura ZborovTJ Magura Zborov
    11
    0
    1
    10
    12:59
    1
    P
    P
    P
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

