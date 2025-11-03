Minulý rok nepostúpili, teraz vedú len o skóre. Najlepší strelec ligy dal v jednom zápase 8 gólov

BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES. V Bardejovskej Novej Vsi sa hrá súťažný futbal do roku 1962. Bardejovská Nová Ves je mestskou časťou Bardejova.
Počas tohto obdobia dodnes pôsobil klub , ktorý v súčasnosti nesie názov ŠK Milénium 2000 v najvyšších regionálnych ale aj vyšších súťažiach riadených SFZ. Najväčším úspechom bol postup do 2. československej národnej ligy.
Novoveskí futbalisti pôsobili v Divízii, 2. SNFL – skupina Východ, IV. lige VsFZ aj v III. lige – skupina Východ. Istý čas hrali v tej istej súťaži ako podstatne väčší klub z okresného mesta. Istý čas boli aj farmou Partizána.
Reorganizácia súťaží počas pandémie ich posunula z tretej do štvrtej ligy, do ktorej však už Novovešťania nenastúpili. Futbal v Novej Vsi však úplne nezanikol – pokračovali mládežnícke kategórie.
Bez mužského futbalu sa však v mestskej časti dlho nevydržalo. Bývalí hráči spolu s dlhoročným prezidentom klubu Františkom Šottom sa pričinili o obnovenie súťaže dospelých. Klub začínal v najnižšej okresnej lige (8. liga) . Dnes už pôsobí o súťaž vyššie.
Funkcionári klubu sa netaja úmyslom vrátiť klub minimálne na úroveň regiónu. V sezóne 2024/25 sa im ešte postúpiť nepodarilo. V tejto však šance na postup vyzerajú nádejne.
V polčase sezóny 2025/26 vedú hráči Milénia tabuľku najvyššej okresnej súťaže. Bardejovská Nová Ves má po 11 zápasoch bilanciu 8 výhier, 3 remízy a 0 prehier.
Súperom nastrieľali neuveriteľných 67 gólov (čo predstavuje priemer 6,1 gólu na zápas) a inkasovali len 10 -krát.
Druhý Lopuchov a tretia Dlhá Lúka strácajú na lídra tabuľky tri body. Až v štyroch zápasoch nastrieľali Novovešťania súperovi dvojciferný počet gólov ( Zborov 12:3, Kružľov 14 : 0, Stuľany 10:1, Fričkovce 11:1).
Lídrom mužstva je 49-ročný nestarnúci stredopoliar František Šott. Šott hrával v Ličartovciach , Bardejove, Svidníku, Lipanoch, Jelšave a aj v Dolnom Kubíne.
Najlepším strelcom je 35-ročný Mário Macečko, ktorý skóroval už 24-krát.
Svoje strelecké úspechy komentoval slovami: „Mužstvo sa mohlo oprieť o ofenzívnu silu. Strelili sme najviac gólov a darilo sa aj mne.
Som aktuálne najlepším strelcom súťaže len vďaka spoluhráčom, ktorí mi vytvárali šance, a mne sa ich podarilo premieňať. Cez leto sa káder omladil a posilnil o šikovných chlapcov, čo prinieslo svoje ovocie.“
Priebeh súťaže, najmä zápasy, ktoré sa nevyvíjali podľa predstáv, hodnotí takto: „Zápasy, najmä ten v Lopuchove, kde sa body nezískavajú ľahko, boli náročné.
Škoda straty bodov v mestských derby s BFC a Dlhou Lúkou, ale remízy boli v oboch prípadoch podľa priebehu hry zaslúžené.“
Mário Macečko je aj rekordérom jesennej časti v počte strelených gólov v jednom zápase. Kružlovu ich dal 8.
Okrem Macečka sa strelecky presadili aj Jakub Hric a Dominik Kačmár (po 7 gólov), Daniel Džamba (6) a František Šott (5).
Novovešťania sa netaja ambíciou postúpiť do vyššej súťaže. Cieľom v tomto ročníku je postup do 6. ligy riadenej VsFZ. Majú k tomu dobre našliapnuté, no čaká ich ešte náročná jarná časť.
Mário Jančošek, 36-ročný odchovanec Partizána (rovnako ako Macečko, Solanič, Hric, Kačmár a ďalší hráči BNV), je historicky najlepším strelcom novoveského futbalu – na konte má už 117 gólov a možno ešte nejaké pridá.
Na ihrisku sa objavuje menej, no okrem hráčskej pozície pôsobí aj ako tréner mužstva. Držiteľ trénerskej licencie EURO A hodnotí jesennú časť sezóny nasledovne:
„Jesenná časť aktuálneho súťažného ročníka sa niesla v znamení úspechov a kvalitných výkonov nášho mužstva.
Tím počas jesene predvádzal zodpovedný, bojovný a atraktívny futbal, čo sa odrazilo aj na dosiahnutých výsledkoch. Odohrali sme 11 zápasov bez prehry a stali sme sa jesenným majstrom – prvý cieľ splnený: zimovať na čele tabuľky.
Máme dobrú východiskovú pozíciu do jarnej časti. Verím, že súťaž vyhráme a posunieme Milénium do regionálnych súťaží – tam, kam aj patrí.
Výrazne sme zlepšili produktivitu útoku aj kompaktnosť defenzívy. Ďakujem všetkým fanúšikom za podporu a verím, že na tieto úspešné výsledky nadviažeme aj na jar.“