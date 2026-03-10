Világi bojkotu nerozumie. V kotli chcel ukázať, že klub je pre neho najdôležitejší

Majiteľ DAC Dunajská Streda Oszkár Világi porozprával o aktuálnej situácie v klube v spojitosti s výkonmi a fanúšikmi - najmä ultras, ktorí odmietli prísť na zápas s Podbrezovou.
Aktuálne druhý tím Niké ligy so stratou troch bodov na vedúci Slovan Bratislava zdolal "železiarov" 2:1 a stále je v boji o titul, o ktorý by rád "belasých" pripravil.
Nevydarený štart do jarnej časti bol spôsobený aj početnou maródkou. Konkrétne je zranených deväť hráčov, medzi nimi aj tretí brankár, ktorý je v klube dva týždne.
"Bol tu iba týždeň a stúpili mu na tréningu na ruku. Príde mi to, ako keby sme boli prekliati. Bol s nami už aj pán farár. Dali sme vysvätiť akadémiu a miesto, kde trénuje A-mužstvo, takže možno aj to pomohlo," uviedol Világi pre web sport24.pluska.sk.
Priznal, že v Slovnaft Cupe, kde vypadli s Košicami zahanbujúco 0:4, podali veľmi slabý výkon. Preto bolo náročné dostať mužstvo na pozitívnu mentálnu vlnu.
"Našťastie sa nám to podarilo. Chlapci bojovali jeden za druhého a som rád, že sa podarilo vyhrať aj bez fanúšikov, ktorí sa rozhodli zápas bojkotovať. Chýbali nám, ale hráči to zvládli aj bez nich. Podbrezovú sme nepustili do veľkých šancí a zaslúžene sme vyhrali," povedal šéf Slovnaftu.
Világi verí, že tento triumf pomôže celku do najbližších stretnutí. Dala sa príležitosť mladým futbalistom, ktorí to zvládli a podali "neuveriteľný výkon".
"Vedel som, že sektor, kde je kotol, bude prázdny, pretože nám fanúšikovia vyhlásili bojkot. Som divák, ale aj fanúšik. Som verný DAC v dobrých a aj zlých časoch. Aj v horších by tam priaznivci mali stáť. Chcel som teda ukázať každému, že pre mňa je klub najdôležitejší.
Poviem to otvorene. Pokiaľ mužstvo prežíva ťažké časy a predsa je na druhom mieste a stále má možnosť bojovať o titul, tak si myslím, že nikomu nepomôže, ak fanúšikovia neprídu. Je to nepochopiteľné. Neviem, koho chcú trestať. Fanúšik je pre mňa ten, ktorý podporuje klub aj vtedy, keď sa nie úplne darí," bez okolkov priznal majiteľ tímu zo Žitného ostrova.
Myslí si, že do duelu v Trnave pôjdu aj s podporou skalných priaznivcov. "Ak budeme takto hrať, ako proti Podbrezovej, tak sa o našich fanúšikov neobávam," dodal Világi.
