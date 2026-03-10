ONLINE: MŠK Žilina - AS Trenčín dnes, Slovnaft Cup LIVE (štvrťfinále)

Futbalisti tímov MŠK Žilina a AS Trenčín dnes hrajú zápas štvrťfinále Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.
Stretnutie sa začne o 18:00 h na štadióne v Žiline a v televízii ho odvysiela stanica Šport.
Kde sledovať Slovnaft Cup?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - AS Trenčín (Slovnaft Cup, štvrťfinále, utorok, výsledky)
Slovenský pohár - Slovnaft cup Štvrťfinále 2025/2026
10.03.2026 o 18:00
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Kráľovič – Śtrbo, Bednár.
Prenos
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu zo zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom trávniku hráčov AS Trenčín. Zápas sa začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline zatiaľ jarná časť Niké ligy nevychádza úplne podľa predstáv, zverenci Pavla Staňa sa boria s problémami v koncovke. Do štvrťfinále Slovnaft Cupu postúpili Žilinčania takto:
Spartak Vysoká nad Kysucou – MŠK Žilina 1:7
TJ Sokol Zubrohlava – MŠK Žilina 0:8
MŠK Senec – MŠK Žilina 0:1
MŠK Žilina – MFK Skalica 3:1
Žilinčania netaja svoju ambíciu postúpiť do finále súťaže, keďže sa uskutoční na žilinskom štadióne 1.5.2026.
Trenčín takisto nemá úplne vydarenú jarnú časť ligy, hoci zverenci Ricarda Moniza dokázali vyhrať napríklad v Bratislave nad Slovanom 2:0. Strelecky Trenčanov ťahá navrátilec Eynel Soares, ktorý bude aj pre žilinskú obranu zrejme najväčšou hrozbou.
Púť Trenčína do štvrťfinále:
FK Junior Kanianka – AS Trenčín 0:9
FK Spartak Dubnica nad Váhom – AS Trenčín 1:2
OFK Dynamo Malženica – AS Trenčín 1:3
FTC Fiľakovo – AS Trenčín 0:5
Deň pred zápasom ešte Žilinčania oznámili zaujímavú zmenu v realizačnom tímu Áčka, kedy na podnet hlavného trénera Pavla Staňa skončili jeho asistenti Peter Lérant a Martin Kuciak. Do pozície asistenta zasadne Vladimír Veselý z B-tímu, kde ho nahradí Benjamín Vomáčka.
Zápas sa v Žiline začína o 18:00, verím, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.