Gól proti Trnave venuje mame. Zážitok na celý život, tešil sa strelec zo štvrtej ligy

Z gólu mal mimoriadnu radosť. Špeciálne ho však oslavovať nebude.

„Mám povinnosti a už cez víkend nás čaká ďalší zápas,“ dodal.

Presný zásah proti Trnave venuje mame, ktorá ho počas celej kariéry podporuje.

„Verím, že tento gól bude odrazovým mostíkom do ďalšieho futbalového obdobia. Mojím snom je prvá liga na Slovensku alebo v okolí. Rád by som robil to, čo mám najradšej,“ prezradil Pavlík.

Bolelo ho brucho

Zápas s Bytčou bol pre Trnavu prvý po reprezentačnej prestávke.

„Toto je ideálny model, keď máme týždeň voľno a začíname pohárom so súperom zo štvrtej ligy. Fajn zápas, pretočili sme čo najviac hráčov, postúpili, konečne sa nám nikto nezranil a máme postup,“ spokojne hodnotil tréner Trnavy Michal Gašparík.

