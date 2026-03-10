Bola to od úvodu jednostranná záležitosť Žiliny. Súpera zlomila už v úvodnej polhodine

Slovnaft cup - štvrťfinále
MŠK Žilina - AS Trenčín 3:0 (3:0)
Góly: 20. Roginič, 27. Faško (z 11m), 29. Hranica.
Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Bednár, bez kariet
Diváci: 1334
Futbalisti MŠK Žilina postúpili do semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V utorkovom štvrťfinálovom súboji zdolali na domácom ihrisku AS Trenčín jednoznačne 3:0.
O účasť vo finále zabojujú v dvojzápase proti Podbrezovej, ktorá vyradila Trnavu 4:1. Prvý duel je na programe o týždeň v stredu na Štadióne pod Dubňom.
Žilina naďalej živí nádej na účasť v domácom finále, ktoré je naplánované na 1. máj. Do štvrťfinále nevstúpila po ideálnom výsledkovom období, po ktorom na základe podnetu trénera Pavla Staňa ukončilo vedenie klubu spoluprácu s asistentmi Petrom Lérantom a Martinom Kuciakom.
Na ich miesto prišiel Vladimír Veselý, doterajší kormidelník B-tímu.
Priebeh zápasu
I. polčas
Oba tímy vstúpili do duelu so skóre 19:2 z doterajších štyroch vystúpení v súťaži. V úvode sa ho snažila vylepšiť hlavne Žilina a podarilo sa jej to v 20. minúte, keď obrana hostí nedokázala odkopnúť loptu z vápna, dostal sa k nej Marko Roginič a nekompromisne zakončil.
Žilinčania tak ukončili sériu 265 minút bez streleného gólu. Bezzubí Trenčania pykali o päť minút za komplikovanú rozohrávku, po ktorej prišiel faul Markusa Pooma a premenená penalta Michala Faška. Žilinčania si v zápase robili, čo chceli a skvelú desaťminútovku zakončil gólom na 3:0 Timotej Hranica.
II. polčas
Domáci dominovali aj po zmene strán, ale pri viacerých ich šanciach sa vyznamenal brankár hostí Andrija Katič.
Prvá príležitosť Trenčína v zápase prišla až v 65. minúte a mala gólové parametre, no hlavička Lukáša Mikulaja skončila na brvne. Žilina si v závere postup postrážila.