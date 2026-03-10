Bola to od úvodu jednostranná záležitosť Žiliny. Súpera zlomila už v úvodnej polhodine

Na snímke hráči Žiliny sa radujú z gólu počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu.
Fotogaléria (5)
Na snímke hráči Žiliny sa radujú z gólu počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|10. mar 2026 o 19:48
V boji o finále ich čaká Podbrezová.

Slovnaft cup - štvrťfinále

MŠK Žilina - AS Trenčín 3:0 (3:0)

Góly: 20. Roginič, 27. Faško (z 11m), 29. Hranica.

Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Bednár, bez kariet

Diváci: 1334

Futbalisti MŠK Žilina postúpili do semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V utorkovom štvrťfinálovom súboji zdolali na domácom ihrisku AS Trenčín jednoznačne 3:0.

O účasť vo finále zabojujú v dvojzápase proti Podbrezovej, ktorá vyradila Trnavu 4:1. Prvý duel je na programe o týždeň v stredu na Štadióne pod Dubňom.

Žilina naďalej živí nádej na účasť v domácom finále, ktoré je naplánované na 1. máj. Do štvrťfinále nevstúpila po ideálnom výsledkovom období, po ktorom na základe podnetu trénera Pavla Staňa ukončilo vedenie klubu spoluprácu s asistentmi Petrom Lérantom a Martinom Kuciakom.

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - AS Trenčín (Slovnaft Cup, štvrťfinále)
Na snímke sprava Patrik Iľko (Žilina) a Tadeáš Hájovský (Trenčín) bojujú o loptu počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - AS Trenčín v Žiline.
Na snímke hráči Žiliny sa radujú z gólu počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - AS Trenčín v Žiline.
Na snímke v popredí hráč Žiliny Michal Faško sa raduje z gólu počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - AS Trenčín v Žiline.
Na snímke v popredí zľava Miroslav Káčer (Žilina) a Nikolas Brandis (Trenčín) bojujú o loptu počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - AS Trenčín v Žiline.
5 fotografií
Na snímke sprava Michal Faško (Žilina) a Hugo Pávek (Trenčín) bojujú o loptu počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - AS Trenčín v Žiline.

Na ich miesto prišiel Vladimír Veselý, doterajší kormidelník B-tímu.

Priebeh zápasu

I. polčas

Oba tímy vstúpili do duelu so skóre 19:2 z doterajších štyroch vystúpení v súťaži. V úvode sa ho snažila vylepšiť hlavne Žilina a podarilo sa jej to v 20. minúte, keď obrana hostí nedokázala odkopnúť loptu z vápna, dostal sa k nej Marko Roginič a nekompromisne zakončil.

Žilinčania tak ukončili sériu 265 minút bez streleného gólu. Bezzubí Trenčania pykali o päť minút za komplikovanú rozohrávku, po ktorej prišiel faul Markusa Pooma a premenená penalta Michala Faška. Žilinčania si v zápase robili, čo chceli a skvelú desaťminútovku zakončil gólom na 3:0 Timotej Hranica.

II. polčas

Domáci dominovali aj po zmene strán, ale pri viacerých ich šanciach sa vyznamenal brankár hostí Andrija Katič.

Prvá príležitosť Trenčína v zápase prišla až v 65. minúte a mala gólové parametre, no hlavička Lukáša Mikulaja skončila na brvne. Žilina si v závere postup postrážila.

Pavúk Slovnaft Cupu

Slovensko

