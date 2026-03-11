Klubu z východu patrí medzi ašpirantov na postup. Ciele sú nezmenené, hovorí kapitán

Hráči Jasenova, Dominik Mišľan s kapitánskou páskou.
Hráči Jasenova, Dominik Mišľan s kapitánskou páskou. (Autor: Archív DM)
Peter Cingel|11. mar 2026 o 08:00
ShareTweet0

V tabuľke sa ešte môže udiať všeličo. Účastníkov čaká ešte 13 zápasov a hrať sa bude o 39 bodov.

Futbal sa hrá oficiálne v Jasenove od roku 1948. Zápasy sa však v obci uskutočňovali už aj skôr, najmä pri príležitosti rôznych sviatkov či významných udalostí v živote obce.

Jasenovčania pôsobili v rôznych súťažiach. V súčasnosti tamojší TJ Jasenov účinkuje v 5. lige Sever dospelých VsFZ.

Jesenná časť ligového ročníka sa klubu vydarila, a tak Zemplínčania zimovali na treťom mieste tabuľky s bilanciou 8 víťazstiev, 1 remíza a 4 prehry. Súperom nastrieľali 32 gólov a inkasovali 18. Na konte majú 25 bodov a na vedúci FK Vysoké Tatry strácajú šesť bodov.

Dominik Mišľan (29) pôsobí v Jasenove od roku 2018. Na jeseň nastúpil v 15 zápasoch a strelil 5 gólov. Svoju futbalovú kariéru začínal v Humennom, neskôr pôsobil vo Svidníku, Kamenici nad Cirochou a v Sobranciach.

„Moju futbalovú kariéru od humenských žiakov až doteraz, keď pôsobím v Jasenove, hodnotím pozitívne. Futbal hrám najmä pre radosť a s dobrou partiou, potom to ide samo,“ povedal o svojej kariére.

Dominik Mišľan.
Dominik Mišľan. (Autor: Archív DM)

Do konca súťaže čaká účastníkov 5. ligy ešte 13 zápasov a hrať sa bude o 39 bodov. To znamená, že v tabuľke sa ešte môže udiať všeličo.

Aj v Jasenove preto venujú veľkú pozornosť zimnej príprave a prípadnému doplneniu kádra.

Skúsený obranca, ktorý na jeseň nosil na rukáve kapitánsku pásku, hodnotí túto medzi futbalistami najmenej obľúbenú časť sezóny takto:

„Zimná príprava je, tak ako každý rok, na dobrej úrovni. Chlapci na sebe makajú. Ak nie na tréningu pre pracovné povinnosti, tak individuálne. Dostávame od trénera aj domáce úlohy, ktoré mu následne posielame.

K veľkým zmenám v našom mužstve nedošlo, snažíme sa držať partiu pokope. Spomeniem len dve mladé posily z Humenného, ktoré sa k nám pridali.“

Ako sme už spomínali, Jasenovčania sú aktuálne na treťom mieste a do konca súťaže je ešte ďaleko. Bodové rozdiely medzi mužstvami na čele tabuľky nie sú neprekonateľné, a tak prvé jarné kolá ukážu, aký cieľ ešte môžu Jasenovčania dosiahnuť.

Vpravo Dominik Mišľan.
Vpravo Dominik Mišľan. (Autor: Archív DM)

Okrem „veľkého“ futbalu sa skúsený obranca venuje aj malému futbalu. S tímom z Humenného sa dvakrát stal majstrom Slovenska.

„Ciele do odvetnej časti sú nezmenené. Ideme od zápasu k zápasu s pokorou. Nálada v šatni je výborná, takže sa už tešíme na prvý jarný zápas,“ konštatuje s optimizmom kapitán Jasenova.

„Moje osobné ciele sú zostať zdravý, vyhnúť sa zraneniam a pomôcť mužstvu k ešte lepším výkonom ako na jeseň.

Mimo futbalu pracujem ako vojak a voľný čas venujem najmä športu, pohybu a rodine – manželke a našej malej dcérke Dianke,“ dodal na záver Dominik Mišľan.

Tabuľka V. ligy Sever dospelí VsFZ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK Vysoké TatryFK Vysoké TatryFK Vysoké Tatry
13
10
1
2
28:13
31
P
V
V
V
V
2
TJ DRUŽSTEVNÍK ČIRČTJ DRUŽSTEVNÍK ČIRČTJ DRUŽSTEVNÍK ČIRČ
13
9
3
1
41:15
30
V
V
V
V
P
3
TJ JasenovTJ JasenovTJ Jasenov
13
8
1
4
32:18
25
V
V
R
V
V
4
OFK Tatran BystréOFK Tatran BystréOFK Tatran Bystré
13
8
0
5
25:25
24
V
P
V
V
V
5
TJ Družstevník BreznicaTJ Družstevník BreznicaTJ Družstevník Breznica
13
7
1
5
23:22
22
V
P
R
V
P
6
OFK Tatran KračúnovceOFK Tatran KračúnovceOFK Tatran Kračúnovce
13
6
3
4
21:18
21
R
P
R
P
V
7
FK Šarišské DravceFK Šarišské DravceFK Šarišské Dravce
13
5
3
5
25:28
18
P
P
P
V
V
8
FK Dulova VesFK Dulova VesFK Dulova Ves
13
4
4
5
21:22
16
R
V
P
V
P
9
FK 05 LevočaFK 05 LevočaFK 05 Levoča
13
5
0
8
23:28
15
P
V
P
P
P
10
MŠK Slavoj Spišská BeláMŠK Slavoj Spišská BeláMŠK Slavoj Spišská Belá
13
4
3
6
15:18
15
P
P
R
P
V
11
FK SoľFK SoľFK Soľ
13
5
0
8
15:25
15
V
P
V
P
V
12
Futbalový klub Nižný HrušovFutbalový klub Nižný HrušovFutbalový klub Nižný Hrušov
13
4
2
7
19:20
14
P
V
V
P
P
13
FK TJ Sokol BrezovicaFK TJ Sokol BrezovicaFK TJ Sokol Brezovica
13
2
3
8
14:23
9
P
V
P
P
P
14
OFK Marhaň-Koprivnica o.z.OFK Marhaň-Koprivnica o.z.OFK Marhaň-Koprivnica o.z.
13
1
2
10
15:42
5
V
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Hráči Jasenova, Dominik Mišľan s kapitánskou páskou.
    Hráči Jasenova, Dominik Mišľan s kapitánskou páskou.
    Klubu z východu patrí medzi ašpirantov na postup. Ciele sú nezmenené, hovorí kapitán
    Peter Cingel|dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Klubu z východu patrí medzi ašpirantov na postup. Ciele sú nezmenené, hovorí kapitán