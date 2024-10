Lehota pod Vtáčnikom aj Kalinovo trápili súperov z Niké ligy (Slovnaft Cup)

Dlho to vyzeralo, že by sa v Kalinove mohli kopať pokutové kopy. Pätnásť minút pred koncom však Banská Bystrica rozhodla o svojej výhre 2:1.

Favorita poslal do vedenia v 40. minúte Martin Rymarenko, domáci však pred odchodom do kabín vyrovnali na 1:1.

Podobne napínavý duel sa pred vyše dvetisíc divákmi hral aj v Prievidzi, kde treťoligová Lehota pod Vtáčnikom hostila AS Trenčín.

Hostí poslal pred odchodom do kabín Chinonso Emeka, no zo strany Trenčína to nebol najlepší výkon.

Domáci v 72. minúte zaslúžene vyrovnali na 1:1 a mali aj niekoľko šancí na ďalší presný zásah. O výhre hostí však rozhodol v 81. minúte Rahim Ibrahim.

Favoriti idú ďalej

V ďalších zápasoch favoriti potvrdili svoju úlohu. Futbalový sviatok pred takmer dvetisíc divákmi sa hral v Bytči, kde podali domáci sympatický výkon. Spartaku Trnava však podľahli 1:4.

Komárno vyhralo na pôde Hamšík Academy 4:0, Košice si poradili s druholigovou Petržalkou 3:0.

Podbrezová vyhrala v Púchove 2:0 a Michalovce v Šamoríne 2:1.