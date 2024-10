Duklu pozeral v správach, teraz na ňu chystá prípravu. Neuveriteľné, vraví tréner amatérov

„Nastúpili sme v tej istej zostave ako v pohári. Hráčom som nemal čo vyčítať, otázka bola iba to, ako to zvládneme po fyzickej stránke. Začali sme veľmi dobre. Už po piatich minútach sme mohli vyhrávať o dva góly, potom sme nastrelili brvno. Boli sme lepším mužstvom a nakoniec sme dali jeden gól,“ zhodnotil novohradské derby kouč Kalinova.

„Aj pred zápasom s Pohroním, predtým, ako sme vychádzali z kabíny, som mu dal priestor, aby povedal pár slov. Predsa len, s takými zápasmi má najviac skúseností, a nielen s takými, ale aj s oveľa ťažšími. Takéto zápasy patrili k jeho bežnému dňu. Povedal mužstvu motivačné slová a padlo to na úrodnú pôdu,“ vyzdvihol líderské schopnosti bývalého hráča Podbrezovej, bratislavského Slovanu či pražskej Sparty tréner. „Je to veľká osobnosť slovenského futbalu, sme veľmi šťastní, že ho máme. Je veľmi dôležitý pre nás aj po mentálnej stránke,“ zdôraznil Karásek.

Aby to nebola blamáž Kalinovo privítalo ligové mužstvo v Slovnaft Cupe aj pred dvomi rokmi. Vtedy v treťom kole podľahlo Dunajskej Strede vysoko 1:10. Tento hrozivý výsledok mal pred očami tréner Karásek aj pred súbojom s Pohroním, nechcel pripustiť ďalší debakel. Podobne rozmýšľa aj pred duelom s Duklou. „Pocity mám podobné. Cítim zodpovednosť, aby z toho nebol debakel. V žiadnom prípade sa nedá hovoriť o postupových ambíciách. Prioritou je to, aby z toho nebola blamáž, ale normálny, slušný zápas. Bol by som šťastný, ak by sa to skončilo maximálne dvojgólovým rozdielom,“ vravel tréner.

Šťastní a vďační Karásek pôsobil v Kalinove pri mládežníkoch osem rokov, ale v minulej sezóne viedol mužov Tomášoviec v V. lige. Je to jeho prvý angažmán v tretej lige, zápas s Duklou bude aj preňho veľkým zážitkom. „Koľkokrát sa my, amatéri pripravujeme na zápas proti klubu z Niké ligy? Už to je veľká vec! Človek Duklu sleduje v športových správach a zrazu zháňa videá z ich zápasov, lebo sa pripravujeme na zápas. Je to milé spestrenie sezóny. Sme veľmi šťastní a vďační za túto možnosť,“ podčiarkol tréner.

Kalinovo bolo v predchádzajúcich dvoch sezónach farmou Podbrezovej, ale pred aktuálnym ročníkom sa rozhodlo ísť svojou cestou. Vtedy bolo ťažké odhadnúť, na čo si mužstvo môže trúfať vo veľmi vyrovnanej tretej lige Východ, o pohári ani nehovoriac. Momentálne patrí Kalinovu 6. miesto v tretej lige a je najlepším spomedzi tímov z pôsobnosti Stredoslovenského futbalového zväzu. „Keď som prijal ponuku Kalinova, ani vo sne by ma nenapadlo, že budeme hrať zápas s ligistom. Až sa mi to zdá neuveriteľné. Berieme to s veľkou pokorou. Nie je to pre nás, amatérov bežná vec a bohvie, kedy sa to zopakuje,“ uviedol Michal Karásek.

Doma sú nezdolaní Tréner treťoligistu oslávil svoje 38. narodeniny 10. októbra. „Víťazstvo nad Pohroním bol predčasný darček. Potom som mal takú túžbu, aby sme zvládli aj zápas s Lučencom. To boli také darčeky pre mňa. Zápas s Duklou je už niečo navyše, to už je vianočný darček,“ vravel so smiechom Karásek. Vstupné na zápas stojí 5 eur, ženy zaplatia 2 eurá a deti majú vstup zdarma. „Teší ma, že na posledných zápasoch som videl ľudí aj z neďalekých obcí, aj z Kalinova takých, ktorí dlhšiu dobu nechodili na futbal. Dúfam, že sa prebúdza aj fanúšikovská základňa a chalani si svojím prístupom prilákajú ľudí,“ povedal tréner.