Podbrezová si drží parádnu jarnú formu. Dobre sa na to pozerá, hovorí Jurička

Futbalisti Podbrezovej pokračujú v skvelej forme, na jar v najvyššej súťaži vyhrali všetky štyri stretnutia s impozantným skóre 18:1.
Jediný gól inkasovali až v poslednom kole základnej časti doma proti Prešovu, avšak nie z hry, ale z penalty. Výborne hrá aj ofenzíva, s gólovým jarným priemerom 4,5 na zápas.
„Sme spokojní. Škoda, že sme dostali doma proti Prešovu prvý gól na jar. Myslím si, že sme to mohli udržať aj na nulu.
Bola to smolná penalta. Verím, že nám to pôjde takto aj naďalej a budeme získavať čo najviac bodov i v tabuľke tak stúpať vyššie,“ povedal po sobotňajšej výhre nad Prešovom 4:1 útočník Podbrezovej Roland Galčík, ktorý prihral na druhý gól a tretí strelil z penalty.
K poslednému duelu základnej časti poznamenal: „Bol ťažký na ťažkom teréne, ale v prvom polčase sme využili príležitosti a pomohli nám aj dve penalty.
Druhý polčas bol opatrnejší, zápas sa už iba dohrával. Vedeli sme, že Prešov bude hrať v hlbšom bloku, no potom, keď priestory hostia otvorili, tak sme to využili.“
VIDEO: Tréner Markulík hodnotí zápas
Hrdinom Podbrezovej je aj brankár Matej Jurička, ktorý inkasoval gól po dlhých 411 minútach.
„Vedel som, že sa to niekedy musí skončiť. Škoda, že to prišlo po penalte vo štvrtom zápase, ale to sa stáva. Ak by som dostal v každom zápase nejaký gól a vyhráme, tak mi je to jedno, lebo podstatné je, aby sme zbierali body,“ povedal.
Podbrezovčania sa po štyroch výhrach v sérii priblížili ku štvrtej Trnave už iba na rozdiel bodu.
„Je to pekné, dobre sa na to pozerá, ale nie je to jednoduché. Každý zápas odovzdáme na ihrisku všetko. To, že nedostávame góly nie je iba moja zásluha. Chalani sa mi hádžu do striel súpera. Všetci bránia ako o dušu. Ja sa im snažím zase pomáhať v rozohrávke, nielen zákrokmi v bránke. Sedí to takto, čiže dúfam, že to bude pokračovať ďalej,“ dodal Jurička.
Prešovčania sú v odlišnej situácii ako Podbrezová. Na jar nevyhrali ani jeden zápas, zo štyroch duelov len raz remizovali.
Kapitán Tatrana Martin Regáli neskrýval po prehre v Podbrezovej sklamanie: „Ťažko sa to hodnotí. Prvý polčas bol z našej strany zlý. My si niečo v kabíne povieme a nedodržíme to.
Na jar sme inkasovali v každom jednom zápase gól už do desiatej minúty a potom sa hrá ťažko, keď je súper na koni a my to musíme dobiehať. Jar sa nevyvíja tak, ako sme si predstavovali. Musíme sa zomknúť v kabíne a spraviť všetko pre to, aby sme sa z tejto situácie vyhrabali.“